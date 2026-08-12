Râuri sub amenințarea viiturilor. Cod galben emis pentru această seară
SURSA FOTO: Inquam Photos, Casian Mitu
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de cod galben pentru râuri din județele Covasna și Brașov. Avertizarea este valabilă miercuri până la ora 24:00.
Cod galben de inundații. Ce se întâmplă în mai multe județe în această seară
Potrivit hidrologilor, precipitațiile înregistrate, cele prognozate și propagarea acestora pot determina creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă. Sunt posibile, de asemenea, scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.
„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice: Tărlung – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bârsa – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Covasna și Brașov”, transmite INHGA.
Atenționare hidrologică extinsă până joi dimineața
O altă atenționare cod galben de inundații este valabilă până joi, la ora 9:00, pentru mai multe râuri din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Sunt vizate mai multe bazine hidrografice, unde precipitațiile și propagarea apelor pot determina creșteri ale debitelor și nivelurilor.
Avertizarea se referă la râurile din bazinul hidrografic Jiu, pe afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, din județele Hunedoara și Gorj. Este vizat și Gilort, în bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Gorj.
În județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, atenționarea privește râul Olt și afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești. Sunt incluse, de asemenea, râul Olteț, în bazinul superior, în județele Gorj și Vâlcea.
Mai multe bazine hidrografice, sub cod galben
Codul galben se aplică și pentru râul Argeș, în bazinul superior, precum și pentru Dâmbovița, tot în bazinul superior, în județele Argeș și Dâmbovița. În același timp, sunt vizate râul Ialomița, în bazinul amonte S.H. Moroeni și pe afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgoviște, precum și Cricovul Dulce, în județele Dâmbovița și Prahova.
În județul Prahova, atenționarea hidrologică include bazinul superior al râului Prahova, bazinul superior al râului Teleajen și afluenții acestuia din bazinul mijlociu. Fenomenele hidrologice prognozate sunt asociate precipitațiilor înregistrate și celor prognozate în zonele respective.
Potrivit INHGA, atenționarea vizează în principal scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot avea efecte de inundații locale și pot apărea cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Argeș și Dâmbovița.
Atenționările hidrologice sunt valabile în intervalele de timp precizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, pentru sectoarele de râuri și bazinele hidrografice menționate în avertizări.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.