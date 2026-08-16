Pasajul Basarab se redeschide circulației din 7 septembrie. Tramvaiele vor putea circula din nou de la această dată

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că toate restricțiile de circulație de pe Pasajul Basarab vor fi ridicate din 7 septembrie, odată cu începerea școlii. Măsura vizează atât traficul rutier, cât și circulația tramvaielor, însă lucrările de reabilitare vor continua până la sfârșitul anului.

Lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab continuă, iar autoritățile pregătesc redeschiderea completă a circulației înainte de începutul noului an școlar.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că aproximativ 70 de muncitori se află în prezent pe șantier. Asfaltarea a fost deja finalizată, iar echipele lucrează acum la rosturile pasajului și la vopsirea tablierului metalic.

În această etapă este închis sensul de circulație dinspre Bulevardul Nicolae Titulescu către Șoseaua Grozăvești. Lucrările urmează să fie mutate, începând de săptămâna viitoare, pe sensul opus.

Primarul a precizat că obiectivul este ca, până pe 7 septembrie, restricțiile care afectează traficul să fie eliminate.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, toate restricțiile de circulație vor fi ridicate odată cu începerea școlii. Inclusiv restricția care vizează circulația tramvaielor va fi eliminată.

Edilul a explicat că asfaltarea a fost terminată, iar lucrările se concentrează în această perioadă asupra rosturilor și tablierului metalic. După intervenția pe sensul Titulescu – Grozăvești, echipele vor trece pe cealaltă parte a pasajului.

Reluarea completă a circulației în septembrie nu înseamnă însă și încheierea lucrărilor. Intervențiile vor continua până la sfârșitul anului.

După redeschiderea pasajului, șoferii se vor mai putea confrunta cu restricții punctuale. Acestea vor fi însă aplicate doar pe câte o bandă și pe porțiuni scurte, cu lungimi cuprinse între aproximativ 50 și 200 de metri.

Ciprian Ciucu a arătat că prioritatea este reluarea circulației în luna septembrie, în timp ce lucrările rămase vor continua astfel încât, la final, să poată fi făcută recepția obiectivului de infrastructură construit în urmă cu mai bine de 15 ani.

Primăria Municipiului București anunța la sfârșitul lunii iulie că intervențiile avansează conform calendarului stabilit. Lucrările sunt necesare pentru remedierea degradărilor acumulate în aproximativ 15 ani și pentru ca pasajul să poată fi, în cele din urmă, recepționat.

Lucrările au început pe 20 iunie, când au fost montate schelele și a fost scoasă de sub tensiune linia de tramvai.

Din 29 iunie, echipele au început intervențiile pe calea corespunzătoare sensului Bulevardul Nicolae Titulescu – Șoseaua Grozăvești. Pe durata acestor lucrări, traficul rutier a fost organizat în dublu sens pe cealaltă cale a pasajului.

Calendarul anunțat acum de Primăria Capitalei prevede ca această etapă majoră a intervențiilor să fie încheiată înainte de revenirea elevilor la școală, astfel încât traficul rutier și transportul public să poată reveni la configurația normală din 7 septembrie.