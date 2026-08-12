Ucraina își mută exporturile spre o rută mai sigură. Acordul cu Republica Moldova reduce la jumătate costurile de tranzit

Ucraina beneficiază, începând din 10 august, de o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor prin Republica Moldova, în baza unor acorduri încheiate între cele două state. Facilitatea va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026 și este destinată susținerii exportatorilor ucraineni. Guvernul de la Kiev prezintă această rută drept o alternativă importantă în condițiile riscurilor generate de război pentru transporturile din Marea Neagră.

Ucraina poate utiliza, din 10 august și până la finalul anului 2026, un nou regim de tranzit care reduce cu 50% tarifele aplicate transportului feroviar de mărfuri prin Republica Moldova. Măsura a fost anunțată miercuri de Guvernul de la Kiev și rezultă din negocierile purtate recent de premierul ucrainean Serghei Koretski cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Guvernului ucrainean, înțelegerea urmărește să ofere companiilor din Ucraina o variantă suplimentară pentru transportarea mărfurilor către piețele externe, în condițiile în care războiul continuă să afecteze rutele comerciale maritime.

Importanța acordului pentru exportatorii ucraineni a fost subliniată de Serghei Koretski, care a legat direct facilitatea feroviară de situația de securitate din regiunea Mării Negre.

„Aceasta este încă o soluţie practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră”, a subliniat şeful Guvernului ucrainean.

Cooperarea dintre cele două state vizează și transportul de pasageri, iar o nouă modificare va intra în vigoare la numai o săptămână după aplicarea reducerilor pentru mărfuri. Începând din 17 august, traseul trenului Kiev–Chișinău va fi schimbat în baza acordului dintre Ucraina și Republica Moldova.

Noua rută este concepută astfel încât pasagerii ucraineni care călătoresc către Aeroportul Internațional Chișinău să poată efectua transferurile mai ușor și într-un interval de timp considerabil mai scurt.

Serghei Koretski a mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru adoptarea măsurilor convenite între cele două părți și a indicat că autoritățile de la Kiev urmăresc dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și de transport cu statul vecin.

„Lucrăm pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase dintre Ucraina şi Moldova”, a concluzionat prim-ministrul.

Reducerea tarifelor intervine într-un moment în care Ucraina caută soluții suplimentare pentru exporturile sale agricole, după ce transportul maritim a devenit vulnerabil din cauza războiului și a situației de securitate din Marea Neagră.

Autoritățile de la Kiev iau în calcul transportarea cerealelor pe calea ferată prin Republica Moldova, această variantă fiind analizată ca o opțiune mai sigură decât expedierea mărfurilor pe mare. În acest context, partea ucraineană a solicitat autorităților de la Chișinău aplicarea unor tarife reduse pentru transportul de mărfuri.

Informațiile privind aceste discuții au fost confirmate luni pentru Reuters de surse din ambele țări, înainte ca Guvernul ucrainean să anunțe intrarea în vigoare a noului regim de tranzit feroviar.