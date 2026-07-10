CJ Dolj vrea să dezvolte la Coșoveni unul dintre cele mai mari parcuri industriale din România. Proiectul Oltenia Business Park, depus pentru finanțare

Consiliul Județean Dolj a depus cererea de finanțare pentru Oltenia Business Park, un proiect de 13,5 milioane de euro care vizează amenajarea unui parc industrial de peste 180 de hectare în comuna Coșoveni. Investiția urmărește atragerea de noi companii, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii economice a regiunii.

Consiliul Judeţean Dolj a anunţat vineri, 10 iulie, că a depus cererea de finanţare pentru proiectul Oltenia Business Park, cel de-al treilea parc industrial din portofoliul instituţiei. Investiţia, estimată la 13,5 milioane de euro, prevede dezvoltarea unei platforme de afaceri pe o suprafaţă de peste 180 de hectare, în comuna Coşoveni.

Depunerea proiectului pentru obţinerea finanţării din fonduri nerambursabile marchează o etapă importantă în strategia de dezvoltare economică pe termen lung a regiunii. Noul parc industrial va beneficia de o infrastructură modernă destinată mediului de afaceri şi se va număra printre cele mai mari platforme de acest tip din România.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat că depunerea proiectului reprezintă materializarea unei viziuni strategice prin care autorităţile judeţene urmăresc să ofere condiţii optime şi facilităţi importante companiilor interesate să investească în zonă, să dezvolte afaceri durabile şi să creeze locuri de muncă stabile. Vasile a precizat că proiectul transmis Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia include toate elementele necesare pentru ca viitorul parc industrial să fie complet funcţional şi să răspundă nevoilor investitorilor.

Vasile a mai afirmat că noua platformă va pune accent pe utilizarea surselor regenerabile de energie, urmând să fie dotată cu un parc de panouri fotovoltaice amplasat pe aproximativ patru hectare, care va include şi capacităţi de stocare a energiei.

Potrivit spuselor sale, parcul industrial va dispune de o clădire modernă cu două niveluri, echipată cu mobilier, aparatură IT şi echipamente tehnologice. Imobilul va avea atât rol administrativ, cât şi funcţia de a susţine serviciile oferite companiilor rezidente. Acesta va include o sală de conferinţe şi un centru de prototipare rapidă destinat antreprenorilor care dezvoltă produse noi.

Vasile a anunţat că instituţia a încheiat recent un parteneriat cu Universitatea din Craiova, prin Infrastructura de Cercetare în Ştiinţe Aplicate. În baza acestei colaborări, rezidenţii parcului vor beneficia de sprijin pentru transferul tehnologic, de la etapa de inovare şi testare până la producţia de serie, precum şi de programe academice adaptate cerinţelor investitorilor.

Vasile a precizat că, în următorii ani, alte două proiecte vor completa dezvoltarea Oltenia Business Park prin construirea unor noi clădiri de servicii, extinderea reţelei interioare cu alei pietonale şi piste pentru biciclete, precum şi prin realizarea unei legături directe cu infrastructura de transport feroviar.

„Depunerea proiectului pentru cel de-al treilea parc industrial al CJ Dolj, Oltenia Business Park, reprezintă materializarea unei viziuni strategice, prin care ne propunem să oferim condiţii optime şi facilităţi importante companiilor interesate să investească în zona noastră, să clădească afaceri durabile şi să creeze locuri de muncă stabile. Vorbim despre o infrastructură economică masivă, una dintre cele mai mari din România, iar proiectul pe care l-am înaintat către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia acoperă toate aspectele pentru ca această nouă platformă să fie perfect funcţională, oferind viitorilor săi rezidenţi întreaga susţinere necesară. De aceea, noua platformă de afaceri va fi prevăzută cu propriul parc de panouri fotovoltaice, pe o suprafaţă de aproximativ 4 hectare, care integrează şi capacităţi de stocare. Imobilul va avea atât rol administrativ, cât şi de susţinere a diverselor servicii pe care parcul industrial le va oferi companiilor. La dispoziţia acestora se va afla o sală de conferinţe, dar şi un centru pentru prototipare rapidă, destinat antreprenorilor care îşi propun să lanseze pe piaţă produse noi. De altfel, chiar în urmă cu două zile am stabilit un parteneriat cu Universitatea din Craiova, prin Infrastructura de Cercetare în Ştiinţe Aplicate – o formulă în care vom veni în sprijinul rezidenţilor prin facilitarea transferului tehnologic de la sfera inovării şi testării la producţia de serie, precum şi prin configurarea unor programe academice adaptate şi corelate cu principalele necesităţi ale investitorilor”, a punctat Vasile.

Oltenia Business Park este cel de-al treilea parc industrial dezvoltat de Consiliul Judeţean Dolj, după Parcul Industrial Craiova şi High-Tech Industry Park. Cele două platforme existente reunesc aproape 100 de companii, au atras investiţii de peste 70 de milioane de euro şi au generat aproximativ 3.500 de locuri de muncă.

Proiectul „Parc Industrial Nr. 3”, depus spre finanţare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Justă, are o valoare totală de 70.879.082,92 lei, inclusiv TVA, şi o perioadă de implementare estimată la 24 de luni. Dintre acestea, 13 luni sunt destinate execuţiei efective a lucrărilor.

Investiţia prevede amenajarea unei platforme industriale pe o suprafaţă de 180,59 hectare, care va fi securizată printr-un gard perimetral cu o lungime de 7.580 de metri. Proiectul include realizarea accesului din DN 6, construirea unei reţele de drumuri interioare cu o lungime de aproximativ 7,4 kilometri, amenajarea a circa 9,7 kilometri de trotuare, precum şi a parcărilor. Alimentarea cu apă va fi asigurată prin patru puţuri forate şi patru rezervoare, fiecare cu o capacitate de 150 de metri cubi.

Infrastructura energetică va include două linii electrice de 20 kV şi patru posturi de transformare amplasate în incinta parcului industrial. Totodată, proiectul prevede instalarea unui sistem fotovoltaic hibrid, cu capacităţi de stocare, având o putere de aproximativ 200 kW.

În cadrul investiţiei va fi construită şi o clădire administrativă şi de servicii, cu parter şi etaj, care va avea o suprafaţă desfăşurată de 520 de metri pătraţi.