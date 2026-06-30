România evită penalizări de peste 2,7 miliarde de euro. Dragoș Pîslaru: Parlamentul a adoptat un pachet esențial de legi pentru PNRR

Parlamentul a adoptat un nou pachet legislativ considerat esențial pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, măsurile aprobate elimină riscul unor penalizări financiare care ar fi putut depăși 2,7 miliarde de euro și contribuie la accelerarea implementării investițiilor finanțate din fonduri europene.

Oficialul susține că actele normative adoptate consolidează relația României cu Comisia Europeană și permit continuarea reformelor în domenii strategice.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a salutat adoptarea noilor legi și impactul acestora asupra implementării PNRR.

„Vești bune pentru România: Parlamentul a adoptat azi un pachet esențial de legi prin care eliminăm riscul unor penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro. Este vorba de reforme importante asumate prin PNRR, în domenii-cheie precum cercetarea, apele și administrarea terenurilor agricole ale statului. Prin adoptarea acestor acte normative, România își consolidează credibilitatea în relația cu Comisia Europeană și demonstrează că își poate îndeplini angajamentele asumate. Este un pas important nu doar pentru evitarea unor pierderi uriașe de fonduri europene, ci și pentru accelerarea reformelor de care România are nevoie.”

Potrivit ministrului, adoptarea acestor reforme reprezintă o etapă importantă pentru păstrarea finanțărilor europene și pentru continuarea implementării proiectelor asumate prin PNRR.

Dragoș Pîslaru a anunțat că, în aceeași ședință, Camera Deputaților a adoptat și legea care modifică procedurile privind investițiile publice realizate cu bani din PNRR.

„Tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat și legea care permite accelerarea implementării investițiilor publice în construcții finanțate prin PNRR. Aceasta introduce o soluție convenită de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană: recunoașterea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor esențiale ca documente justificative pentru anumite obiective de investiții.”

Ministrul explică faptul că această modificare va simplifica demonstrarea îndeplinirii jaloanelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, noua lege permite ca anumite investiții să fie considerate finalizate din perspectiva PNRR chiar dacă unele lucrări complementare vor continua ulterior.

„Concret, beneficiarii vor putea demonstra îndeplinirea obiectivelor PNRR pe baza lucrărilor esențiale recepționate, urmând ca etapele tehnice și administrative complementare — precum racordarea la utilități, finisajele sau alte lucrări conexe — să fie finalizate ulterior, fără a pune în pericol încadrarea investițiilor în jaloanele asumate. Această soluție reduce semnificativ riscul unor corecții financiare de sute de milioane de euro și oferă beneficiarilor un cadru mai clar, mai realist și mai eficient pentru finalizarea investițiilor.”

În opinia ministrului, modificarea legislativă va permite accelerarea absorbției fondurilor europene și va reduce riscul pierderii unor sume importante din cauza întârzierilor administrative.

La finalul mesajului său, Dragoș Pîslaru le-a mulțumit celor implicați în elaborarea și adoptarea reformelor și a precizat că procesul legislativ necesar pentru îndeplinirea tuturor jaloanelor din PNRR este aproape de final.

„Mulțumesc profesioniștilor din ministerele de linie și echipelor tehnice implicate pentru această mobilizare, precum și parlamentarilor pentru responsabilitatea de care au dat dovadă.

Odată cu adoptarea celor trei acte normative de astăzi, mai rămân doar șase de adoptat ca să închidem PNRR-ul cu bine.

Este nevoie de în continuare de seriozitate și coordonare pentru adoptarea reformelor, pentru finalizarea investițiilor și pentru absorbția accelerată a banilor europeni.”

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, următoarea etapă este adoptarea ultimelor șase acte normative necesare pentru îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate prin PNRR și pentru accelerarea atragerii fondurilor europene destinate investițiilor din România.