Microsoft concediază aproape 5.000 de angajați. Compania neagă că inteligența artificială este cauza concedierilor

Microsoft a anunțat o nouă rundă de concedieri care afectează aproximativ 4.800 de angajați la nivel mondial, echivalentul a 2,1% din forța sa de muncă. Deși compania susține că posturile eliminate nu sunt înlocuite direct de inteligența artificială, oficialii recunosc că dezvoltarea AI schimbă modul în care se desfășoară activitatea și competențele necesare în organizație.

Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în cadrul diviziei Xbox, unde aproximativ 1.600 de angajați își vor pierde locurile de muncă.

Potrivit mesajelor transmise intern de conducerea companiei, restructurarea urmărește adaptarea Microsoft la schimbările rapide din industria tehnologiei și la noile cerințe ale clienților, transmite TechCrunch.

Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane, le-a transmis angajaților că industria tehnologică trece prin cea mai rapidă transformare din ultimii ani, iar companiile trebuie să își adapteze permanent structura și modul de lucru.

Ea a precizat că posturile eliminate nu sunt înlocuite de inteligența artificială, însă a recunoscut că AI automatizează deja o parte dintre activitățile zilnice și obligă angajații să dobândească noi competențe și să se adapteze unor responsabilități diferite.

Directorul executiv al Xbox, Asha Sharma, a descris actualul proces drept cea mai importantă restructurare din istoria diviziei. Potrivit acesteia, marjele de profit ale Xbox sunt de trei până la zece ori mai mici decât cele ale altor platforme și companii de publishing din industrie.

Sharma a explicat că investițiile realizate în ultimii ani, inclusiv în serviciul Game Pass, extinderea portofoliului de jocuri și dezvoltarea unei strategii multiplatformă, nu au generat ritmul de creștere estimat. În același timp, industria jocurilor video traversează ceea ce conducerea companiei descrie drept cea mai severă criză din istoria segmentului hardware.

Ca parte a reorganizării, Microsoft va reduce nivelurile ierarhice din Xbox de la 14 la cel mult cinci, cu obiectivul de a ajunge în viitor la doar trei niveluri de management.

Totodată, patru studiouri de dezvoltare vor funcționa sub o nouă structură de administrare. Compulsion Games și Double Fine Productions vor redeveni studiouri independente, iar Ninja Theory și Undead Labs vor avea noi proprietari care vor continua finanțarea proiectelor aflate în dezvoltare.

Strategia Xbox va fi concentrată pe afacerile considerate esențiale pentru grup, precum Mojang, dezvoltatorul Minecraft, și King, compania din spatele jocului Candy Crush.

Noua rundă de concedieri vine într-o perioadă în care Microsoft accelerează investițiile în inteligență artificială.

Recent, compania a lansat divizia Frontier Company, dedicată implementării soluțiilor AI pentru clienții din mediul de afaceri. Proiectul beneficiază de investiții de aproximativ 2,5 miliarde de dolari și urmărește extinderea utilizării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate de Microsoft.

Conducerea companiei susține că restructurările nu sunt generate direct de AI, însă recunoaște că automatizarea modifică natura activității și necesită reorganizarea echipelor.

Microsoft afirmă că încearcă să limiteze impactul concedierilor prin recalificarea angajaților și redistribuirea lor către alte poziții. Potrivit companiei, în ultimul an peste 4.000 de persoane au fost transferate în noi roluri, dintre care aproximativ 500 doar în această lună.

Microsoft nu este singura companie care reduce numărul de angajați în 2026.

Potrivit datelor din industrie, aproape 154.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă în sectorul tehnologic în prima jumătate a anului. Printre companiile care au anunțat restructurări se numără Meta, Amazon, Oracle și Cognizant.

În paralel, investițiile în inteligența artificială continuă să crească, iar tot mai multe companii direcționează resurse către dezvoltarea de modele generative, automatizare și noi produse bazate pe AI, în timp ce își reorganizează activitatea și reduc costurile în alte segmente de business.