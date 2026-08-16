Inteligența artificială crește prețul electronicelor. Telefoanele, laptopurile, televizoarele, PC-urile și consolele sunt tot mai scumpe

Boom-ul inteligenței artificiale începe să se vadă și în prețurile dispozitivelor electronice. Cererea uriașă de memorie pentru centrele de date AI a redus oferta disponibilă pentru electronicele de consum, iar fenomenul a primit deja un nume: „chipflation”.

Dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru inteligența artificială generează o cerere uriașă pentru cipurile de memorie. Efectele nu se limitează însă la companiile care construiesc centre de date. Ele ajung până la consumatorii care cumpără laptopuri, telefoane, televizoare sau console de jocuri.

Fenomenul este descris prin termenul „chipflation”, care se referă la creșterea prețurilor produselor electronice provocată de scumpirea cipurilor de memorie, pe fondul unei oferte insuficiente, potrivit The Independent.

Dimensiunea creșterii poate fi observată în cazul memoriei DRAM, tip utilizat în mod obișnuit de calculatoare și telefoane. În august 2024, aceasta putea costa doar 90 de cenți pentru un gigabyte, potrivit datelor Universității Stanford.

În iulie, prețul ajunsese la 3,45 dolari pentru un gigabyte. Creșterea este de aproape 400%.

Russ Renzas, director al unui laborator specializat de la University of Nevada, Reno, explică fenomenul prin creșterea neobișnuit de puternică a cererii generate de inteligența artificială.

Problema nu este doar că cererea totală pentru memorie a crescut. Producătorii își orientează capacitățile către componentele destinate infrastructurii AI, unde pot obține venituri mai mari decât din cipurile destinate electronicelor de consum.

Nic Puckrin, fondatorul Coin Bureau, explică faptul că producătorii se concentrează asupra cipurilor necesare centrelor de date AI, în detrimentul celor folosite în electronicele cumpărate de consumatorii obișnuiți.

Asif Alam, inginer și președinte al Engineering Research Society din cadrul Florida International University, arată la rândul său că producătorii pot câștiga mult mai mult din vânzările către centrele de date. În consecință, fabricile sunt orientate cu prioritate către această piață.

Un alt element important este concentrarea producției. SK Hynix și Samsung controlează împreună aproximativ 70% din piața cipurilor de memorie, potrivit informațiilor prezentate de Puckrin.

Comenzile primite de cei doi producători ar depăși deja oferta disponibilă pentru acest an. În asemenea condiții, cumpărătorii de componente au o putere de negociere mai redusă și trebuie să accepte prețuri mai mari.

Efectele încep să fie transferate către consumatori. Companiile care produc telefoane, calculatoare, tablete, televizoare și alte dispozitive trebuie să plătească mai mult pentru componentele de memorie.

În cazul televizoarelor, memoria reprezenta anterior aproximativ 2-3% din costul total al produsului. Ponderea ar fi ajuns acum la aproximativ 6-7%, potrivit lui Russ Renzas.

Acesta estimează că televizoarele ar putea deveni cu aproximativ 10% mai scumpe din cauza deficitului de memorie.

Impactul poate fi și mai puternic în cazul dispozitivelor care necesită cantități mai mari de memorie. Laptopurile, spre exemplu, ar putea costa cu 20% mai mult sau chiar peste acest nivel din cauza „chipflation”.

Și industria jocurilor video este afectată. Nintendo, Sony și Microsoft au majorat prețurile unor console, iar costurile mai mari ale memoriei sunt indicate printre cauzele acestor scumpiri.

Apple ar fi anunțat, de asemenea, majorări de prețuri pentru produsele sale pe fondul costurilor mai ridicate ale cipurilor de memorie.

O revenire rapidă a prețurilor la nivelurile anterioare este puțin probabilă. Principala problemă este timpul necesar pentru creșterea capacităților de producție.

Construirea și punerea în funcțiune a unor noi fabrici de semiconductori durează ani. Oferta nu poate fi astfel mărită rapid pentru a răspunde exploziei cererii generate de infrastructura AI.

Cassandra W.G. Cummings, CEO al companiei Thomas Instrumentation Inc., consideră că prețurile vor rămâne ridicate, iar disponibilitatea cipurilor redusă atât timp cât oferta nu reușește să ajungă la nivelul cererii.

În estimarea sa, presiunile actuale de pe piața memoriei nu se vor diminua înainte de 2028. Până atunci, dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială va continua să concureze cu industria electronicelor de consum pentru capacitățile disponibile de producție.