CFR a semnat contractul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a semnat contractul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III, un proiect de peste 523 de milioane de lei. Investiția vizează creșterea capacității de transport feroviar, modernizarea infrastructurii și alinierea acesteia la standardele europene de interoperabilitate.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a semnat miercuri contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”, în valoare de 523,811 milioane de lei, fără TVA.

Contractul a fost atribuit asocierii formate din Bawi Construction SRL și Swietelsky Construct SRL, liderul acesteia fiind Bawi Construction SRL.

Durata totală a contractului este de 159 de luni. Aceasta include șapte luni pentru proiectare, 30 de luni pentru execuția lucrărilor, o lună pentru recepția la terminarea lucrărilor, 120 de luni pentru perioada de garanție și o lună pentru activitățile desfășurate după recepția finală.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, precum și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. De asemenea, investiția va fi susținută din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Obiectivul principal al investiției este creșterea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța și îmbunătățirea conexiunii acesteia cu rețeaua europeană de transport. Potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, proiectul va crea condițiile necesare pentru creșterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată, stimularea investițiilor și promovarea unui sistem de transport durabil și interoperabil.

Prin această investiție se urmărește modernizarea infrastructurii feroviare în vederea creșterii vitezei de circulație a trenurilor, sporirii capacității de tranzit și îmbunătățirii condițiilor de exploatare.

Lucrările includ realizarea și modernizarea instalațiilor de electrificare la tensiunea de 25 kV, modernizarea echipamentelor de telecomunicații și instalarea unor sisteme noi de centralizare electronică. Acestea vor permite comandarea și verificarea în condiții de siguranță a macazurilor și semnalelor feroviare.

Totodată, proiectul prevede implementarea sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), care include sistemul european de control al trenurilor ETCS Nivel 2 și sistemul de comunicații feroviare GSM-R. Aceste tehnologii vor permite supravegherea circulației trenurilor și transmiterea informațiilor necesare personalului feroviar, în conformitate cu standardele europene.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea interoperabilității infrastructurii feroviare prin respectarea specificațiilor tehnice aplicabile la nivel european. Acestea vizează, printre altele, sarcina pe osie de 22,5 tone, gabaritul de încărcare, lungimea liniilor și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, investiția include modernizarea stațiilor și haltelor de mișcare, înlocuirea podurilor și podețelor, repararea sistemelor de drenaj, consolidarea terasamentelor și construirea unor drumuri de întreținere în zonele care nu beneficiază de acces din drumurile publice.

Proiectul prevede, de asemenea, reabilitarea sau modernizarea clădirilor destinate călătorilor, construirea de pasarele și tuneluri pietonale, adaptarea peroanelor la standardele europene și implementarea unor soluții pentru reducerea nivelului de zgomot.

Prin modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, CFR SA urmărește creșterea capacității de operare a transporturilor, îmbunătățirea siguranței circulației și consolidarea rolului strategic al portului în cadrul coridoarelor europene de transport.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA va monitoriza derularea etapelor de proiectare și execuție astfel încât acestea să respecte prevederile contractuale, cerințele tehnice, standardele de siguranță și condițiile impuse de sursa de finanțare.