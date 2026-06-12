Eugen Tomac pregătește continuarea austerității. „Această traiectorie nu este negociabilă”

Premierul desemnat Eugen Tomac susține că România trebuie să continue măsurile de disciplină fiscală pentru a reduce deficitul bugetar și pentru a evita pierderea fondurilor europene. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, acesta a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare și a promis continuitate în privința reformelor economice, dar și o relație mai bună între stat și mediul de afaceri.

În contextul negocierilor pentru formarea noului guvern și al termenului-limită de 14 iunie pentru obținerea votului de încredere în Parlament, Eugen Tomac a explicat care sunt principalele obiective economice pe care le are în vedere.

Întrebat cum intenționează să liniștească piețele financiare și agențiile de rating, premierul desemnat a declarat că România trebuie să respecte calendarul de reducere a deficitului bugetar.

„Prin respectarea promisiunilor, vom respecta un calendar pe care toată lumea îl poate verifica. Bugetul pe 2026 se închide cu un deficit de 6,2%, față de 7,6% în 2025. România s-a angajat să atingă un deficit de 5,1% în 2027. Această traiectorie nu este negociabilă. Nu vor exista noi impozite pe muncă sau pe capitalul productiv. În schimb, vom continua reconstrucția cheltuielilor.”

Tomac a afirmat că relația dintre stat și mediul de afaceri trebuie refăcută după o perioadă marcată de măsuri fiscale imprevizibile.

„În paralel, vom restabili dialogul instituționalizat și permanent cu comunitatea de afaceri, deoarece politicile fiscale neregulate de după 2022 ne-au costat credibilitate și nu le vom repeta.”

Premierul desemnat a fost întrebat și cum intenționează să obțină sprijinul PSD pentru reformele fiscale necesare reducerii deficitului.

Acesta a declarat că va colabora cu toate formațiunile pro-europene care acceptă actualele constrângeri bugetare.

„Voi colabora cu fiecare forță parlamentară pro-europeană care acceptă aritmetica bugetară. Conversația sinceră cu PSD este aceeași conversație pe care o voi avea cu orice alt partid: Nu există loc pentru o nouă expansiune fiscală.”

Totuși, Tomac susține că măsurile de disciplină bugetară nu trebuie să însemne abandonarea persoanelor vulnerabile.

„Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de cetățenii vulnerabili sau de pensionari. Puținele resurse pe care le putem aloca pentru a fi responsabili din punct de vedere fiscal vor merge în această direcție.”

Întrebat ce va diferenția programul său economic de cel al fostului premier Ilie Bolojan, Eugen Tomac a afirmat că direcția fiscală va rămâne aceeași, însă accentul va fi pus pe susținerea mediului privat.

„Pe traiectoria fiscală și pe ancorele europene există o continuitate deplină. Traiectoria de reducere a deficitului este aceeași. Acestea nu sunt prioritățile lui Bolojan sau Tomac. Acestea sunt obiective și priorități naționale pentru România.”

Principala diferență, susține acesta, va fi relația dintre administrație și mediul de afaceri.

„Diferența se vede în accentul pus pe el. În primul rând, o poziție pro-sector privat, fără echivoc: statul încetează să mai lupte împotriva antreprenorilor.”

Tomac a anunțat și măsuri pentru reducerea birocrației și accelerarea digitalizării.

„Vom desfășura o consultare instituțională permanentă cu mediul de afaceri, vom publica un inventar public al fiecărei autorizații necesare pentru orice activitate comercială și le vom elimina pe cele care nu au niciun scop.”

Premierul desemnat a vorbit și despre termenul-limită din 31 august pentru adoptarea reformelor necesare deblocării fondurilor europene.

Potrivit acestuia, toate instituțiile implicate vor fi obligate să accelereze implementarea proiectelor.

„În primul rând, presiune maximă asupra antreprenorilor și autorităților pentru a finaliza proiectele până pe 31 august. Va fi o vară fierbinte. Nu ne putem permite vacanțe în timp ce România pierde bani. Voi fi neiertător cu oricine nu depune efort.”

Tomac a precizat că mai există nouă reforme importante care trebuie adoptate prin legislație primară.

„În al doilea rând, nouă etape importante ale reformei trebuie încă adoptate ca legislație primară pentru a se asigura că nu se pierde niciun euro.”

Acesta a avertizat că, în cazul în care Parlamentul nu va acționa suficient de rapid, Executivul va utiliza toate instrumentele legale disponibile.

„Dacă parlamentul nu acționează, guvernul meu va folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv ordonanțe de urgență, acolo unde cadrul legal permite.”

Întrebat dacă măsurile fiscale dure ar putea alimenta partidele populiste și extremiste, Eugen Tomac a recunoscut existența acestui risc.

„Da, riscul este real și îl iau în serios.”

Premierul desemnat consideră însă că principala problemă este lipsa de încredere a cetățenilor în clasa politică.

„Alegătorii români nu sunt, în majoritate, împotriva Europei sau împotriva responsabilității. Sunt epuizați să li se spună un lucru în campaniile electorale și contrariul a doua zi.”

În opinia sa, rezultatele concrete și respectarea promisiunilor reprezintă cea mai eficientă metodă de combatere a extremismului.

„Un guvern tehnic care spune exact ce va face, în termeni calendaristici preciși, și apoi o face, este cel mai puternic răspuns la cinismul cu care s-a hrănit extrema dreaptă populistă.”

Întrebat dacă ar colabora cu AUR pentru adoptarea unor proiecte legislative, Tomac a respins categoric această posibilitate.

„Respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Într-o democrație, fiecare este liber să voteze conform convingerilor sale. Cu toate acestea, nu voi accepta niciodată și nici nu voi înțelege partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a demonstrat un astfel de comportament în repetate rânduri.”

Premierul desemnat a mai precizat că, dacă va primi votul Parlamentului, va renunța la mandatul de europarlamentar și se va dedica exclusiv conducerii Guvernului.