UPDATE S-a lăsat cu îmbrânceli și lacrimogene! Protest al oierilor la București. Fermierii cer demisia conducerii ANSVSA
SURSA FOTO: Dreamstime - ciobani, oi
Protest al crescătorilor de ovine are loc joi, la București, în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Fermieri din mai multe județe acuză autoritățile că au gestionat defectuos criza provocată de pesta micilor rumegătoare și cer demisia conducerii instituției. Oierii susțin că blocarea exporturilor îi împinge spre faliment și resping vaccinarea obligatorie a animalelor ca soluție pentru reluarea comerțului.
A ieșit cu scandal la protestul oierilor, iar janfdarmii au folosit gaze lacrimogene
Fermierii au forțat gardurile de protecție, pentru a intra în sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Fermierii îi cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.
Jandarmeria Română, prin intermediul purtătorului de cuvânt Alexandru Iacob, a transmis un comunicat după incidentele de la protestul oierilor.
„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine.
În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate.
Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă.
Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflicte de orice natură”.
Știrea inițială
Protest organizat în fața ANSVSA. Oierii spun că blocarea exporturilor îi împinge spre faliment
Protestul anunțat de crescătorii de ovine are loc după ce fermierii au decis să se deplaseze la București din mai multe zone ale țării pentru a solicita schimbarea conducerii ANSVSA și măsuri urgente care să permită reluarea exporturilor de animale vii.
Exact așa cum au anunțat în zilele precedente, oierii au pornit spre Capitală, unii cu autoturismele personale, iar alții cu autocarele organizate pentru deplasare.
„Ne ducem la protest echipaţi cu ţolul, cu bâta, cu pălării. Ne ducem să facem dreptate, dacă ei nu vor să ne ajute”, spune un fermier.
Majoritatea crescătorilor afirmă că reluarea exporturilor este condiționată de vaccinarea efectivelor împotriva pestei micilor rumegătoare. Cu toate acestea, fermierii resping această variantă și cer identificarea unei alte soluții.
„Să se facă dreptate, să nu se vaccineze oile”, mai spun fermierii.
Oierii se tem că vaccinarea ar putea afecta pe termen lung accesul României pe piețele externe pentru exporturile de carne și lapte. Ei afirmă că au transmis în repetate rânduri propuneri și solicitări autorităților competente, însă susțin că nu au primit răspunsuri care să rezolve problemele cu care se confruntă.
Fermierii reclamă pierderi și cer măsuri urgente pentru reluarea exporturilor
Crescătorii de ovine susțin că traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele trei decenii și avertizează că lipsa unui plan național pentru combaterea bolii generează pierderi economice importante în ferme.
„N-am fi crezut pentru nimic în lume că în 2 ani de zile nu se iau măsuri şi acest virus circulă în toată România. Nu avem un plan, nu avem un program. În situaţia de astăzi, începem să înregistrăm pierderi”, a declarat Nicolae Cioranu, preşedinte Asociaţie Crescători de Ovine.
Fermierii compară situația din România cu măsurile aplicate în alte state europene și spun că restricțiile impuse la nivel național sunt disproporționate față de cele din țări unde există aceeași boală.
„Nu pot să-mi explic de ce la noi în România trebuie să blocăm toată ţara, Croaţia, Ungaria sunt blocate, şi ei eu aceeaşi boală, dar sunt blocate strict judeţele în care au focare”, a declarat Ion Cioranu, fermier.
Pentru crescătorii de ovine din județul Arad, actuala criză reprezintă cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, iar efectele economice sunt resimțite în întreaga activitate.
„Situaţia actuală este foarte gravă, suntem încolţiţi din toate punctele de vedere. Suntem, pur şi simplu, blocaţi, terminaţi, îngenunchiaţi, puşi la pământ.
Să deblocheze exportul, asta e cel mai important. Să fie un preţ rezonabil pentru fiecare, şi pentru exportator şi pentru crescător”, spun fermierii.
La protestul organizat în fața sediului ANSVSA participă și crescători de animale din județele Alba și Vaslui. Aceștia solicită demisia conducerii instituției și acuză modul în care autoritățile au gestionat criza provocată de pesta micilor rumegătoare, susținând că blocarea exporturilor le pune în pericol activitatea și viitorul fermelor.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.