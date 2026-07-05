Dezbaterea privind existența conștiinței în cazul inteligenței artificiale și al animalelor a intrat într-o nouă etapă, pe măsură ce cercetătorii analizează tot mai atent mecanismele care stau la baza experienței conștiente. Deși, la prima vedere, o albină care caută nectar într-o grădină și un chatbot precum ChatGPT par să nu aibă nimic în comun, oamenii de știință iau în considerare tot mai serios posibilitatea ca ambele să poată manifesta forme de conștiință.

Problema conștiinței este considerată una dintre cele mai dificile și controversate din domeniile științei și filosofiei. Timp de decenii, cercetătorii au încercat să stabilească dacă o ființă sau un sistem este conștient analizând comportamentul acestuia. Cu toate acestea, două studii recente sugerează că acest criteriu ar putea fi insuficient și chiar înșelător, conform Science Daily.

În ultimii ani, dezbaterea a devenit tot mai intensă. În 2024, sute de cercetători și filosofi au susținut o declarație potrivit căreia există posibilitatea ca numeroase specii de animale, inclusiv insectele, să dețină forme de experiență conștientă. În paralel, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale a readus în prim-plan întrebarea dacă mașinile ar putea ajunge, la un moment dat, să devină conștiente.

În trecut, capacitatea de a purta conversații complexe era considerată un indiciu important al existenței conștiinței. În prezent însă, sisteme de inteligență artificială precum ChatGPT pot purta discuții despre sensul vieții, emoții sau natura conștiinței, fără ca acest lucru să constituie neapărat o dovadă că acestea au propriile experiențe subiective.

Din acest motiv, cercetătorii își îndreaptă tot mai mult atenția către mecanismele interne care stau la baza procesării informațiilor. În această abordare, nu mai este suficient să se observe ceea ce face un sistem, ci devine esențială înțelegerea modului în care acesta funcționează.

Un studiu recent dedicat inteligenței artificiale a analizat arhitectura sistemelor AI existente și a concluzionat că niciun model actual, inclusiv ChatGPT, nu poate fi considerat conștient. Potrivit autorilor, impresia de conștiință este generată de modul în care aceste sisteme produc răspunsurile, fără să existe dovezi că ele ar avea experiențe subiective reale.

Cu toate acestea, cercetătorii nu exclud posibilitatea ca generațiile viitoare de inteligență artificială, construite pe principii diferite de cele utilizate în prezent, să poată dezvolta forme de conștiință.

În același timp, biologii încearcă să determine dacă insectele ar putea avea o formă minimă de experiență conștientă. Un nou model teoretic propune analizarea proceselor neuronale fundamentale care permit creierului să integreze informații și să coordoneze comportamente complexe.

Autorii studiului susțin că aceeași metodă de analiză ar putea fi utilizată pentru compararea oamenilor, insectelor și sistemelor informatice, oferind astfel un cadru comun pentru înțelegerea conștiinței.

Concluzia care începe să se contureze în ambele domenii de cercetare este că aparențele pot fi înșelătoare. Existența unui comportament sofisticat nu reprezintă, în sine, o dovadă a conștiinței. Pentru a răspunde la această întrebare fundamentală, cercetătorii consideră că este necesară investigarea mecanismelor interne care generează comportamentul observat, indiferent dacă este vorba despre creierul unei albine sau despre un sistem de inteligență artificială.