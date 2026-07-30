Tunelul care schimbă harta Europei: Italia și Austria, conectate prin cel mai lung traseu feroviar din lume

Cele două galerii principale ale Tunelului de bază Brenner, construit sub granița dintre Italia și Austria, au fost unite, marcând o etapă importantă pentru unul dintre cele mai mari proiecte feroviare europene. După finalizarea lucrărilor, legătura feroviară va avea o lungime de 64 de kilometri și este proiectată să permită transferul unei părți importante a transportului de marfă din zona Alpilor de pe șosea pe calea ferată.

Situat în centrul Alpilor, între Italia și Austria, Tunelul de bază Brenner, cu o lungime de 55 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură feroviară dezvoltate în Europa.

Noua conexiune face parte din linia de mare viteză dintre Innsbruck, Austria, și Fortezza, Italia, care va crea o alternativă pentru transportul transfrontalier de mărfuri și va permite noi opțiuni pentru călătoriile feroviare de pasageri.

Străpungerea celor două galerii principale s-a realizat simultan, după mai mulți ani de lucrări. Marți, 28 iulie, minerii și managerii de proiect din Austria și Italia au marcat momentul prin prima întâlnire directă în interiorul secțiunii de tunel.

Prin această etapă, lucrările de excavare realizate de partea austriacă în lotul de construcție H53 Pfons–Brenner au fost conectate cu tunelurile principale deja finalizate în lotul italian H61 „Mules 2–3”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al proiectului.

La aproximativ 1.400 de metri sub Pasul Brenner există acum două noi legături transfrontaliere între Austria și Italia. După străpungerea tunelului de explorare din 18 septembrie anul trecut, cele două state sunt conectate și prin cele două galerii feroviare principale.

După inaugurare, Tunelul de bază Brenner (BBT) va îmbunătăți legătura dintre regiunea Tirol și Alto Adige, dar și conexiunile dintre nordul și sudul Europei. Proiectul este conceput pentru a transfera o parte semnificativă a transportului de marfă către calea ferată, ceea ce va reduce presiunea asupra drumurilor de-a lungul traseului alpin.

Pentru pasageri, noua infrastructură va însemna reducerea timpilor de călătorie, conexiuni feroviare mai stabile și o apropiere mai mare între orașe precum Innsbruck, Bolzano și Verona. Astfel, trenul va deveni o alternativă mai eficientă pentru unele deplasări față față de autoturisme sau zborurile pe distanțe scurte.

Pasul Brenner este o trecătoare montană aflată la 1.370 de metri altitudine, în partea estică a lanțului principal al Alpilor. Acesta face legătura între zona sudică a văii Wipptal, situată în Alto Adige, și zona nordică a aceleiași văi, aflată în Tirol.

Pe șosea, Pasul Brenner este cea mai joasă trecătoare din Alpi și una dintre cele mai importante conexiuni rutiere dintre Austria și Italia. Ruta este utilizată intens, în special pentru transportul vehiculelor grele de marfă care traversează regiunea alpină.

Pe calea ferată, infrastructura existentă întâmpină limite tehnice din cauza pantelor accentuate de pe ambele versante ale Alpilor și a traseului cu numeroase curbe până la Pasul Brenner. Linia feroviară actuală a fost inaugurată la 24 august 1867, iar modernizarea sa completă nu este considerată posibilă pentru cerințele actuale de transport.

Din acest motiv, Tunelul de bază Brenner este construit la baza masivului Brenner, traversând subteran zona montană. Cu o pantă maximă de 4–7 ‰, traseul prin tunel este aproape plat și urmează o direcție mai directă sub granița dintre cele două țări.

Caracteristicile sale permit utilizarea de trenuri pentru transport de pasageri și mărfuri la standardele unei linii moderne de mare viteză. Împreună cu conexiunile feroviare către München, în nord, și Verona, în sud, tunelul face parte din dezvoltarea viitoare a rețelei feroviare europene.

Proiectul Tunelului de bază Brenner urmărește să creeze o conexiune mai eficientă între regiuni și țări, printr-o infrastructură destinată transportului feroviar de mărfuri și pasageri.