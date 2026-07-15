ANOFM: Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național și în rețeaua EURES

Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), iar alte 133 de posturi sunt oferite în statele Spațiului Economic European (SEE) prin rețeaua EURES. Oportunitățile vizează atât persoane calificate, cât și candidați fără experiență sau studii superioare.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.142 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

conducător auto transport rutier (2.590);

curier (2.002);

lucrător comercial (1.584);

manipulant mărfuri (1.510);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.259);

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.032);

agent de securitate (904);

ajutor bucătar (769);

muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (666);

agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (506) etc.

Din cele 30.142 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă:

2.093 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.);

6.327 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; casier; vânzător; funcționar informații clienți; asistent medical generalist etc);

6.947 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; montator subansamble; lăcătuș mecanic etc.);

restul de 14.775 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar etc).

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 133 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Olanda – 31 locuri de muncă pentru: mecanic de camioane; șofer de camion; șofer de autobuz; inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Suedia – 20 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Irlanda – 14 locuri de muncă pentru: îngrijor persoane; muncitor în construcții.

Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător ajutor in podgorie.

Danemarca – 13 locuri de muncă pentru: dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului; dulgher și tâmplar montator; programator CNC / tâmplar mobilă; sudor TIG& asamblor mecanic; operator la prelucrarea materialelor compozite (laminator).

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Părțile la SEE sunt Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările partenere nordice care fac parte simultan din SEE și AELS (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică a Europei, aflate în evoluție rapidă, precum și pe regiunea arctică, în ansamblul ei.