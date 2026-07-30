UPDATE S-a lăsat cu îmbrânceli și lacrimogene! Protest al oierilor la București. Fermierii cer demisia conducerii ANSVSA

Protest al crescătorilor de ovine are loc joi, la București, în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Fermieri din mai multe județe acuză autoritățile că au gestionat defectuos criza provocată de pesta micilor rumegătoare și cer demisia conducerii instituției. Oierii susțin că blocarea exporturilor îi împinge spre faliment și resping vaccinarea obligatorie a animalelor ca soluție pentru reluarea comerțului.

Fermierii au forțat gardurile de protecție, pentru a intra în sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Fermierii îi cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Jandarmeria Română, prin intermediul purtătorului de cuvânt Alexandru Iacob, a transmis un comunicat după incidentele de la protestul oierilor.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă. Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflicte de orice natură”.

Știrea inițială

Protestul anunțat de crescătorii de ovine are loc după ce fermierii au decis să se deplaseze la București din mai multe zone ale țării pentru a solicita schimbarea conducerii ANSVSA și măsuri urgente care să permită reluarea exporturilor de animale vii.

Exact așa cum au anunțat în zilele precedente, oierii au pornit spre Capitală, unii cu autoturismele personale, iar alții cu autocarele organizate pentru deplasare.

„Ne ducem la protest echipaţi cu ţolul, cu bâta, cu pălării. Ne ducem să facem dreptate, dacă ei nu vor să ne ajute”, spune un fermier.

Majoritatea crescătorilor afirmă că reluarea exporturilor este condiționată de vaccinarea efectivelor împotriva pestei micilor rumegătoare. Cu toate acestea, fermierii resping această variantă și cer identificarea unei alte soluții.

„Să se facă dreptate, să nu se vaccineze oile”, mai spun fermierii.

Oierii se tem că vaccinarea ar putea afecta pe termen lung accesul României pe piețele externe pentru exporturile de carne și lapte. Ei afirmă că au transmis în repetate rânduri propuneri și solicitări autorităților competente, însă susțin că nu au primit răspunsuri care să rezolve problemele cu care se confruntă.

Crescătorii de ovine susțin că traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele trei decenii și avertizează că lipsa unui plan național pentru combaterea bolii generează pierderi economice importante în ferme.

„N-am fi crezut pentru nimic în lume că în 2 ani de zile nu se iau măsuri şi acest virus circulă în toată România. Nu avem un plan, nu avem un program. În situaţia de astăzi, începem să înregistrăm pierderi”, a declarat Nicolae Cioranu, preşedinte Asociaţie Crescători de Ovine.

Fermierii compară situația din România cu măsurile aplicate în alte state europene și spun că restricțiile impuse la nivel național sunt disproporționate față de cele din țări unde există aceeași boală.

„Nu pot să-mi explic de ce la noi în România trebuie să blocăm toată ţara, Croaţia, Ungaria sunt blocate, şi ei eu aceeaşi boală, dar sunt blocate strict judeţele în care au focare”, a declarat Ion Cioranu, fermier.

Pentru crescătorii de ovine din județul Arad, actuala criză reprezintă cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, iar efectele economice sunt resimțite în întreaga activitate.

„Situaţia actuală este foarte gravă, suntem încolţiţi din toate punctele de vedere. Suntem, pur şi simplu, blocaţi, terminaţi, îngenunchiaţi, puşi la pământ. Să deblocheze exportul, asta e cel mai important. Să fie un preţ rezonabil pentru fiecare, şi pentru exportator şi pentru crescător”, spun fermierii.

La protestul organizat în fața sediului ANSVSA participă și crescători de animale din județele Alba și Vaslui. Aceștia solicită demisia conducerii instituției și acuză modul în care autoritățile au gestionat criza provocată de pesta micilor rumegătoare, susținând că blocarea exporturilor le pune în pericol activitatea și viitorul fermelor.