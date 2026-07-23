Platformele online pot detecta din nou abuzurile asupra copiilor. Mesajele criptate rămân protejate

Platformele online din Uniunea Europeană pot detecta din nou conținutul care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, după adoptarea unui nou cadru juridic temporar. Decizia a fost aprobată joi, în urma unor negocieri dificile între instituțiile europene și statele membre. Noile reguli permit reluarea verificărilor, însă exclud mesajele protejate prin criptare end-to-end și vor fi aplicate până în aprilie 2028.

Platformele online din Uniunea Europeană au primit din nou permisiunea de a detecta conținutul care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor în conversațiile utilizatorilor, cu excepția comunicațiilor protejate prin criptare end-to-end. Decizia a fost adoptată joi, după luni de negocieri intense între instituțiile europene și statele membre.

Acordul pune capăt unei perioade de aproape patru luni în care platformele care doreau să identifice și să elimine imagini sau înregistrări video cu abuzuri sexuale asupra copiilor nu au mai avut un temei juridic clar pentru efectuarea acestor verificări în Uniunea Europeană.

Vidul legislativ a apărut după expirarea, la începutul lunii aprilie, a cadrului legal care reglementa aceste proceduri. Lipsa unui acord între statele membre și Parlamentul European a împiedicat prelungirea la timp a normelor existente.

Conform actului normativ adoptat, scanarea conținutului este din nou permisă, însă nu devine o obligație pentru platforme. Regulile au caracter provizoriu și vor rămâne în vigoare până în aprilie 2028.

Adoptarea noilor reguli temporare are loc în contextul unei dezbateri mai ample privind modul în care Uniunea Europeană ar trebui să combată distribuirea materialelor care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, fără a afecta dreptul la viață privată al utilizatorilor.

În 2022, Comisia Europeană a propus ca rețelele sociale și serviciile de mesagerie să fie obligate să detecteze astfel de materiale și, în același timp, a susținut transformarea acestor reguli într-un mecanism permanent, care să nu mai necesite reînnoire la fiecare doi sau trei ani.

Propunerea este sprijinită de organizațiile pentru protecția copilului și de unele state membre, printre care Danemarca, care consideră că un cadru permanent ar consolida capacitatea autorităților și a platformelor de a combate exploatarea sexuală a minorilor.

Proiectul Comisiei Europene a fost contestat de mai mulți eurodeputați, de unele platforme online și de state precum Germania, care susțin că anumite prevederi, inclusiv posibilitatea scanării mesajelor criptate, ar reprezenta o încălcare disproporționată a dreptului la viață privată.

Sub sloganul „Stop Chat Control”, opozanții inițiativei au desfășurat o amplă campanie pe rețelele sociale și au transmis un număr mare de mesaje eurodeputaților, diplomaților și altor responsabili politici pentru a încerca să împiedice adoptarea proiectului legislativ.

Prin adoptarea actualului regulament temporar, instituțiile europene și statele membre își acordă un nou termen până la jumătatea anului 2028 pentru a negocia forma finală a legislației privind detectarea conținutului care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și echilibrul dintre protecția minorilor și respectarea vieții private.