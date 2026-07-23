Apele Române anunță o situație fără precedent. Două râuri au secat complet, iar restricțiile la apă se extind

Apele Române avertizează că seceta și temperaturile ridicate afectează tot mai sever resursele de apă din România, iar în bazinul hidrografic Crișuri au fost înregistrate noi recorduri negative. Două cursuri de apă au secat complet, alte râuri se află la limita secării, iar în mai multe localități au fost introduse restricții în alimentarea cu apă. Instituția precizează că debitul Dunării rămâne, deocamdată, staționar, însă va continua să scadă spre finalul lunii iulie.

Apele Române anunță că efectele secetei prelungite și ale temperaturilor ridicate devin tot mai vizibile în bazinul hidrografic Crișuri, unde mai multe cursuri de apă înregistrează debite extrem de reduse, iar unele au ajuns deja la debit zero.

„Conform datelor comunicate de Apele Române Crişuri, în bazinul hidrografic Crişuri, două cursuri de apă au secat complet, patru staţii hidrometrice au înregistrat noi minime istorice, iar mai multe sectoare de râu se află la limita secării, pe fondul temperaturilor ridicate, al lipsei precipitaţiilor şi al perioadei prelungite de secetă”, au transmis specialiștii.

Situația cea mai gravă este în județul Arad, unde râurile Valea Mare, monitorizat la stația hidrometrică Târnova, și Timercea, monitorizat la stația hidrometrică Tăut-Timercea, au ajuns la un debit de 0,00 metri cubi pe secundă, ceea ce înseamnă că apa nu mai curge în sectoarele monitorizate.

În același timp, alte cursuri de apă din județele Bihor și Arad se apropie de secare, după ce debitele au coborât între 0,01 și 0,03 metri cubi pe secundă.

„Totodată, alte sectoare de râu din judeţele Bihor şi Arad se află la limita secării, cu debite cuprinse între 0,01 şi 0,03 m³/s, printre acestea numărându-se Barcău la Nuşfalău, Borod la Topa de Criş, Valea Izvor (Lucuţ) la Aleşd, Cigher la Tăut, Obârşa la Târnava de Criş şi Chişindia-Pătrăneasa la Chişindia”, precizează sursa citată.

Datele centralizate de hidrologi arată că seceta a dus la înregistrarea unor noi minime istorice în județul Bihor, ceea ce confirmă gravitatea fenomenului și amploarea deficitului de precipitații din această perioadă.

Noile valori minime au fost consemnate la stațiile hidrometrice Pocola, pe Valea Roșia, Luncasprie și Holod, pe râul Holod, precum și la Chiribiș, pe râul Bistra.

„În unele cazuri, valorile actuale au coborât sub minime istorice vechi de peste şase decenii, ceea ce evidenţiază caracterul excepţional al regimului deficitar de precipitaţii. În mai multe localităţi din judeţul Bihor, au fost introduse programe de furnizare a apei cu restricţii pentru protejarea resurselor disponibile”, se arată în comunicatul Apele Române.

Instituția subliniază că măsurile de restricționare a consumului au fost introduse pentru conservarea rezervelor de apă disponibile și limitarea efectelor generate de seceta prelungită.

Pe lângă situația din bazinele hidrografice interioare, Apele Române monitorizează și evoluția debitului Dunării, care se menține în prezent la un nivel redus.

Potrivit instituției, fluviul înregistrează un debit staționar de 1.700 metri cubi pe secundă la intrarea în țară, valoare care se va menține până în 29 iulie. Ulterior, debitul este estimat să scadă la 1.650 metri cubi pe secundă.

În acest context, autoritățile mențin măsurile de restricționare a utilizării apei pentru irigații pe sectorul Călărași–Cernavodă și continuă intervențiile pentru susținerea debitelor necesare funcționării infrastructurii energetice.