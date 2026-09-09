Dezastru în aeroporturile din Marea Britanie: sute de zboruri, anulate. Ce sfaturi au primit pasagerii 

Aeroporturile din Marea Britanie se confruntă miercuri cu noi perturbări ale traficului aerian, după o problemă tehnică ce a afectat sistemul britanic de control al zborurilor. Peste 150 de curse au fost anulate în întreaga țară, în timp ce operatorii încearcă să gestioneze efectele defecțiunii și să reducă întârzierile acumulate.

Serviciile Naționale de Trafic Aerian (NATS) au anunțat marți seară că lucrează în continuare pentru remedierea efectelor provocate de o „problemă de sistem”. Situația a afectat numeroase zboruri către și dinspre aeroporturile britanice, iar revenirea la programul normal se dovedește dificilă.

Potrivit site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate. Acestea se adaugă celor aproximativ 1.300 de anulări înregistrate marți pentru cursele către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie.

FlightRadar24 a precizat pe X că aproape toate zborurile anulate miercuri erau programate pe Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în vestul Londrei. Impactul asupra operațiunilor a continuat astfel și la o zi după apariția problemei tehnice.

NATS a transmis marți seară că operațiunile pentru revenirea la normal continuau, în condițiile în care companiile aeriene și aeroporturile trebuiau să gestioneze efectele perturbărilor. „Se continuă lucrările pentru a ajuta companiile aeriene și aeroporturile să se redreseze după perturbările de astăzi”, a postat NATS pe X.

Organizația a descris procesul de revenire ca fiind dificil și a indicat că efectele asupra rețelei aeriene nu puteau fi eliminate imediat. „Aceasta a fost o recuperare foarte complexă și a creat dificultăți pentru întreaga rețea aeronautică, de care va dura ceva timp pentru a ne reveni.”

Heathrow a anunțat marți seară reluarea plecărilor, după ce o „problemă tehnică” determinase suspendarea sosirilor pe parcursul aceleiași zile. Aeroportul a avertizat însă că pasagerii trebuie să se aștepte în continuare la perturbări ale programului.

Heathrow le-a cerut pasagerilor, printr-o postare pe X, să contacteze compania aeriană înainte de a se deplasa la aeroport. Recomandarea a venit pe fondul anulărilor și întârzierilor care au continuat să afecteze programul curselor.

NATS anunțase anterior că problema tehnică fusese „rezolvată”, dar că organizația continua să lucreze pentru reducerea numărului de zboruri rămase în așteptare. „Știm că este extrem de frustrant și ne cerem scuze fără rezerve”, a transmis NATS pe X.

Perturbările de marți vin după o altă problemă tehnică produsă în iulie anul trecut, când numeroase zboruri către și dinspre Marea Britanie au fost anulate. Situația de atunci a provocat reacții din partea directorilor unor companii aeriene.

În 2023, Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai gravă defecțiune a sistemelor de trafic aerian din ultimii ani. Peste 700.000 de pasageri au fost afectați atunci, după ce sute de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Aeroporturile Heathrow și Gatwick, situate în Londra și în apropierea capitalei britanice, au confirmat că operațiunile lor au fost afectate de situația tehnică. La Gatwick, unii pasageri au rămas blocați în aeronave, în timp ce zborurile au fost perturbate.

Josie Donoghue, asistentă medicală, a povestit că a fost nevoită să coboare din avionul care urma să o transporte în Irlanda, după ce aeronava a rămas timp de trei ore pe pistă. „E un coșmar absolut acolo jos”, a spus ea despre situația de la Gatwick după ce a părăsit aeroportul.

Descriind experiența prin care a trecut, Donoghue a declarat pentru agenția britanică Press Association: „A trece prin acel aeroport a fost ca și cum ai încerca să scapi din Alcatraz”. Relatarea sa a ilustrat dificultățile întâmpinate de pasagerii afectați de perturbările operaționale.

Problemele nu s-au limitat la aeroporturile londoneze. Au fost raportate efecte și la Liverpool, Birmingham și Edinburgh, în timp ce aeroportul din Dublin, în Irlanda, a anunțat la rândul său anularea a zeci de zboruri.

British Airways a anunțat că a fost nevoită să anuleze sau să devieze peste 100 de zboruri. Potrivit companiei, măsura a afectat zeci de mii de clienți.

Ryanair, compania aeriană low-cost din Irlanda, a declarat că peste 65.000 de pasageri au fost afectați de perturbări. Operatorul a precizat că a anulat mai mult de 50 de zboruri.

Efectele au ajuns și la programul unor echipe sportive. Arsenal, care urma să joace miercuri împotriva formației Napoli în Liga Campionilor, în orașul din sudul Italiei, a fost nevoită să anuleze o conferință de presă înaintea partidei, după ce zborul echipei a fost întârziat.

Secretarul britanic pentru transporturi, Heidi Alexander, a declarat pe X că „solicită asigurări că se vor învăța lecții și că sistemele care susțin aviația sunt la înălțime”.

Neal McMahon, directorul operațional al Ryanair, și-a reînnoit solicitarea ca directorul executiv al NATS, Martin Rolfe, să fie demis. Oficialul companiei l-a acuzat pe acesta că „a dezamăgit din nou călătorii din Marea Britanie”.

McMahon a cerut, de asemenea, intervenția guvernului britanic în gestionarea situației de la NATS. „Gata e de ajuns, e timpul ca guvernul britanic să intervină… și să pună pe cineva la conducere care să poată face treaba.”