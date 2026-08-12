Râuri sub amenințarea viiturilor. Cod galben emis pentru această seară

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de cod galben pentru râuri din județele Covasna și Brașov. Avertizarea este valabilă miercuri până la ora 24:00.

Potrivit hidrologilor, precipitațiile înregistrate, cele prognozate și propagarea acestora pot determina creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă. Sunt posibile, de asemenea, scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice: Tărlung – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bârsa – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Covasna și Brașov”, transmite INHGA.

O altă atenționare cod galben de inundații este valabilă până joi, la ora 9:00, pentru mai multe râuri din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Sunt vizate mai multe bazine hidrografice, unde precipitațiile și propagarea apelor pot determina creșteri ale debitelor și nivelurilor.

Avertizarea se referă la râurile din bazinul hidrografic Jiu, pe afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, din județele Hunedoara și Gorj. Este vizat și Gilort, în bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Gorj.

În județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, atenționarea privește râul Olt și afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești. Sunt incluse, de asemenea, râul Olteț, în bazinul superior, în județele Gorj și Vâlcea.

Codul galben se aplică și pentru râul Argeș, în bazinul superior, precum și pentru Dâmbovița, tot în bazinul superior, în județele Argeș și Dâmbovița. În același timp, sunt vizate râul Ialomița, în bazinul amonte S.H. Moroeni și pe afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgoviște, precum și Cricovul Dulce, în județele Dâmbovița și Prahova.

În județul Prahova, atenționarea hidrologică include bazinul superior al râului Prahova, bazinul superior al râului Teleajen și afluenții acestuia din bazinul mijlociu. Fenomenele hidrologice prognozate sunt asociate precipitațiilor înregistrate și celor prognozate în zonele respective.

Potrivit INHGA, atenționarea vizează în principal scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot avea efecte de inundații locale și pot apărea cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Argeș și Dâmbovița.

Atenționările hidrologice sunt valabile în intervalele de timp precizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, pentru sectoarele de râuri și bazinele hidrografice menționate în avertizări.