Inteligența artificială crește prețul electronicelor. Telefoanele, laptopurile, televizoarele, PC-urile și consolele sunt tot mai scumpe
SURSA FOTO: Dreamstime - Inteligența artificială
Boom-ul inteligenței artificiale începe să se vadă și în prețurile dispozitivelor electronice. Cererea uriașă de memorie pentru centrele de date AI a redus oferta disponibilă pentru electronicele de consum, iar fenomenul a primit deja un nume: „chipflation”.
Prețul memoriei DRAM a crescut de aproape patru ori în numai doi ani
Dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru inteligența artificială generează o cerere uriașă pentru cipurile de memorie. Efectele nu se limitează însă la companiile care construiesc centre de date. Ele ajung până la consumatorii care cumpără laptopuri, telefoane, televizoare sau console de jocuri.
Fenomenul este descris prin termenul „chipflation”, care se referă la creșterea prețurilor produselor electronice provocată de scumpirea cipurilor de memorie, pe fondul unei oferte insuficiente, potrivit The Independent.
Dimensiunea creșterii poate fi observată în cazul memoriei DRAM, tip utilizat în mod obișnuit de calculatoare și telefoane. În august 2024, aceasta putea costa doar 90 de cenți pentru un gigabyte, potrivit datelor Universității Stanford.
În iulie, prețul ajunsese la 3,45 dolari pentru un gigabyte. Creșterea este de aproape 400%.
Russ Renzas, director al unui laborator specializat de la University of Nevada, Reno, explică fenomenul prin creșterea neobișnuit de puternică a cererii generate de inteligența artificială.
Producătorii de cipuri acordă prioritate centrelor de date pentru inteligența artificială
Problema nu este doar că cererea totală pentru memorie a crescut. Producătorii își orientează capacitățile către componentele destinate infrastructurii AI, unde pot obține venituri mai mari decât din cipurile destinate electronicelor de consum.
Nic Puckrin, fondatorul Coin Bureau, explică faptul că producătorii se concentrează asupra cipurilor necesare centrelor de date AI, în detrimentul celor folosite în electronicele cumpărate de consumatorii obișnuiți.
Asif Alam, inginer și președinte al Engineering Research Society din cadrul Florida International University, arată la rândul său că producătorii pot câștiga mult mai mult din vânzările către centrele de date. În consecință, fabricile sunt orientate cu prioritate către această piață.
Un alt element important este concentrarea producției. SK Hynix și Samsung controlează împreună aproximativ 70% din piața cipurilor de memorie, potrivit informațiilor prezentate de Puckrin.
Comenzile primite de cei doi producători ar depăși deja oferta disponibilă pentru acest an. În asemenea condiții, cumpărătorii de componente au o putere de negociere mai redusă și trebuie să accepte prețuri mai mari.
Scumpirea memoriei ajunge în prețurile laptopurilor, telefoanelor și consolelor
Efectele încep să fie transferate către consumatori. Companiile care produc telefoane, calculatoare, tablete, televizoare și alte dispozitive trebuie să plătească mai mult pentru componentele de memorie.
În cazul televizoarelor, memoria reprezenta anterior aproximativ 2-3% din costul total al produsului. Ponderea ar fi ajuns acum la aproximativ 6-7%, potrivit lui Russ Renzas.
Acesta estimează că televizoarele ar putea deveni cu aproximativ 10% mai scumpe din cauza deficitului de memorie.
Impactul poate fi și mai puternic în cazul dispozitivelor care necesită cantități mai mari de memorie. Laptopurile, spre exemplu, ar putea costa cu 20% mai mult sau chiar peste acest nivel din cauza „chipflation”.
Și industria jocurilor video este afectată. Nintendo, Sony și Microsoft au majorat prețurile unor console, iar costurile mai mari ale memoriei sunt indicate printre cauzele acestor scumpiri.
Apple ar fi anunțat, de asemenea, majorări de prețuri pentru produsele sale pe fondul costurilor mai ridicate ale cipurilor de memorie.
Criza cipurilor de memorie ar putea continua până cel puțin în 2028
O revenire rapidă a prețurilor la nivelurile anterioare este puțin probabilă. Principala problemă este timpul necesar pentru creșterea capacităților de producție.
Construirea și punerea în funcțiune a unor noi fabrici de semiconductori durează ani. Oferta nu poate fi astfel mărită rapid pentru a răspunde exploziei cererii generate de infrastructura AI.
Cassandra W.G. Cummings, CEO al companiei Thomas Instrumentation Inc., consideră că prețurile vor rămâne ridicate, iar disponibilitatea cipurilor redusă atât timp cât oferta nu reușește să ajungă la nivelul cererii.
În estimarea sa, presiunile actuale de pe piața memoriei nu se vor diminua înainte de 2028. Până atunci, dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială va continua să concureze cu industria electronicelor de consum pentru capacitățile disponibile de producție.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.