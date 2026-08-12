Salariul minim va avea o nouă formulă de calcul. Ce criterii intră în discuție si cât vor încasa vecinii

Noul mecanism pentru stabilirea salariului minim în Bulgaria ar urma să fie adoptat definitiv până la sfârșitul lunii august. Ulterior, până la finalul lunii septembrie, autoritățile urmează să reglementeze nivelul salariului minim pentru anul 2027, folosind noul mecanism drept bază de calcul.

Informația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Galab Donev, după prima reuniune a grupului de lucru interdepartamental. Mai exact, Guvernul, reprezentanții angajatorilor și sindicatele au ajuns la un acord deplin asupra principiului potrivit căruia salariul minim trebuie stabilit prin lege, pe baza unor criterii clare și obiective.

Noua abordare urmărește să introducă reguli mai precise pentru determinarea nivelului salariului minim și să ofere un reper stabil pentru viitoarele decizii.

Potrivit calendarului prezentat de autorități, adecvarea salariului minim ar urma să fie analizată o dată la patru ani. Ca principal reper este avută în vedere o valoare echivalentă cu 50% din salariul mediu de bază. Stabilirea mecanismului trebuie finalizată înainte de demararea procedurilor specifice pentru elaborarea bugetului de stat.

Următorul pas îl reprezintă pregătirea modificărilor la Regulamentul privind structura și organizarea salarizării. Schimbările sunt necesare pentru ca noul model să poată deveni operațional înainte de începerea procedurilor bugetare. Autoritățile trebuie să stabilească în continuare modul concret în care vor fi utilizați indicatorii incluși în mecanism.

Ministrul Afacerilor Sociale, Natalia Efremova, a precizat că, în această etapă, nu există un acord privind o valoare sau o pondere exactă pentru fiecare dintre indicatorii individuali ai formulei. Discuțiile continuă pentru identificarea datelor statistice oficiale care vor sta la baza calculelor și pentru stabilirea metodologiei prin care acestea vor fi măsurate.

Cele patru criterii principale stabilite până acum sunt aliniate directivei europene privind salariile minime adecvate. Acestea vizează costul vieții, nivelul general și distribuția salariilor, rata de creștere a salariilor și evoluția pe termen lung a productivității muncii. Indicatorii urmează să fie integrați în mecanism după stabilirea metodologiei și a surselor statistice relevante.

Ministerul Afacerilor Sociale susține că evoluția veniturilor trebuie corelată cu dezvoltarea calificărilor și cu productivitatea muncii. Potrivit ministerului, legătura dintre aceste elemente este importantă pentru creșterea valorii adăugate generate în economie.

În ceea ce privește informațiile referitoare la un anumit nivel al salariului minim pentru 2027, ministrul Afacerilor Sociale a precizat că nu au fost discutate variante pentru ca acesta să ajungă la 650 de euro de la 1 ianuarie 2027.

După încheierea vacanței legislative, Parlamentul Bulgariei urmează să aibă un program legislativ încărcat. Pe lista priorităților se află, pe lângă noul mecanism de stabilire a salariului minim, modificări la Legea funcționarilor publici, Codul Muncii și Legea Consiliului Fiscal.

Schimbările privind Legea funcționarilor publici sunt considerate printre cele mai urgente proiecte legislative. Adoptarea acestora este legată de implementarea cerințelor prevăzute de Planul Național de Redresare și Reziliență și de absorbția ultimei plăți aferente acestui plan.

Ministerul Finanțelor estimează că pachetul de reforme legislative referitoare la sectorul administrativ și fiscal va trebui finalizat până la sfârșitul anului. Calendarul legislativ include astfel atât măsurile necesare pentru operaționalizarea noului mecanism al salariului minim, cât și reformele asociate obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pentru mecanismul salariului minim, etapele anunțate presupun finalizarea cadrului legislativ până la sfârșitul lunii august și stabilirea cuantumului pentru 2027 până la sfârșitul lunii septembrie.