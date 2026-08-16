Producătorii chinezi pun presiune pe industria auto europeană. Germania ar putea pierde sute de mii de locuri de muncă

Piața auto din Europa ar urma să crească ușor în 2026, însă producătorii europeni se confruntă cu o problemă mult mai serioasă. Mărcile chineze își majorează rapid cota de piață, iar industria auto germană se pregătește pentru restructurări și pierderi importante de locuri de muncă.

Piața auto din Europa de Vest, care include marile piețe din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania, ar urma să înregistreze în acest an o creștere modestă.

Potrivit estimărilor GlobalData, vânzările vor avansa cu aproximativ 1,6% și se vor apropia de 12 milioane de vehicule. O parte importantă a creșterii va veni din segmentul mașinilor electrice, unde producătorii chinezi sunt tot mai prezenți.

Fitch Ratings estimează pentru întreaga Europă vânzări de aproximativ 13 milioane de vehicule în 2026. BMI este mai pesimistă și anticipează acum o scădere de 1%, după ce estimarea inițială indica o creștere de 2,6%, potrivit Forbes.

Problema industriei europene este și diferența față de perioada anterioară pandemiei. Aproximativ trei milioane de vânzări anuale au dispărut de pe piață după izbucnirea pandemiei de COVID-19, în timp ce industria europeană păstrează încă o capacitate construită pentru volume mai mari.

Presiunea vine în special din partea producătorilor chinezi. Printre mărcile care își măresc prezența se numără BYD, MG, deținută de SAIC, precum și Jaecoo și Omoda, aparținând Chery.

Pe piață apar și alte nume. Leapmotor este prezentă prin asocierea cu Stellantis, iar grupul Geely are o poziție importantă prin propriile vehicule, dar și prin mărci precum Polestar și Volvo. Chery își extinde, de asemenea, oferta, iar Guangzhou Automobile Group dezvoltă vânzările mărcii Aion în Marea Britanie și pe continent.

Competiția nu se limitează însă la automobilele accesibile. Producătorii premium germani, precum Porsche, Mercedes, BMW și Audi, se confruntă cu apariția unor rivali chinezi precum Xpeng, Zeekr, NIO și Xiaomi.

Automobilele chinezești reprezintă deja aproape 10% din piața europeană. AlixPartners estimează că această cotă ar putea ajunge la 16% până în 2030.

Banca de investiții UBS apreciază că extinderea globală a producătorilor chinezi reprezintă principala provocare pentru constructorii și furnizorii europeni în 2026.

Analiștii se așteaptă la riscuri suplimentare privind profitabilitatea producătorilor germani, inclusiv din cauza costurilor restructurărilor. Presiunile ar putea afecta și performanțele constructorilor care activează în segmentul de volum.

Primele planuri de reducere a personalului indică deja amploarea restructurărilor. Sunt avute în vedere aproximativ 100.000 de locuri de muncă la Volkswagen, 8.000 la BMW, 9.000 la Porsche, 13.000 la Bosch și 14.000 la ZF.

Piața vehiculelor electrice din Germania continuă să crească. Centrul pentru Management Auto, condus de profesorul Stefan Bratzel, estimează că vânzările de mașini electrice ar putea ajunge la 850.000 de unități în întregul an.

Creșterea este susținută de apariția unor modele mai accesibile, de subvențiile guvernamentale și de prețurile ridicate ale carburanților. Printre noile modele se numără Renault 4 și Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Škoda Epiq și Fiat Grande Panda.

Totuși, constructorii germani pierd cotă de piață. Mărcile grupurilor germane reprezentau împreună 63,5% din piața germană de vehicule electrice în prima jumătate din 2025. În perioada similară din 2026, ponderea lor a coborât la 54,2%.

În același timp, Tesla, mărcile Stellantis și producătorii chinezi și-au majorat cotele. Bratzel arată că BYD a reușit chiar să depășească Volvo la numărul de înmatriculări noi în Germania.

Presiunea asupra producătorilor se poate transforma într-o problemă majoră pentru piața muncii din Germania.

Potrivit unui raport al Centrului pentru Cercetare Auto condus de profesorul Ferdinand Dudenhöffer, industria auto germană avea aproximativ 841.000 de angajați în 2018. Numărul acestora ar putea coborî la aproximativ 500.000 până în jurul anului 2030.

Dudenhöffer avertizează că procesul de reducere a locurilor de muncă se va desfășura pe parcursul următorilor ani și se află încă într-o fază incipientă. În opinia sa, primul pas necesar pentru industria germană este recâștigarea competitivității din punctul de vedere al costurilor.

În paralel, Stefan Bratzel consideră că politicile de subvenționare și reglementările europene trebuie adaptate astfel încât o parte cât mai mare din valoarea adăugată să fie realizată în Europa și să fie limitate practicile comerciale considerate neloiale.

Uniunea Europeană pregătește în acest context Industrial Accelerator Act, o inițiativă destinată inclusiv sprijinirii industriei locale în fața intensificării concurenței chineze. Proiectul se află însă încă în Parlamentul European, iar adoptarea sa nu este așteptată înainte de anul viitor.