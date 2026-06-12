România a alocat integral 380 de milioane de euro din PNRR pentru fonduri de investiții. Banii vor ajunge la companii și proiecte de energie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat finalizarea procesului de alocare a Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (REF), unul dintre instrumentele financiare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin aprobarea ultimei alocări, bugetul investibil de 380 de milioane de euro a fost distribuit integral către 20 de fonduri de investiții, care urmează să finanțeze companii românești și proiecte din domenii strategice.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că procesul de alocare a Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF) a fost încheiat cu succes, după aprobarea ultimei contribuții în luna iunie 2026.

Instrumentul este administrat de Fondul European de Investiții și este finanțat prin Componenta 9 a PNRR, dedicată sprijinirii sectorului privat, cercetării, dezvoltării și inovării.

Bugetul total investibil, în valoare de 380 de milioane de euro, a fost distribuit integral către cele 20 de fonduri selectate în cadrul programului, ceea ce marchează îndeplinirea obiectivelor asumate de România prin PNRR pentru această componentă.

Procesul de selecție a început în anul 2022 și a atras interesul unor administratori de fonduri din întreaga Europă.

Potrivit MIPE, au fost depuse peste 60 de propuneri, iar în urma evaluării au fost selectate 20 de fonduri care acoperă trei segmente importante ale pieței de investiții: venture capital, private equity și infrastructură pentru energie regenerabilă.

Două treimi din capitalul total au fost direcționate către fonduri administrate de echipe cu o prezență importantă în România, printre acestea numărându-se GapMinder, Morphosis, Early Game Ventures și Booster Capital.

Autoritățile consideră că această abordare contribuie la dezvoltarea ecosistemului local de investiții și la creșterea accesului companiilor românești la finanțare.

Potrivit estimărilor prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, efectul de multiplicare generat de mecanismul REF va conduce la investiții totale de peste 600 de milioane de euro în economia românească.

Datele prezentate de minister arată că, până la finalul anului 2025, fondurile active finanțaseră deja 24 de companii cu investiții de peste 140 de milioane de euro.

Printre beneficiarii finanțărilor se numără companii cunoscute din mediul antreprenorial românesc, precum SmartBill, SeedBlink și 5 to Go.

Aceste investiții au vizat atât companii aflate în faze de dezvoltare accelerată, cât și afaceri cu potențial de extindere pe piețele internaționale.

Ministerul a anunțat și primul exit de succes realizat în cadrul acestui mecanism.

Potrivit datelor oficiale, fondul Morphosis a finalizat vânzarea participației deținute la lanțul de retail Supermarket La Cocoș, obținând un randament de peste trei ori mai mare decât valoarea investiției inițiale.

Autoritățile consideră că acest rezultat demonstrează funcționarea mecanismului și capacitatea fondurilor finanțate prin PNRR de a genera valoare și profit în economia românească.

În plus, resursele recuperate în urma exiturilor vor putea fi reinvestite în noi instrumente financiare, asigurând continuitatea sprijinului acordat companiilor românești.

Potrivit informațiilor prezentate de MIPE, rezultatele programului au contribuit la atingerea unui nivel record al investițiilor de tip equity în România în anul 2025.

Conform datelor Invest Europe, investițiile de acest tip au ajuns la 440 de milioane de euro, echivalentul a peste 0,1% din Produsul Intern Brut.

Autoritățile consideră că dezvoltarea pieței de capital privat reprezintă un element esențial pentru modernizarea economiei și pentru creșterea competitivității companiilor românești.

Ultima contribuție aprobată în cadrul Fondului REF a fost acordată echipei Catalyst România, administrator de fonduri de venture capital activ pe piața locală încă din 2012.

Prin intermediul celui de-al treilea fond finanțat prin REF, Catalyst România va continua să investească în companii de tehnologie inovatoare din România și din Europa Centrală și de Est.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, consideră că finalizarea procesului de alocare reprezintă o dovadă a capacității României de a implementa instrumente financiare complexe în parteneriat cu instituțiile europene.

„Finalizarea integrală a alocărilor din Fondul de Fonduri REF demonstrează că România poate implementa cu succes mecanisme financiare complexe în parteneriat cu instituțiile europene. Prin aceste investiții, susținem dezvoltarea unui ecosistem de capital de risc matur, capabil să atragă capital privat și să genereze valoare pe termen lung pentru economia națională”, a declarat Dragoș Pîslaru.

La rândul său, secretarul de stat Alina Gîrbea a subliniat importanța acestui instrument pentru implementarea PNRR.