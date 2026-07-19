Studiezi în străinătate și vrei să lucrezi? Ce drepturi și obligații au elevii care lucrează în timpul studiilor

Plănuiești să studiezi într-o altă țară din Uniunea Europeană și vrei să îți găsești și un loc de muncă? Înainte de a semna un contract, este important să cunoști regulile privind programul de lucru, taxele și obligațiile fiscale. Comisia Europeană explică ce drepturi și responsabilități au studenții care aleg această variantă.

Comisia Europeană le recomandă elevilor care intenționează să își combine studiile în străinătate cu un loc de muncă să se informeze din timp cu privire la legislația din țara în care vor studia, întrucât regulile diferă de la un stat la altul.

Potrivit instituției, cetățenii Uniunii Europene au aceleași drepturi de muncă precum cetățenii țării gazdă și nu au nevoie de permis de muncă, inclusiv în cazul unui program de lucru cu normă întreagă. Cu toate acestea, numărul de ore pe care studenții le pot lucra poate fi limitat în funcție de legislația națională, unele state permițând un program nelimitat, iar altele impunând plafoane trimestriale sau anuale.

Comisia Europeană subliniază că persoanele care aleg să studieze într-un alt stat membru trebuie să dispună de resurse financiare suficiente, indiferent dacă acestea provin din sprijinul familiei sau din activitatea profesională.

Instituția atrage atenția și asupra obligațiilor fiscale. Astfel, dacă un student locuiește într-o altă țară din UE mai mult de șase luni pe an, respectiv peste 183 de zile, acesta este considerat rezident fiscal în statul respectiv. În aceste condiții, veniturile obținute din muncă sunt supuse impozitării și contribuțiilor la sistemul de securitate socială din țara în care studentul urmează cursurile.

Totodată, Comisia Europeană precizează că statul în care studentul studiază poate impozita și veniturile obținute în alte țări, inclusiv cele realizate în țara de origine în timpul vacanțelor. În unele situații, aceste venituri trebuie declarate și pot fi supuse impozitării în țara în care sunt urmate studiile. Instituția menționează că multe state membre au încheiat acorduri pentru evitarea dublei impuneri, însă acestea nu sunt valabile în toate țările Uniunii Europene.

În ceea ce privește munca în străinătate, Comisia Europeană reamintește că cetățenii europeni au dreptul să lucreze ca angajați sau lucrători independenți în orice stat membru, fără a avea nevoie de permis de muncă. Aceștia au dreptul de a locui în țara respectivă, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația europeană.

Instituția avertizează că mutarea într-un alt stat membru implică schimbări importante privind prestațiile sociale, obligațiile fiscale și sistemul de asigurări, motiv pentru care îi îndeamnă pe viitorii studenți să se informeze înainte de a îmbina programul de studii cu activitatea profesională.

Exemplu: Joost este un student olandez care studiază în Belgia. Lucrează cu normă redusă la un restaurant în baza unui contract de drept belgian. Angajatorul îi deduce din salariu impozitele şi contribuţiile la fondul de securitate socială, pe care le achită autorităţilor belgiene. În timpul vacanţei de vară, Joost lucrează cu normă întreagă în oraşul său natal din Olanda. Angajatorul său din Olanda achită contribuţiile pentru munca prestată de Joost către autorităţile olandeze. Joost şi-a stabilit domiciliul fiscal în Belgia. Prin urmare, el are două opţiuni: poate cere rambursarea taxelor din partea autorităţilor olandeze şi îşi poate achita impozitul pe venit în Belgia sau îşi declară venitul obţinut în Olanda şi taxele deja achitate acolo şi cere rambursarea fiscală din partea autorităţilor belgiene.

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