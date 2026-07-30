Vremea se încinge în România. ANM anunță până la 37 de grade și cod galben de caniculă

Vremea se schimbă semnificativ joi, 30 iulie, odată cu instalarea unui nou val de căldură în România. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat în vestul și sud-vestul țării. În același timp, pentru șapte județe intră în vigoare un cod galben de caniculă, iar avertizările meteorologilor arată că episodul de căldură se va extinde în zilele următoare.

Vremea va fi dominată de un nou val de căldură, care va afecta în special Banatul, Crișana și vestul Olteniei. În aceste regiuni se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei, iar canicula va fi însoțită de un disconfort termic accentuat.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, senzația de căldură va fi accentuată, în special în intervalul orelor de prânz.

Cerul va rămâne predominant senin în cea mai mare parte a țării, iar lipsa norilor va favoriza încălzirea rapidă a aerului încă din cursul dimineții. Temperaturile vor continua să crească pe parcursul zilei, amplificând senzația de sufocare în regiunile afectate de caniculă.

ANM a mai emis și un cod galben de caniculă care intră în vigoare joi, la ora 10:00, și este valabil timp de 24 de ore pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de până la 37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat pe parcursul întregii zile.

În paralel, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până la 3 august. Potrivit meteorologilor, canicula va persista în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar spre sfârșitul săptămânii se va extinde în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în zonele de câmpie din celelalte regiuni. În Câmpia de Vest, temperaturile pot atinge în weekend 38-39 de grade, iar în vestul și sud-vestul țării nopțile vor rămâne tropicale.

Deși în majoritatea regiunilor vremea va fi stabilă, în zonele montane evoluția atmosferică va fi diferită în a doua parte a zilei. După-amiaza și spre seară, în masivele montane se vor dezvolta înnorări temporare.

Izolat sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 litri pe metrul pătrat, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Fenomenele vor avea caracter local și de scurtă durată.

În restul țării, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor varia între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest. În vestul și sud-vestul țării se vor înregistra, pe alocuri, nopți tropicale, cu valori care nu vor coborî sub 20 de grade. Spre dimineață, ceața își poate face apariția izolat în depresiuni.

Capitala va avea parte de o zi cu vreme stabilă și predominant senină. Cerul va rămâne mai mult senin pe tot parcursul zilei, iar probabilitatea de apariție a precipitațiilor este foarte redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără rafale semnificative. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 32 de grade, ceea ce va face ca orele după-amiezii să fie călduroase.

Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea până la 15-18 grade, oferind condiții mai confortabile comparativ cu intervalul diurn.