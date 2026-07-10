Decizie importantă la nivelul Uniunii Europene. Consiliul a adoptat recomandările economice pentru toate statele membre. Accent pe competitivitate, energie și apărare

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recomandările specifice fiecărui stat membru în cadrul Semestrului European 2026, mecanismul prin care sunt coordonate politicile economice, bugetare, sociale și de ocupare a forței de muncă din întreaga Uniune. Documentele stabilesc direcțiile pe care guvernele naționale sunt încurajate să le urmeze în perioada următoare pentru consolidarea economiilor și menținerea stabilității financiare.

În acest an, accentul este pus pe creșterea competitivității economice, întărirea securității energetice și economice, consolidarea capacității de apărare și promovarea echității sociale. Recomandările urmăresc, în același timp, accelerarea reformelor și a investițiilor finanțate prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență, precum și utilizarea eficientă a fondurilor europene din politica de coeziune.

Recomandările adoptate în cadrul Semestrului European reprezintă orientări adresate fiecărui stat membru și vizează principalele provocări economice și sociale identificate la nivel național.

Potrivit Consiliului, guvernele sunt încurajate să promoveze măsuri care să stimuleze competitivitatea economiei, să accelereze implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și să continue reformele asumate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

O parte importantă a recomandărilor privește și politica fiscală. Statele membre sunt îndemnate să își mențină finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă, să controleze nivelul deficitului și al datoriei publice și să aplice cu prudență măsurile din domeniul energiei, respectând regulile de guvernanță economică ale Uniunii Europene.

Pe lângă recomandările specifice fiecărei țări, Consiliul UE a aprobat concluziile referitoare la bilanțurile aprofundate realizate în cadrul Procedurii privind Dezechilibrele Macroeconomice (Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP).

Acest mecanism are rolul de a identifica din timp riscurile care pot afecta stabilitatea economică a unui stat membru sau chiar a întregii Uniuni Europene. Sunt analizate aspecte precum evoluția datoriei, competitivitatea, piața imobiliară, dezechilibrele externe sau alte vulnerabilități care ar putea genera dificultăți economice.

Evaluările permit instituțiilor europene să recomande măsuri de corectare înainte ca aceste dezechilibre să producă efecte semnificative asupra economiei.

Semestrul European reprezintă principalul instrument prin care Uniunea Europeană coordonează politicile economice, fiscale, sociale și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.

Procesul a fost introdus în 2011, ca răspuns la lecțiile învățate în urma crizei financiare din 2008, când a devenit evident că economiile statelor membre sunt puternic interconectate și că deciziile adoptate la nivel național pot avea efecte asupra întregii Uniuni.

În fiecare an, ciclul începe în luna noiembrie, când Comisia Europeană prezintă analiza situației economice și stabilește prioritățile generale. Ulterior, sunt elaborate recomandări pentru fiecare stat membru, care sunt analizate și adoptate de Consiliul Uniunii Europene.

Aceste recomandări nu reprezintă acte legislative obligatorii, însă constituie repere importante pentru politicile economice și bugetare ale guvernelor și sunt luate în considerare inclusiv în evaluarea progreselor realizate de fiecare stat.

Prin Semestrul European, instituțiile europene urmăresc menținerea unor finanțe publice solide, reducerea riscului unor deficite excesive și limitarea acumulării datoriei publice.

Totodată, mecanismul are rolul de a sprijini convergența economică între statele membre, de a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, de a preveni apariția dezechilibrelor macroeconomice și de a monitoriza implementarea reformelor asumate prin planurile naționale de redresare și reziliență.

Coordonarea vizează inclusiv politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, în concordanță cu principiile Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Semestrul European funcționează în baza prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene și este completat de regulile Pactului de Stabilitate și Creștere, care stabilesc limite privind deficitul și datoria publică.

Normele au fost consolidate de-a lungul timpului prin reformele cunoscute sub denumirea de „pachetul de șase măsuri” și „pachetul de două măsuri”, iar cea mai recentă modificare a intrat în vigoare la 30 aprilie 2024, când Uniunea Europeană a adoptat noul cadru de guvernanță economică.

Acesta oferă statelor membre o flexibilitate mai mare în ceea ce privește ajustările bugetare, dar păstrează obligația de a urma traiectorii credibile pentru reducerea deficitului și a datoriei publice și de a implementa reforme și investiții care să contribuie la creșterea economică pe termen lung.