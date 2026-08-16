Doliu în lumea academică. A murit profesorul universitar Mircea Nicolae Costin, după o carieră de peste cinci decenii

Lumea academică și juridică din Cluj este în doliu după decesul profesorului universitar doctor Mircea Nicolae Costin. De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, acesta a contribuit la formarea mai multor generații de juriști și a publicat sute de lucrări de specialitate.

Profesorul universitar doctor Mircea Nicolae Costin s-a născut la 5 iulie 1939 și și-a construit întreaga carieră în jurul dreptului, atât prin activitatea academică și de cercetare, cât și prin cea desfășurată în practica juridică.

A urmat cursurile Facultății de Științe Juridice a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1960.

Zece ani mai târziu, în 1970, a obținut titlul de doctor în drept. Teza sa de doctorat a purtat titlul „Răspunderea juridică în dreptul român”.

Un capitol important al carierei sale a fost legat de Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai”. Între 1994 și 2010, Mircea Nicolae Costin a fost cadru didactic al facultății, unde a predat Dreptul comerțului internațional.

În cei 16 ani petrecuți la catedră în această perioadă, profesorul a contribuit la pregătirea mai multor generații de studenți, activitatea didactică fiind completată de cercetarea și publicistica juridică.

Activitatea științifică a profesorului Mircea Nicolae Costin s-a concretizat într-un număr important de lucrări de specialitate.

De-a lungul carierei, acesta a semnat peste 30 de monografii și dicționare și aproximativ 200 de studii și articole. Lucrările sale au apărut atât în reviste juridice din România, cât și în publicații din străinătate.

Contribuțiile sale au acoperit diferite teme ale dreptului și au făcut ca numele său să devină cunoscut în mediul juridic românesc.

Activitatea academică a fost recunoscută și prin distincții importante. În anul 1976, profesorul a primit Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române.

În 1991, Mircea Nicolae Costin a fost recompensat și cu Premiul „I.L. Georgescu” al Uniunii Juriștilor Democrați din România.

Cariera sa nu s-a limitat la activitatea universitară. Mircea Nicolae Costin a fost membru fondator al Revistei Române de Dreptul Afacerilor, fiind implicat astfel și în dezvoltarea unei publicații dedicate dezbaterilor și cercetării juridice din acest domeniu.

Profesorul a desfășurat și activitate de arbitraj. A fost arbitru în cadrul Curților de Arbitraj de pe lângă Camerele de Comerț și Industrie din Cluj, Brașov, Timișoara, Arad, Oradea și Bistrița-Năsăud.

În paralel cu activitatea academică și științifică, acesta a profesat și ca avocat în Baroul Cluj, îmbinând astfel cercetarea și activitatea didactică cu experiența practică din domeniul juridic.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu profesorului universitar doctor Mircea Nicolae Costin o vor putea face la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

Ceremonia funerară este programată pentru miercuri, 19 august, începând cu ora 10:00.