Criză de șoferi în transportul internațional. Salariile pot depăși 2.500 de euro, iar firmele se uită tot mai mult spre India

Transportatorii români s-ar putea confrunta cu un nou val de lipsă de personal, după intrarea în vigoare a obligației de utilizare a tahografului inteligent pentru autoutilitarele folosite în transportul internațional de marfă. Noile reguli europene reduc timpul efectiv de condus și ar putea obliga companiile să angajeze mai mulți șoferi pentru a menține același volum de activitate.

Potrivit unei analize realizate de TAKT Recruitment, unele firme ar putea avea nevoie de încă 10-25 de șoferi la fiecare 100 de autoutilitare din flotă. În acest context, recrutarea de personal din India și din statele din Orientul Mijlociu este așteptată să se intensifice, în condițiile în care veniturile unui șofer profesionist pot depăși 2.000-2.500 de euro pe lună.

Începând cu 1 iulie 2026, regulile europene privind timpul de conducere, pauzele și perioadele de odihnă se aplică și autoutilitarelor cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional de mărfuri, cabotaj sau transport comercial contra cost.

Pe lângă obligativitatea montării tahografului inteligent, operatorii trebuie să respecte toate prevederile europene privind timpul de lucru al șoferilor.

Potrivit reprezentanților TAKT Recruitment, efectele asupra industriei vor fi mai ample decât simpla instalare a noilor dispozitive.

„Mulți transportatori privesc această modificare doar prin prisma obligativității montării tahografului, însă impactul este mai mare. Respectarea timpilor de conducere și odihnă poate reduce capacitatea operațională a unei flote și poate genera un necesar suplimentar de personal pentru menținerea aceluiași volum de transport. Pentru a acoperi nevoia tot mai mare și imediată de șoferi profesioniști, ne așteptăm ca interesul pentru recrutarea de angajați din afara Uniunii Europene să crească, poate chiar cu 20-30%. India și zona Golfului rămân cele mai importante piețe din care transportatorii români își pot acoperi deficitul de personal”, punctează Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder al TAKT Recruitment.

Estimările realizate de compania de recrutare arată că impactul noilor reguli poate fi semnificativ asupra flotelor care efectuează curse internaționale.

Dacă timpul efectiv de lucru scade cu aproximativ 10%, firmele ar avea nevoie de aproximativ 11 șoferi suplimentari la fiecare 100 de autoutilitare pentru a păstra același ritm al activității.

În cazul unei reduceri a capacității operaționale cu 15%, necesarul urcă la aproximativ 18 șoferi, iar dacă timpul de lucru se reduce cu 20%, deficitul poate ajunge la 25 de conducători auto suplimentari pentru fiecare 100 de vehicule.

În plus, transportatorii care nu respectă obligația de utilizare a tahografului riscă amenzi de până la 12.000 de lei, iar autoritățile pot dispune inclusiv imobilizarea vehiculului până la respectarea perioadelor obligatorii de odihnă.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, conducătorii auto trebuie să respecte limite clare privind timpul de conducere și perioadele de odihnă.

Printre obligațiile prevăzute de legislația europeană se numără:

maximum 9 ore de conducere pe zi, cu excepțiile prevăzute de regulament;

pauză obligatorie de 45 de minute după cel mult 4 ore și 30 de minute de condus;

respectarea perioadelor minime de odihnă zilnică și săptămânală;

utilizarea corectă a tahografului și a cardului profesional al șoferului.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni atât pentru șofer, cât și pentru operatorul de transport.

În condițiile deficitului de personal, companiile caută tot mai mult șoferi experimentați, capabili să respecte legislația europeană și să utilizeze fără probleme tahograful inteligent.

Potrivit TAKT Recruitment, interesul pentru angajarea de personal din India și din statele Golfului a crescut puternic în ultimii ani.

„Transportatorii continuă să caute în primul rând șoferi din România, însă deficitul de personal rămâne ridicat, iar numărul candidaților disponibili este insuficient pentru nevoile pieței. De aceea, recrutarea din India și din țările din Golf devine o soluție tot mai utilizată, mai ales pentru transportul internațional. Sunt căutați șoferi cu experiență care cunosc legislația europeană și pot lucra imediat cu tahograful. În prezent, pentru un șofer de autoutilitară care lucrează pe comunitate, diurna este de regulă cuprinsă între 50 și 80 de euro pe zi, la care se adaugă salariul de bază și eventualele bonusuri, astfel că veniturile lunare pot depăși 2.000-2.500 de euro, în funcție de experiență și de specificul activității”, spune Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder al TAKT Recruitment.

Compania de recrutare arată că tot mai mulți angajatori români se orientează către șoferi din India și din state precum Qatar, Oman, Bahrain, Kuweit sau Emiratele Arabe Unite.

Potrivit analizei, aceștia sunt preferați deoarece au experiență în transportul internațional și pe curse lungi, mulți au lucrat anterior în statele din Golf, cunosc limba engleză, respectă procedurile companiilor și sunt interesați de contracte pe termen lung, ceea ce reduce fluctuația de personal.

Înainte de a ajunge în România, candidații trec prin verificări ale documentelor, interviuri și probe practice în poligoane specializate, iar ulterior participă la cursuri privind legislația română și europeană înainte de obținerea vizei și a permisului de ședere.

În paralel cu noile obligații privind tahograful, a intrat în vigoare și OUG nr. 32/2026, care modifică procedurile de recrutare a lucrătorilor din afara Uniunii Europene.

Potrivit TAKT Recruitment, noul cadru legislativ introduce reguli mai stricte pentru angajatori și agențiile de recrutare, însă contribuie la profesionalizarea procesului și la creșterea transparenței, într-o piață în care deficitul de șoferi profesioniști continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru sectorul transporturilor.