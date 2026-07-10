Oana Gheorghiu: SAPE și Electrocentrale Grup vor fuziona până la 31 august

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Societatea Electrocentrale Grup (ELG) vor finaliza procesul de fuziune până la 31 august, a anunțat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Potrivit acesteia, măsura face parte din reformele asumate prin PNRR și urmărește reducerea costurilor, eficientizarea activității și reorganizarea companiilor de stat.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a anunțat, vineri, 10 iulie, că Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Societatea Electrocentrale Grup (ELG) vor finaliza procesul de fuziune până la data de 31 august, măsura fiind parte a reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit ei, fuziunile între companiile de stat sunt procese dificile, însă necesare pentru reducerea risipei și eficientizarea costurilor. Ea a subliniat că, dincolo de aspectele tehnice, economice și juridice, astfel de reorganizări implică oameni, echipe și preocupări firești legate de schimbare.

Gheorghiu a precizat că a organizat, în cursul zilei de vineri, o întâlnire de lucru cu reprezentanții SAPE și ELG, în cadrul căreia au fost discutate deschis diferențele de opinie, neclaritățile și temerile exprimate de angajații celor două companii. Potrivit ei, o parte dintre probleme au fost clarificate, iar săptămâna viitoare vor avea loc noi ședințe de lucru.

În paralel, procesul de fuziune continuă, iar proiectul de fuziune urmează să fie semnat săptămâna viitoare, astfel încât întreaga procedură să fie finalizată în termenul stabilit.

Vicepremierul interimar a afirmat că fuziunea nu reprezintă un simplu exercițiu birocratic, ci face parte din procesul mai amplu de restructurare și eficientizare a companiilor de stat prevăzut în PNRR. Ea a arătat că obiectivele urmărite sunt crearea unei structuri unice mai eficiente, reducerea costurilor administrative, îmbunătățirea guvernanței și eliminarea suprapunerilor de activitate.

Gheorghiu a menționat că Electrocentrale Grup înregistrează pierderi istorice, iar fuziunea reprezintă primul pas către desfășurarea unei activități eficiente. În opinia sa, procesul trebuie realizat în mod responsabil și transparent, cu discutarea tuturor problemelor existente.

Vicepremierul interimar a mai spus că, în ciuda divergențelor dintre cele două echipe, reprezentanții SAPE și ELG au înțeles necesitatea reformării companiilor de stat, a reducerii cheltuielilor inutile și a eliminării ineficiențelor, concluzionând că Guvernul continuă procesul de reorganizare și eficientizare a companiilor de stat.