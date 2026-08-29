Emil Boc, premiat cu „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova. Distincția i-a fost oferită în semn de apreciere pentru sprijinul acordat Ungheniului și Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat sâmbătă, 29 august, la evenimentele dedicate orașului Ungheni și a subliniat rolul localității în consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și România.

Grosu a arătat că Ungheniul își reconfirmă statutul de „poartă spre vest” a Republicii Moldova, în contextul extinderii parteneriatelor cu localități din România.

În acest an, Ungheniul a semnat un acord de înfrățire cu municipiul Tulcea. Potrivit președintelui Parlamentului de la Chișinău, acesta este al șaptelea parteneriat încheiat de orașul moldovean cu o localitate de pe malul drept al Prutului.

Cu aceeași ocazie, Grosu i-a înmânat primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova. Distincția i-a fost oferită în semn de apreciere pentru sprijinul acordat Ungheniului și Republicii Moldova.

Grosu a menționat că, prin sprijinul municipiului Cluj-Napoca, în Ungheni au fost renovate două parcuri municipale și a fost modernizat transportul urban. În prezent, se lucrează la modernizarea, pentru prima dată, a falezei lacului Delia din oraș.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova a evidențiat importanța acestor parteneriate, apreciind că ele contribuie atât la dezvoltarea infrastructurii locale, cât și la apropierea comunităților de pe cele două maluri ale Prutului.

„Medalia Democrației” este cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova. Ea face parte din sistemul propriu de decorații al Legislativului de la Chișinău, fiind ierarhic superioară celorlalte recompense parlamentare (cum sunt Diplomele de Onoare sau Diplomele Parlamentului de diverse grade).

Distincția a fost instituită în anul 2017, în baza Regulamentului privind instituirea și conferirea distincțiilor Parlamentului Republicii Moldova.

Cui și pentru ce se oferă? Medalia este conferită de către Președintele Parlamentului (la propunerea Biroului permanent, a fracțiunilor parlamentare sau a comisiilor permanente) atât cetățenilor moldoveni, cât și personalităților străine. Ea se acordă în semn de apreciere pentru: promovarea democrației și a statului de drept (contribuții remarcabile la dezvoltarea parlamentarismului și consolidarea instituțiilor democratice), merite deosebite în activitatea legislativă (suport substanțial adus procesului de reformă și armonizare a legislației) și cooperare internațională și parteneriate (sprijin constant acordat Republicii Moldova, consolidarea relațiilor bilaterale și investiții în infrastructura sau modernizarea comunităților locale).