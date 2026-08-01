Restricții de circulație în trei județe din vestul țării. CNAIR oprește traficul greu din cauza codului roșu de caniculă

Restricții de circulație vor fi instituite duminică, 2 august, pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Măsura a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ca urmare a avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Interdicțiile vor fi valabile între orele 12:00 și 20:00 și urmăresc protejarea infrastructurii rutiere în condiții de temperaturi extreme.

CNAIR va institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone duminică, 2 august, în intervalul 12:00–20:00. Măsura vizează sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub avertizare de cod roșu de caniculă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că decizia a fost luată în urma prognozelor meteorologice care indică un val de căldură persistent, temperaturi extreme și un nivel foarte ridicat al disconfortului termic.

Potrivit CNAIR, restricțiile au ca scop protejarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și prevenirea apariției unor deformații ireversibile provocate de traficul greu în condiții de caniculă. Compania explică faptul că temperaturile foarte ridicate pot afecta stabilitatea straturilor rutiere, motiv pentru care limitarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj este considerată necesară.

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, au scris cei de la CNAIR.

Măsura este aplicată în baza prevederilor articolului 44 alineatele (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care permite administratorului drumului să interzică temporar circulația vehiculelor de peste 7,5 tone în județele aflate sub avertizări de caniculă.

Există însă mai multe categorii de transporturi care nu vor fi afectate de aceste restricții. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele implicate în intervenții de urgență, transporturile funerare și cele poștale, precum și transporturile de echipamente de prim ajutor.

De asemenea, vor putea circula în continuare vehiculele care distribuie carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, apă și hrană în zone calamitate, cele destinate salubrizării, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produsele provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, cele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare diverse.

În aceeași categorie de excepții intră și utilajele proprii ale CNAIR, precum și cele aparținând firmelor care execută lucrări de construcție, modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere naționale.