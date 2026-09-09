Republica Moldova introduce un impozit de 12% pentru moșteniri și donații. Cine este vizat de noua măsură

Noul impozit de 12% aplicat anumitor persoane nerezidente care primesc moșteniri sau donații în Republica Moldova a generat discuții și temeri în spațiul public. Printre principalele îngrijorări s-a numărat posibilitatea ca măsura să îi vizeze și pe cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare.

Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a precizat însă că noile prevederi nu se referă la moldovenii din diasporă, ci la cetățenii străini care nu au statut de rezident fiscal în Republica Moldova, potrivit Unika.

Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Finanțelor, modificarea urmărește să elimine o diferență de tratament fiscal între cetățenii străini care locuiesc în Republica Moldova și cei care nu sunt rezidenți fiscali ai țării.

„Dacă ești cetățean străin și domiciliezi în R. Moldova, plătești impozit pe venit când primești o moștenire. În schimb, cetățenii străini nerezidenți, adică cei care stau mai puțin de 183 de zile, nu achitau nimic dacă primeau o moștenire aici. Am restabilit echitatea în raport cu străinii care domiciliază aici și, până la urmă, asigurăm o sursă de venit la buget”, a declarat ministrul la Moldova 1.

Până la modificarea legislației exista o diferență între situațiile fiscale ale cetățenilor străini în funcție de statutul lor de rezidență. Un cetățean străin care domicilia în Republica Moldova și primea o moștenire era obligat să achite impozit pe venit. În schimb, un cetățean străin nerezident, respectiv o persoană care petrecea mai puțin de 183 de zile în Republica Moldova, beneficia de un tratament fiscal diferit și nu achita impozit în cazul unei moșteniri primite în țară.

Victoria Belous a explicat că prin noua măsură autoritățile urmăresc restabilirea echității fiscale între cetățenii străini care domiciliază în Republica Moldova și cei care nu au statut de rezident fiscal. Totodată, modificarea este considerată de Ministerul Finanțelor o modalitate de a asigura venituri suplimentare la buget.

Conform reformei fiscale aprobate de Guvernul Republicii Moldova, impozitul pe venit de 12% urmează să fie aplicat persoanelor nerezidente vizate de noile prevederi atunci când primesc o moștenire sau o donație pe teritoriul Republicii Moldova.

„Guvernul nu își propune să impoziteze moștenirea pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în diasporă. Aceste interpretări sunt abuzive”, a declarat Victoria Belous.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora noul regim fiscal ar putea obliga și cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate să achite impozit de 12% pentru moștenirile primite în țară.

Ministerul Finanțelor respinge această interpretare și precizează că Guvernul nu urmărește impozitarea moștenirilor primite de cetățenii Republicii Moldova aflați în diasporă. Victoria Belous a calificat aceste interpretări drept abuzive.

Potrivit ministrului, regimul fiscal aplicabil moștenirilor cetățenilor Republicii Moldova rămâne neschimbat, indiferent de statul în care aceștia locuiesc.

Prin urmare, criteriul celor 183 de zile menționat în legătură cu noile modificări nu înseamnă că un cetățean moldovean care a plecat din țară și petrece mai mult de jumătate de an peste hotare va fi automat obligat să achite impozitul de 12% pentru o moștenire primită în Republica Moldova.

„Valoric nu cunoaștem, dar cele mai multe cazuri sunt în sectorul bancar. Noi am fost sesizați nemijlocit de instituțiile bancare că cetățenii străini primesc moșteniri din Republica Moldova”, a explicat Victoria Belous.

Ministrul Finanțelor a precizat că autoritățile au fost sesizate de instituțiile bancare cu privire la existența unor situații în care cetățeni străini primeau moșteniri provenite din Republica Moldova.

Cele mai multe cazuri de acest tip au fost semnalate în sectorul bancar, însă Ministerul Finanțelor nu dispune deocamdată de date privind valoarea totală a moștenirilor respective.

Victoria Belous nu a putut indica nici numărul exact al tranzacțiilor de acest tip și nici valoarea cumulată a moștenirilor sau donațiilor care ar putea intra sub incidența noilor prevederi.