Inteligența artificială intră oficial în școli. OECD și Comisia Europeană lansează primul cadru comun pentru alfabetizarea AI

AI trebuie să devină o competență esențială pentru elevii din învățământul primar și secundar, potrivit unui nou cadru internațional lansat de OECD și Comisia Europeană în iunie 2026. Documentul stabilește ce cunoștințe, abilități și atitudini trebuie dezvoltate pentru ca tinerii să înțeleagă, să utilizeze și să evalueze în mod critic inteligența artificială. Inițiativa apare într-un context în care utilizarea AI de către adolescenți crește accelerat, iar sistemele bazate pe inteligență artificială influențează tot mai multe decizii din viața de zi cu zi.

Noul raport „Empowering Learners for the Age of AI”, realizat de OECD și Comisia Europeană, pornește de la premisa că inteligența artificială este deja integrată în numeroase activități cotidiene și influențează modul în care oamenii accesează informații, învață, comunică și iau decizii. Autorii susțin că educația trebuie să răspundă acestei transformări și să pregătească elevii pentru o lume în care AI va fi prezentă în aproape toate domeniile de activitate.

Potrivit documentului, alfabetizarea în domeniul AI reprezintă un ansamblu de cunoștințe, competențe și atitudini care permit elevilor să înțeleagă modul în care funcționează sistemele de inteligență artificială, să le evalueze critic și să le utilizeze într-un mod etic și creativ.

Autorii subliniază că alfabetizarea AI nu trebuie confundată cu simpla folosire a unor aplicații bazate pe inteligență artificială.

„Alfabetizarea AI reprezintă cunoștințele tehnice, competențele durabile și atitudinile orientate spre viitor necesare pentru a prospera într-o lume influențată de inteligența artificială. Aceasta le permite cursanților să interacționeze cu AI, să creeze cu ajutorul ei, să o gestioneze și să contribuie la modelarea ei, evaluând în mod critic beneficiile, riscurile și implicațiile etice”, se arată în raportul OECD și al Comisiei Europene.

Documentul precizează că simpla utilizare a unui chatbot sau a unei aplicații bazate pe AI nu înseamnă automat dezvoltarea competențelor necesare pentru înțelegerea și evaluarea tehnologiei.

Raportul citează date recente care arată amploarea utilizării inteligenței artificiale în rândul tinerilor. Potrivit studiilor analizate, 88% dintre adolescenții europeni cu vârste între 13 și 15 ani și 96% dintre cei cu vârste între 16 și 18 ani folosesc instrumente AI pentru activități de învățare sau creație de cel puțin câteva ori pe săptămână.

În Uniunea Europeană, tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani utilizează instrumente generative AI aproape de două ori mai frecvent decât populația generală. Raportul arată că această dezvoltare aduce oportunități importante pentru educație, dar și riscuri semnificative legate de dezinformare, conținut înșelător, stereotipuri, protecția datelor personale și influențarea comportamentelor.

Un capitol distinct este dedicat fenomenului „companionilor AI”, aplicații concepute pentru a purta conversații extinse și aparent personale cu utilizatorii.

Autorii avertizează că aceste sisteme pot crea o falsă impresie de relație umană și pot influența dezvoltarea socială și emoțională a adolescenților.

„Deși AI poate genera răspunsuri care seamănă cu interacțiunile umane, inteligența artificială nu este umană. Sistemele AI folosesc date pentru a produce rezultate care au probabilitatea cea mai mare de a îndeplini un anumit obiectiv. Ele fac acest lucru fără conștiință, fără înțelegere și fără intenție și sunt incapabile să dezvolte relații autentice”, se arată în document.

Raportul avertizează că o dependență excesivă de astfel de instrumente poate afecta gândirea critică, autonomia și dezvoltarea capacității de raționament independent.

Documentul propune o structură construită în jurul a patru domenii principale de competență. Primul, „Interacționează cu AI”, este considerat fundamentul întregului cadru și urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a identifica, înțelege și evalua critic rolul inteligenței artificiale în societate.

Celelalte trei domenii sunt „Creează cu AI”, „Gestionează AI” și „Modelează AI”. Acestea urmăresc dezvoltarea capacității elevilor de a utiliza tehnologia în mod creativ, de a colabora eficient cu sistemele inteligente și de a înțelege mecanismele tehnice care stau la baza funcționării acestora.

Raportul precizează că elevii trebuie să înțeleagă atât posibilitățile, cât și limitele AI.

„AI poate realiza sarcini precum recunoașterea tiparelor, automatizarea unor procese și generarea de conținut. Totuși, aceasta nu are emoții, raționament etic, gândire critică, context sau originalitate autentică, chiar dacă uneori poate simula astfel de caracteristici în răspunsurile sale”, se arată în document.

De asemenea, cadrul insistă asupra dezvoltării gândirii critice, creativității, rezolvării de probleme, comunicării și conștientizării impactului social și de mediu al tehnologiei.

Raportul acordă un rol central profesorilor și educatorilor în implementarea alfabetizării AI. Autorii atrag atenția că școlile nu pot integra eficient aceste competențe fără programe consistente de formare profesională dedicate cadrelor didactice.

Datele prezentate arată că 81% dintre cetățenii europeni consideră că toți profesorii ar trebui să fie pregătiți pentru a utiliza și înțelege inteligența artificială, inclusiv instrumentele generative. Cu toate acestea, cercetarea OECD TALIS 2024 indică faptul că doar un profesor din trei utilizează AI, iar trei din patru declară că nu dețin cunoștințele și competențele necesare pentru a preda folosind astfel de tehnologii.

În acest context, raportul recomandă investiții în formarea continuă a profesorilor și integrarea alfabetizării AI în programele de pregătire a viitoarelor cadre didactice.

„Actul european privind inteligența artificială ne amintește că alfabetizarea AI este esențială pentru profesori, deoarece aceștia îi pregătesc pe elevi să înțeleagă beneficiile și riscurile acestei tehnologii. Prin prioritizarea alfabetizării AI, oferim noii generații competențe de gândire critică și luare a deciziilor informate, care îi vor permite să valorifice potențialul inteligenței artificiale și să prospere într-o lume aflată într-o schimbare rapidă”, se arată în raport.

Noul raport „Empowering Learners for the Age of AI”, realizat de OECD și Comisia Europeană: