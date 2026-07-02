Restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale în întreaga UE. Anunțul este așteptat în septembrie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte în luna septembrie o inițiativă privind introducerea unor restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Euractiv, propunerea ar reprezenta cel mai clar angajament politic al Bruxelles-ului în această direcție.

Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în cadrul discursului anual privind Starea Uniunii, programat pentru 16 septembrie, la Strasbourg, potrivit Euractiv.

Mai mulți oficiali și diplomați europeni au declarat publicației că inițiativa ar putea deschide calea pentru o legislație europeană sau pentru alte măsuri de reglementare care să oblige platformele de socializare să împiedice deținerea de conturi de către copiii sub o anumită vârstă.

Un oficial al Comisiei Europene a precizat însă că forma juridică a viitoarelor măsuri nu a fost încă stabilită.

Un reprezentant al unui stat membru a declarat că oficialii Comisiei au informat deja guvernele să se aștepte la un anunț în luna septembrie, ceea ce întărește așteptările că discursul Ursulei von der Leyen va include această inițiativă.

Deocamdată nu este clar ce limită minimă de vârstă va propune Comisia Europeană și nici cum vor funcționa restricțiile în practică.

Potrivit sursei citate, statele membre au avansat variante diferite, de la obligativitatea acordului părinților până la interdicții susținute prin sisteme de verificare a vârstei.

Un oficial european familiarizat cu planurile Ursulei von der Leyen a declarat că un anunț ar putea fi făcut în cadrul discursului din septembrie, însă a subliniat că grupul de experți care consiliază Comisia nu și-a publicat încă recomandările.

Raportul acestui grup este așteptat pe 13 iulie. Până atunci, potrivit oficialului, nu pot fi anticipate direcția politică finală și pașii concreți pe care îi va urma Comisia.

Oficialii europeni citați de Euractiv susțin că protejarea copiilor în mediul online a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen.

Un reprezentant al unui stat membru a afirmat că guvernele europene doresc ca executivul comunitar să treacă de la declarațiile politice la măsuri concrete.

Potrivit publicației, Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia au început deja să promoveze măsuri naționale privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

În afara Uniunii Europene, Australia a adoptat în 2024 Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act, act normativ care obligă marile platforme de socializare să împiedice utilizatorii cu vârsta sub 16 ani să își creeze conturi. Legea a intrat în vigoare în decembrie 2025 și a fost prezentată în repetate rânduri de Ursula von der Leyen drept un model pentru protejarea copiilor în mediul online.

Totodată, guvernul Marii Britanii a anunțat luna trecută că intenționează să introducă o interdicție similară pentru utilizatorii sub 16 ani, măsurile urmând să intre în vigoare în primăvara anului 2027.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a inclus siguranța copiilor în mediul online printre prioritățile sale și susține adoptarea unei abordări comune la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.

Premierul irlandez Micheál Martin a declarat că există un impuls tot mai puternic în această direcție și că se așteaptă la propuneri concrete, apreciind că există oportunitatea unei poziții comune europene pentru protejarea copiilor în mediul online.

Un diplomat european a declarat pentru Euractiv că Bruxelles-ul este supus unei presiuni tot mai mari pentru a acționa înainte ca legislațiile naționale să devină prea diferite între ele.

La rândul său, vicepreședinta Parlamentului European, Christel Schaldemose, a afirmat că Ursula von der Leyen nu avansează suficient de rapid cu această inițiativă și că discuțiile durează de prea mult timp. Ea a dat exemplul Danemarcei, care urmărește introducerea obligativității acordului părinților pentru accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Potrivit unui expert în siguranța copiilor în mediul online, citat de Euractiv, perioada verii ar fi mai puțin potrivită pentru lansarea unei inițiative de o asemenea amploare, ceea ce face ca discursul privind Starea Uniunii din luna septembrie să fie momentul politic cel mai probabil pentru prezentarea propunerii.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că sunt analizate în continuare mai multe variante privind restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, ceea ce înseamnă că forma finală a viitoarei propuneri nu a fost încă stabilită.