Europa înăsprește restricțiile de circulație. Lista țărilor care impun interdicții în această vară pentru transportatori. Ce se întâmplă și în România

Transportatorii care tranzitează Europa în această vară trebuie să țină cont de restricțiile de circulație impuse în mai multe state pentru vehiculele de mare tonaj. Măsurile au fost introduse pentru a reduce aglomerația de pe principalele rute turistice în perioada concediilor, însă regulile diferă semnificativ de la o țară la alta.

În unele state sunt aplicate interdicții doar pe timpul verii, în timp ce altele mențin pe tot parcursul anului restricții în weekend, în zilele de sărbătoare sau pe timpul nopții. Din acest motiv, firmele de transport și șoferii profesioniști sunt nevoiți să își organizeze cu atenție traseele pentru a evita întârzierile și sancțiunile.

Austria continuă să fie unul dintre cele mai dificile state pentru transportul rutier de marfă, mai ales în sezonul estival.

Pe lângă interdicțiile aplicate în mod obișnuit în weekend și în zilele de sărbătoare, autoritățile austriece introduc, în perioada vacanțelor, restricții suplimentare pe principalele rute de tranzit.

Printre drumurile vizate se numără:

ruta Brenner;

șoseaua Fernpass;

alte artere importante care asigură legătura cu Italia și sud-estul Europei.

Nerespectarea acestor restricții poate atrage amenzi care ajung până la 3.000 de euro.

Și Germania aplică măsuri speciale în sezonul estival.

Pe lângă interdicția permanentă de circulație pentru camioane în zilele de duminică și de sărbătoare, între 1 iulie și 31 august este instituită o restricție suplimentară în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 20:00.

Regula se aplică:

camioanelor cu masa totală autorizată de peste 7,5 tone;

camioanelor care tractează remorci.

Restricțiile sunt valabile pe 22 de autostrăzi și pe anumite drumuri naționale, în ambele sensuri de circulație.

Printre autostrăzile afectate se numără A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A45, A61, A67, A81, A92, A93, A99, A113, A115, A831, A980 și A995.

De asemenea, restricțiile se aplică și pe două drumuri federale:

B31, între Stockach-Ost și Sigmarszell;

B96/E251, între limita administrativă a Berlinului și B104, în apropiere de Neubrandenburg.

Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi de 120 de euro, iar proprietarii vehiculelor pot primi sancțiuni de 570 de euro.

Există însă excepții pentru transporturile de produse alimentare perisabile, transportul combinat, vehiculele de intervenție și cele utilizate pentru depanare.

În timpul verii, autoritățile franceze înăspresc regulile pentru circulația camioanelor.

Pe lângă restricțiile obișnuite din weekend, în anumite sâmbete din lunile iulie și august sunt introduse limitări suplimentare, în special pe rutele foarte circulate de turiști.

Printre zonele cele mai afectate se află:

Tunelul Mont Blanc;

Tunelul Fréjus;

drumurile către litoralul Mării Mediterane.

Franța aplică și cele mai severe sancțiuni dintre statele analizate, amenzile putând ajunge până la 3.750 de euro.

Spre deosebire de Austria sau Germania, Elveția nu introduce reguli speciale în sezonul estival.

Cu toate acestea, transportul greu este supus pe tot parcursul anului unor restricții privind circulația pe timpul nopții, precum și în zilele de duminică și de sărbătoare.

Aceste măsuri afectează în special transporturile care traversează Alpii.

Nu toate statele europene aplică limitări speciale în perioada vacanțelor.

Belgia, Țările de Jos și Danemarca nu au restricții naționale generale pentru circulația camioanelor în timpul verii.

În Luxemburg nu există un regim clasic de interdicții estivale, însă autoritățile limitează în weekend tranzitul vehiculelor grele către Germania și Franța.

Diferențele dintre regulile aplicate în statele europene pot crea dificultăți pentru operatorii de transport, în special pe coridoarele rutiere intens circulate în sezonul concediilor.

Cele mai afectate rămân rutele către Italia, Austria și Croația, precum și trecătorile alpine și drumurile care duc spre litoralul Adriaticii.

În acest context, transportatorii și șoferii profesioniști sunt sfătuiți să verifice din timp restricțiile aplicabile în fiecare țară tranzitată și să își adapteze traseele pentru a evita blocajele și amenzile consistente.

Și în România există restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, însă acestea nu sunt legate de sezonul estival, ca în Germania sau Franța, ci sunt aplicate în funcție de perioadele caniculare sau în anumite zile de sărbătoare legală.

În timpul verii, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) poate introduce restricții temporare pentru camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone atunci când Administrația Națională de Meteorologie emite avertizări de caniculă, în special cod portocaliu sau cod roșu.

Măsurile sunt adoptate pentru protejarea carosabilului, temperaturile foarte ridicate putând afecta structura asfaltului și favoriza degradarea acestuia.

Restricțiile sunt valabile, de regulă, în intervalul orar 10:00 – 20:00, pe sectoarele de drum stabilite prin ordin al autorităților, iar lista drumurilor vizate este publicată de CNAIR înainte de intrarea în vigoare a măsurilor.

Există însă și excepții. Pot circula în continuare vehiculele care transportă persoane, animale vii, produse perisabile, apă îmbuteliată, carburanți, mărfuri destinate intervențiilor de urgență sau transporturilor militare, precum și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare.

Pe lângă restricțiile impuse în perioadele de caniculă, în România mai pot exista limitări temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în contextul unor lucrări de infrastructură, pe anumite poduri sau sectoare de drum aflate în reabilitare, dar și în perioadele cu trafic intens generate de sărbători sau evenimente speciale.

Transportatorii sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile publicate de CNAIR și de autoritățile rutiere înainte de plecarea în cursă, deoarece restricțiile pot fi introduse sau ridicate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de situația traficului.