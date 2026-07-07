Inteligența artificială schimbă produsele de larg consum. De la șampon la fursecuri, nimic nu mai este la fel

Inteligența artificială transformă modul în care marile companii de bunuri de larg consum dezvoltă produse noi, de la cosmetice și șampoane până la biscuiți și ciocolată. Grupuri internaționale precum L’Oréal, Nestlé, Haleon și Mondelez folosesc tehnologia pentru a accelera cercetarea, testarea ingredientelor și dezvoltarea rețetelor. Schimbările au fost prezentate de directorii companiilor în cadrul Summitului Global al Forumului Bunurilor de Consum desfășurat la Viena, la sfârșitul lunii iunie.

Inteligența artificială a devenit un instrument esențial în laboratoarele marilor producători de bunuri de larg consum, care încearcă să reducă timpul necesar dezvoltării unor produse noi și să răspundă mai rapid schimbărilor din preferințele consumatorilor. Presiunea de a inova într-un ritm mai alert și, în același timp, de a controla costurile determină tot mai multe companii să integreze tehnologia în procesele de cercetare și dezvoltare.

Compania franceză de cosmetice L’Oréal utilizează inteligența artificială de aproximativ patru ani în activitatea laboratoarelor sale. Potrivit companiei, tehnologia este folosită pentru identificarea unor noi molecule și pentru anticiparea efectelor acestora asupra pielii și părului, ceea ce scurtează semnificativ procesul de dezvoltare a produselor, scrie Reuters.

Unul dintre cele mai recente rezultate ale acestei strategii a fost reutilizarea unor molecule folosite anterior în produsele de îngrijire a pielii pentru realizarea unui șampon pe bază de colagen, destinat să ofere mai mult volum firului de păr. Potrivit lui Fabrice Megarbane, președintele diviziei de produse de larg consum a L’Oréal, compania poate crea acum produse de aproximativ patru ori mai rapid decât înainte.

„Poți merge mult mai repede imaginându-ți… noi asocieri de molecule și noi beneficii ale moleculelor”, a declarat Megarbane, la Summitul Global al Forumului Bunurilor de Consum de la Viena, la sfârșitul lunii iunie.

Accelerarea inovării reprezintă una dintre prioritățile grupului francez după ce directorul general Nicolas Hieronimus a lansat, anul trecut, un „plan de stimulare a frumuseții”, în contextul în care L’Oréal a raportat cea mai redusă creștere a vânzărilor grupului din ultimii ani.

Inteligența artificială este folosită și de companiile din industria alimentară pentru dezvoltarea unor rețete noi, optimizarea ingredientelor și reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare. Printre grupurile care au integrat această tehnologie în procesele de inovare se numără Nestlé, Haleon și Mondelez.

La Mondelez, compania care deține brandurile Cadbury și Toblerone, tehnologia contribuie atât la accelerarea dezvoltării produselor, cât și la identificarea unor combinații noi de ingrediente. Rețetele generate de sistemele de inteligență artificială sunt ulterior analizate și validate de specialiști înainte de a fi introduse în producție.

„Poți optimiza modul în care îți dezvolți rețetele”, a spus Catalano, subliniind posibilitatea reducerii dependenței de sursele unice de aprovizionare în lanțurile de aprovizionare și capacitatea de a adapta formulele pentru a răspunde gusturilor consumatorilor în schimbare.

Potrivit companiei, instrumentul de inteligență artificială reduce numărul de mostre care trebuie realizate în procesul de cercetare și dezvoltare. Tehnologia a fost utilizată la dezvoltarea fursecurilor Golden Oreo fără gluten și la actualizarea rețetei pentru biscuiții Chips Ahoy. Mondelez precizează că, în categoria biscuiților, aproximativ 60% dintre rețetele dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale au obținut rezultate mai bune în privința valorii nutriționale, sustenabilității și costurilor de producție.

Directorul IT și digital al Mondelez, Filippo Catalano, consideră că rolul tehnologiei nu este de a înlocui expertiza umană, ci de a reduce semnificativ timpul necesar dezvoltării produselor și de a accelera procese care până acum necesitau luni sau chiar ani.