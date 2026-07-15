IMM România solicită convocarea unei întâlniri naționale pentru un pact economic și social: „România are nevoie rapid de stabilitate”

Confederația patronală IMM România solicită convocarea unei întâlniri naționale cu participarea tuturor forțelor politice pentru stabilirea unor direcții comune de dezvoltare economică și socială. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că economia nu mai poate aștepta clarificările politice și cer asigurarea stabilității, predictibilității și dialogului instituțional.

Mediul de afaceri solicită convocarea unei întâlniri naționale cu toate forțele politice pentru discutarea și semnarea unui pact economic și social, întrucât economia nu mai poate aștepta, iar România are nevoie de un guvern stabil, a declarat, miercuri, Florin Jianu, președintele IMM România, cu ocazia lansării celei de-a XXIV-a ediții a Cartei Albe a IMM-urilor.

Jianu a afirmat că, având în vedere contextul actual prin care trece România, mediul de afaceri lansează un apel public pentru convocarea unei întâlniri naționale la care să participe toate forțele politice, în vederea stabilirii unor direcții comune de dezvoltare și a semnării unui pact economic și social. Acesta a subliniat că România are nevoie, cât mai rapid, de stabilitate, predictibilitate și dialog, precizând că obiectivul principal nu este neapărat semnarea unui pact, ci asumarea unor direcții clare pentru perioada următoare. Totodată, el a arătat că actualul context este unul dificil și că este nevoie de consens, comunicare și dialog, în locul confruntărilor care nu generează rezultate pozitive.

Președintele IMM România a mai declarat că economia românească nu mai poate aștepta clarificările de la nivel politic, deoarece încrederea se construiește pe predictibilitate și stabilitate. În acest context, el a reiterat apelul ca România să aibă un guvern stabil.

„Luând act şi având în vedere ce se întâmplă în acest moment şi care este contextul prin care trece România, fac un apel public prin care mediul de afaceri solicită convocarea unei întâlniri naţionale cu toate forţele politice pentru a discuta şi a semna un pact economic şi social. România are nevoie rapid de stabilitate, de predictibilitate, dar mai ales de dialog. Obiectivul nu trebuie să fie neapărat semnarea unui pact, ci stabilirea unor direcţii pentru care România trebuie să se angajeze în perioada următoare. Sunt momente dificile şi cred că avem nevoie de consens, avem nevoie de dialog şi de comunicare şi nu neapărat de confruntări care nu duc spre lucruri pozitive. Economia, din păcate, nu mai poate aştepta, iar încrederea se construieşte pe predictibilitate şi stabilitate. În ultimă instanţă, apelul este ca România să aibă un guvern stabil”, a punctat Jianu.

Confederația patronală IMM România a lansat, miercuri, la sediul Băncii Naționale a României (BNR), o nouă ediție a Cartei Albe a IMM-urilor.

Documentul, realizat în prima jumătate a acestui an pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, care include aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și din toate domeniile de activitate, oferă o imagine detaliată a mediului antreprenorial din România.

Carta Albă a IMM-urilor analizează principalele provocări și perspective ale sectorului, cu accent pe finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de resurse umane. Totodată, documentul conturează profilul antreprenorului român, reflectând percepțiile acestuia asupra contextului economic actual, precum și așteptările și viziunea sa privind evoluția mediului de afaceri.