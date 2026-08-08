Peste jumătate dintre elevi nu știu ce vor face după absolvire. Tinerii cer orientare în carieră, nu sfaturi generale (studiu)

Ce îi împiedică pe adolescenți să își aleagă viitorul cu încredere? Un nou studiu ne arată că problema nu este lipsa opțiunilor, ci lipsa orientării. Mulți elevi nu știu ce vor face după absolvire, iar sfaturile generale nu îi ajută să ia decizii bine fundamentate.

Studiul „Ce fac cu viața mea?”, realizat de Asociația Civic Arieș pe un eșantion de 365 de elevi de gimnaziu și liceu din Turda și Câmpia Turzii, arată că cel mai des întâlnit sfat privind alegerea unei cariere – „fă ce simți” – îi lasă pe mulți adolescenți mai degrabă confuzi decât pregătiți pentru viitor. Concluzia cercetării este că problema nu este lipsa opțiunilor, ci absența unor instrumente și îndrumări care să îi ajute să ia decizii informate.

Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre liceeni nu au o imagine clară asupra parcursului pe care îl vor urma după absolvire. În plus, principala sursă de sfaturi privind viitorul profesional este familia, și nu școala, ceea ce evidențiază nevoia unei orientări în carieră mai bine dezvoltate în sistemul educațional.

Cercetarea oferă o radiografie a modului în care generația care urmează să intre pe piața muncii își percepe viitorul și provocările legate de alegerea unei profesii.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Ce fac cu viața mea?”, finanțat prin programul „Mobilitatea contează” al Fundației Dacia pentru România și sponsorizat de Automobile Dacia. Datele au fost colectate printr-o metodologie mixtă, care a inclus un chestionar aplicat celor 365 de elevi, precum și trei focus-grupuri organizate într-o școală gimnazială, un liceu teoretic și un liceu tehnologic.

Cel mai răspândit sfat de orientare în carieră – „fă ce simți” – s-a dovedit a fi și unul dintre cele mai puțin utile în percepția elevilor. Doar 16% dintre respondenți îl consideră „foarte util”, în timp ce 36% spun că nu îi ajută deloc. Rezultatele arată că adolescenții nu resping importanța emoțiilor în luarea deciziilor, însă își doresc mai degrabă criterii clare, exemple concrete și pași practici care să îi ajute să aleagă un drum profesional.

Studiul relevă și un nivel ridicat de incertitudine în rândul tinerilor. Doar 44,6% dintre elevi afirmă că știu clar ce vor face după terminarea liceului, iar mai puțin de jumătate, respectiv 47%, au deja în minte o profesie. În același timp, 46% spun că se tem „tare” sau „foarte tare” că vor face o alegere greșită, iar regretul este principala lor teamă legată de viitor. Autorii concluzionează că întrebarea esențială pentru acești tineri nu este „ce să aleg?”, ci „cum să aleg?”.

În ceea ce privește sursele de îndrumare, familia ocupă un loc central. Aproape trei sferturi dintre elevi, respectiv 74%, spun că primesc cel mai des sfaturi despre viitor de la părinți, în timp ce doar 3% îi indică pe profesori sau diriginți. De asemenea, 43% dintre respondenți afirmă că nu au participat niciodată la o activitate de orientare în carieră. Potrivit autorilor studiului, implicarea familiei este benefică, însă școala și celelalte instituții ar trebui să completeze acest sprijin prin programe de orientare profesională, nu să lipsească din acest proces.

„Am pornit de la o întrebare simplă: de ce atâția tineri termină școala fără să știe încotro se îndreaptă? Răspunsul pe care ni l-au dat chiar ei ne-a surprins. Nu le lipsesc opțiunile – le lipsește cineva care să îi învețe cum se ia o decizie. Le repetăm de ani de zile «fă ce simți», dar datele arată că exact acest sfat îi lasă cel mai confuzi. Tinerii nu au nevoie să fie inspirați, au nevoie să fie sprijiniți”, a spus Anamaria Botezan, coordonatoarea proiectului „Ce fac cu viața mea?”, potrivit unui comunicat de presă.

Atunci când evaluează o viitoare profesie, tinerii acordă cea mai mare importanță salariului și calității vieții de zi cu zi, înaintea prestigiului sau a vocației. Studiul arată că, puși în fața unei alegeri, 55% dintre elevi ar prefera o meserie mai bine plătită, chiar dacă nu le place în mod deosebit, în timp ce 45% ar opta pentru o profesie care le place, chiar dacă este mai puțin bine remunerată. Totodată, 70% dintre respondenți intenționează să își continue studiile la facultate, ceea ce arată că alegerea domeniului de pregătire este percepută ca o decizie cu un impact major asupra viitorului lor.

Rezultatele studiului indică și ce tip de sprijin consideră elevii că le-ar fi util în orientarea profesională. Aproape trei sferturi dintre respondenți, respectiv 72%, spun că și-ar dori să discute direct cu profesioniști din diferite domenii de activitate, iar 57% cred că experiențele practice i-ar ajuta să ia decizii mai bine fundamentate. În același timp, tinerii preferă informații scurte, clare și prezentate vizual, distribuite pe platforme precum Instagram, TikTok și YouTube, în locul materialelor lungi și teoretice.

Pe baza concluziilor studiului, Asociația Civic Arieș a realizat ghidul vizual „Ce fac cu viața mea?”, destinat profesorilor, consilierilor școlari, lucrătorilor de tineret și părinților, adică tuturor adulților implicați în sprijinirea tinerilor în alegerea unei cariere. Ghidul transformă rezultatele cercetării în recomandări practice și propuneri de activități de orientare profesională.

Proiectul include și un ecosistem de resurse educaționale, format dintr-un joc de cărți cu profesii, un boardgame despre deciziile din momentele-cheie ale vieții, un catalog ilustrat de meserii, o serie de emisiuni și o platformă online. Toate aceste materiale sunt puse gratuit la dispoziția școlilor și organizațiilor interesate să le utilizeze în activitățile de orientare în carieră.

Botezan a declarat că atât studiul, cât și ghidul sunt disponibile gratuit pentru orice școală sau organizație care dorește să le folosească. Potrivit ei, scopul proiectului este ca profesorii, consilierii și părinții să găsească instrumente utile pentru a purta discuții mai eficiente cu adolescenții despre viitorul lor profesional.

Autorii studiului atrag atenția că miza este una națională. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale tinerilor care nu sunt nici în educație, nici în câmpul muncii (NEET), aproape unul din cinci tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflându-se în această situație, potrivit datelor Eurostat. Ei susțin că o parte din această pierdere de potențial își are originea încă din perioada școlii, din cauza lipsei unei orientări în carieră coerente și continue.

Studiul integral, ghidul „Ce fac cu viața mea?” și celelalte materiale dezvoltate în cadrul proiectului pot fi consultate pe platforma dedicată, www.cefaccuviatamea.ro.