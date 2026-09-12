Bandă adezivă, cătușe sau coliere de plastic? Ce se poate întâmpla cu un pasager care provoacă scandal în avion

Insultele, amenințările sau agresiunile fizice pot transforma rapid un zbor obișnuit într-o situație care pune în pericol siguranța celorlalți călători și a echipajului. În astfel de cazuri, simpla încercare de a calma persoana prin discuții poate să nu fie suficientă.

Pasagerii care au un comportament periculos pot fi imobilizați, pot fi împiedicați să mai călătorească sau pot suporta ulterior costuri importante. Un incident recent de la bordul unui avion American Airlines a readus în atenție măsurile pe care echipajele le pot lua atunci când situația scapă de sub control.

Potrivit Asociației Federale a Industriei Aviației Germane, membrii echipajelor de cabină sunt instruiți pentru a face față unor asemenea situații. În mod normal, prima măsură este încercarea de a reduce tensiunea prin dialog și de a determina pasagerul să își schimbe comportamentul.

Dacă persoana refuză să coopereze și ajunge să reprezinte un pericol pentru siguranța zborului, echipajul poate recurge la măsuri suplimentare. Printre acestea se poate număra și imobilizarea pasagerului, în situații excepționale.

Un astfel de caz a fost raportat recent la bordul unui zbor American Airlines. Un călător despre care s-a relatat că ar fi agresat alți pasageri a fost aparent imobilizat cu bandă adezivă. Ulterior, imagini și înregistrări video de la incident au fost distribuite pe internet.

Imobilizarea unui pasager se numără printre situațiile pentru care echipajele sunt pregătite, însă modalitatea concretă de intervenție poate varia de la o companie aeriană la alta. Publicația de specialitate „aerotelegraph.com” relatează că American Airlines are, potrivit informațiilor citate, inclusiv bandă adezivă în așa-numitul kit pentru imobilizare.

Folosirea benzii adezive nu reprezintă însă o practică generală în industria aeriană. Una dintre problemele ridicate de această metodă este legată de o posibilă evacuare de urgență, deoarece un pasager imobilizat ar putea întâmpina dificultăți în a părăsi aeronava suficient de rapid.

Din acest motiv, alte companii aeriene pot utiliza metode diferite, printre care coliere de plastic sau cătușe. Alegerea intervenției depinde de circumstanțele concrete și de evaluarea riscului la bord, informează ziarulromanesc.de.

Decizia finală privind intervenția îi revine comandantului aeronavei. Acesta este responsabil pentru siguranța zborului și stabilește, potrivit organizației BDL, ce măsuri sunt necesare în funcție de situația întâlnită la bord.

Legislația germană prevede, în anumite condiții, posibilitatea imobilizării unui pasager. Legea germană privind securitatea aviației permite această măsură „dacă există fapte care justifică presupunerea că persoana îl va ataca pe comandantul aeronavei sau pe alte persoane ori va deteriora bunuri”.

Actul normativ nu stabilește însă instrumentele concrete care trebuie sau pot fi folosite pentru imobilizare. În anumite împrejurări este permisă și folosirea forței fizice, însă legea stabilește condiții pentru recurgerea la această măsură.

Forța poate fi utilizată „dacă alte mijloace de constrângere nu pot fi luate în considerare, nu promit succes sau sunt neadecvate”. La nivel internațional, regulile sunt completate de Convenția de la Tokyo din 1963.

Potrivit „aerotelegraph.com”, Convenția de la Tokyo reprezintă „în mod efectiv baza globală a autorității comandantului aeronavei la bord”. Germania a ratificat această convenție, care stabilește, între altele, atribuțiile comandantului în situațiile în care ordinea și siguranța din avion sunt amenințate.

Documentul permite echipajului să adopte „măsuri rezonabile, inclusiv măsuri de constrângere”, atunci când acestea sunt necesare pentru menținerea siguranței și a ordinii la bord. Aceste prevederi oferă comandantului posibilitatea de a interveni atunci când comportamentul unui pasager creează un risc.

Măsurile nu se limitează la situațiile în care aeronava se află deja în aer. Un pasager poate fi oprit să călătorească încă înainte de decolare, dacă este considerat un risc pentru siguranța zborului.

Un exemplu poate fi reprezentat de o persoană aflată într-o stare avansată de ebrietate. Încă de la îmbarcare, personalul de la sol poate observa comportamentul unui călător și poate decide că acesta nu este apt să urce la bord.

Pasagerii cărora li se refuză transportul din cauza comportamentului problematic nu se pot baza, potrivit BDL, pe recuperarea contravalorii biletului. În astfel de situații, costurile asociate unei noi călătorii pot reveni persoanei căreia i-a fost refuzat transportul.

Acest lucru poate însemna inclusiv achiziționarea unui nou bilet de avion. Dacă refuzul îmbarcării duce la pierderea unor zboruri de legătură, cheltuielile asociate acestora trebuie, de asemenea, suportate de pasager.

Costurile pot crește considerabil atunci când incidentul are loc după decolare. Dacă un pasager provoacă o situație suficient de gravă încât comandantul să fie nevoit să schimbe traseul, aeronava poate ajunge să efectueze o aterizare neplanificată.

Un astfel de incident a avut loc în cazul unui zbor American Airlines de la Dallas spre Newark. Aeronava a fost nevoită să aterizeze neprogramat la Baltimore din cauza unui „pasager turbulent”, relatează CHIP.

În anumite situații, compania aeriană poate solicita despăgubiri pentru costurile generate de o astfel de modificare a zborului. Un caz comparabil a ajuns la o instanță din Dublin, care, la începutul acestui an, a acordat companiei low-cost Ryanair despăgubiri de aproximativ 15.000 de euro.

Banii au trebuit să fie achitați de un bărbat despre care Ryanair a susținut că agresase pasageri și membri ai echipajului. Incidentul a avut consecințe asupra traseului aeronavei, care efectua un zbor de la Lanzarote la Dublin.

Avionul a fost obligat să facă o escală neplanificată în orașul portughez Porto, după ce comportamentul pasagerului a determinat schimbarea planului inițial de zbor.