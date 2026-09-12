Ce se întâmplă între PSD și AUR. Vasile Dîncu rupe tăcerea cu privire la o guvernare împreună

Vasile Dîncu, vicepreședinte al PSD este de părere că partidul său ar avea peste 30% din opțiunile de vot și, dacă alegerile ar avea loc în perioada următoare, „ar termina pe primul loc, la următoarele alegeri”.

Declarația vine în contextul discuțiilor despre evoluția raporturilor dintre principalele partide și despre posibilitatea unor schimbări la nivelul Guvernului. Dîncu a vorbit și despre scenariul unei demisii a premierului Ilie Bolojan, despre care spune că ar putea determina o intervenție mai rapidă din partea președintelui Nicușor Dan.

Vicepreședintele PSD consideră că ideea ca Ilie Bolojan să demisioneze pentru a-l determina pe șeful statului să nominalizeze un nou premier „ar fi un scenariu rezonabil”. În opinia sa, o astfel de decizie ar pune președintele în situația de a acționa „mai rapid”.

În ultimele zile au apărut informații despre o posibilă retragere a lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar. Premierul nu a exclus public această posibilitate, alimentând astfel discuțiile despre o eventuală schimbare la conducerea Executivului.

Vasile Dîncu a avertizat, totodată, că încercările din ultimele luni de a „izola” PSD de restul scenei politice ar putea avea efecte asupra poziționării formațiunii. Potrivit acestuia, partidul ar putea fi „împins” spre AUR în urma unei asemenea strategii.

Dîncu a precizat însă că această eventualitate nu înseamnă că PSD ar urma să intre, în perioada imediat următoare, la guvernare alături de AUR. „Nu va exista acum” o guvernare PSD – AUR, a afirmat vicepreședintele social-democrat.

Poziția exprimată de Dîncu este legată și de perspectiva unei eventuale colaborări politice cu formațiunea condusă de George Simion. Social-democratul a subliniat că PSD nu urmărește intrarea AUR la guvernare și că aceasta reprezintă o limită asumată de formațiunile politice.

„Nu vrem AUR la guvernare. Asta e marea linie roșie trasă de toate partidele din România”, a declarat Vasile Dîncu. El a apreciat, în același timp, că nici președintele Nicușor Dan „nu dorește asta”, mai spus sociologul la RTV.

Declarațiile lui Dîncu au fost făcute în contextul în care, în ultimele săptămâni, au existat discuții privind poziționarea partidelor față de Guvern și despre scenarii politice care ar putea apărea în cazul unor alegeri anticipate.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a prezentat o poziție similară în ceea ce privește absența unei înțelegeri politice între AUR și PSD. El a precizat că formațiunea colaborează cu social-democrații doar pe anumite teme punctuale care sunt de interes pentru partid.

Dungaciu a afirmat că AUR poartă discuții și cu ceilalți parlamentari considerați apropiați de zona „suveranistă”. Potrivit acestuia, obiectivul este ca, în eventualitatea organizării unor alegeri anticipate, aceștia să poată forma un parteneriat politic cu AUR și să se regăsească ulterior în Parlament.

„Eu cred că nici domnul Bolojan, nici domnul Grindeanu nu cred cu adevărat în ceea ce spun, pentru că au mai spus lucrurile acestea, pe unele le-au negat anterior. Toată povestea cu iminența guvernului este demult o poveste cu Petrică și lupu în care oricum nu mai crede nimeni”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că formațiunea nu intenționează să susțină prin vot un eventual Guvern PSD. „Eu știu pe ce nu se poate baza sau nu ar trebui să se bazeze domnul Grindeanu, anume pe voturile AUR, care nu vor veni, cum am și anunțat-o de nenumărate ori”, a spus Dungaciu.

El a adăugat că AUR și-a prezentat deja condițiile, însă nu a primit, potrivit propriilor declarații, „nici măcar o sugestie că ele ar putea să fie discutate, darămite negociate”. Din acest motiv, Dungaciu susține că nu se pune problema participării sau susținerii AUR pentru un guvern propus de PSD.

În ceea ce privește relația cu parlamentarii proveniți din zona suveranistă, Dan Dungaciu a precizat că AUR poartă negocieri pentru o apropiere politică între aceste formațiuni și grupuri. El a explicat că parlamentarii respectivi ar fi, din perspectiva AUR, mai apropiați de partid decât de formațiunile care au guvernat România.

„În ceea ce privește voturile suveraniștilor din Parlament, da, noi am anunțat că suntem în negocieri pentru a pune, ca să zic așa, împreună aceste voturi sau într-un tip de consonanță politică, pentru că oamenii care au ajuns în Parlament pe vot pe un suflu suveranist, dacă vreți. Oricum sunt mai apropiați teoretic de partidul AUR decât de partidele care au guvernat România. Prin urmare, le-am transmis, inclusiv negocierile pe care le avem, că se poate expune problema, în eventualitatea unor anticipate, de rămânerea sau revenirea lor în Parlament, într-un parteneriat politic cu AUR”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că obiectivul formațiunii rămâne organizarea alegerilor anticipate. El a legat negocierile cu parlamentarii din zona suveranistă de această perspectivă și de posibilitatea unei formule politice care să le permită acestora să candideze din nou.

Întrebat ce le-ar putea oferi AUR parlamentarilor pentru ca aceștia să se alăture formațiunii, Dungaciu a respins ideea că ar fi vorba despre o acțiune neobișnuită în politica românească. El a explicat că sunt purtate discuții politice și că parlamentarii sunt invitați să ia în calcul un parteneriat cu AUR.

„După cum ați rostit cuvântul „racolări”, sugerați că cine știe ce mare lucru inedit și grozav am fi făcut. Nu, lucrul ăsta nu l-am inventat noi, mai ales că noi suntem foarte noi în politică, comparativ cu cei care au experimentat toate relele ce se puteau experimenta în politica românească. Nu, este vorba de discuții cu acei oameni, cărora le spunem foarte limpede că un parteneriat politic cu noi pot să facă mult mai bine decât cu cei care au guvernat, în special cu PSD-ul, pentru că l-ați invocat dumneavoastră. Altfel spus, decât să voteze un guvern în pofida oricărei legături cu electoratul lor, mai bine mergem la anticipate și facem un parteneriat politic în care ei să se regăsească în viitorul Parlament. Asta este propunerea pe care noi le-am făcut-o acestor parlamentari. Din punctul acesta de vedere, încă o dată, o strategie, o abordare tactică în perspectiva îndeplinirii scopului nostru strategic care înseamnă alegeri anticipate”.

Dan Dungaciu a explicat ulterior că AUR poate colabora cu PSD pe anumite teme punctuale, fără ca această colaborare să reprezinte o înțelegere politică între cele două formațiuni.

„În niciun caz nu avem un protocol cu PSD, nu avem o înțelegere politică cu PSD, nu ne-am angajat la niciun suport electoral, în sensul de suport de vot în Parlament pentru vreun guvern propus de PSD cu domnul Grindeanu sau mai știu eu cine altcineva”, a precizat prim-vicepreședintele AUR.

El a reiterat că aceste colaborări sunt limitate la subiecte care interesează formațiunea și sunt motivate de obiective politice punctuale. „pentru că e vorba de interese politice pe care vrem să le îndeplinim”, a explicat Dungaciu.