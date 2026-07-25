Dunărea rămâne la un nivel extrem de scăzut. Hidrologii avertizează că pot apărea creșteri rapide pe unele râuri din estul țării

Debitul Dunării la intrarea în România se menține mult sub nivelul normal pentru această perioadă a anului, în timp ce hidrologii avertizează că ploile prognozate în următoarele ore pot determina creșteri rapide ale nivelurilor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, în special în estul țării. Deși, în ansamblu, situația hidrologică rămâne stabilă, există și sectoare unde debitele au crescut ca urmare a averselor din ultimele ore.

Potrivit celor mai recente date hidrologice, în intervalul vineri, ora 7:00 – sâmbătă, ora 7:00, debitele râurilor din România au fost, în general, relativ staționare.

Excepție au făcut râurile din bazinele hidrografice ale Târnavelor, Oltului și Vedei, precum și cursurile superioare ale Mureșului și Jiului și bazinul superior și mijlociu al Argeșului, unde debitele au înregistrat, în general, scăderi.

În schimb, pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței și Buzăului, pe râurile din Dobrogea și pe unii afluenți ai Mureșului, debitele au crescut ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă și a propagării undelor de viitură. Pe cursul inferior al Ialomiței, creșterea s-a datorat exclusiv propagării debitelor din amonte.

Hidrologii arată că majoritatea cursurilor de apă din țară continuă să înregistreze debite sub mediile multianuale specifice lunii iulie.

În cele mai multe bazine hidrografice, debitele se situează între 30% și 90% din valorile normale pentru această perioadă. Există însă și excepții, unde nivelurile sunt apropiate sau chiar peste media lunară, cum este cazul râurilor din bazinul Ialomiței și al bazinului superior al Bistriței.

La polul opus, debitele au coborât sub 30% din valorile obișnuite pe râurile din bazinele Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și Bârlad, precum și în bazinul superior al Begăi, pe cursurile superioare și mijlocii ale Sucevei, pe sectorul mijlociu și inferior al Prutului și pe afluenții acestuia, dar și pe unii afluenți din bazinul inferior al Jiului.

Singurul curs de apă aflat peste cota de atenție este râul Ialomița, la stația hidrometrică Țăndărei.

Specialiștii precizează însă că această depășire nu este cauzată de fenomene naturale, ci reprezintă o creștere artificială, determinată de lucrările efectuate în albia râului.

În restul țării, nivelurile înregistrate la stațiile hidrometrice se mențin sub cotele de atenție.

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, a fost de numai 1.700 metri cubi pe secundă, valoare identică cu cea din ziua precedentă.

Nivelul este considerabil mai mic decât media multianuală a lunii iulie, care este de aproximativ 4.700 metri cubi pe secundă.

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în ușoară scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare între Brăila și Tulcea.

Pentru intervalul următor, până duminică dimineață, hidrologii estimează că debitele vor rămâne, în general, relativ staționare la nivel național.

Cu toate acestea, sunt posibile creșteri temporare ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, în special în estul țării, ca urmare a averselor prognozate, care pot fi izolat mai însemnate cantitativ.

În ceea ce privește Dunărea, debitul la intrarea în țară este estimat să rămână la aproximativ 1.700 metri cubi pe secundă. În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare pe sectoarele Gruia – Turnu Măgurele și Vadu Oii – Tulcea, în timp ce pe sectorul Zimnicea – Hârșova este prognozată o ușoară scădere a nivelurilor.