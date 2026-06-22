Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie. Aparatul care devine obligatoriu pentru mai multe autoutilitare

Începând cu 1 iulie 2026, o parte dintre transportatorii care operează în spațiul european vor trebui să respecte noi obligații privind monitorizarea activității șoferilor. Modificările extind obligativitatea utilizării tahografului inteligent și pentru anumite autoutilitare de până la 3,5 tone, atunci când acestea efectuează transport internațional de mărfuri sau operațiuni de cabotaj.

Schimbările fac parte din noile reguli europene privind transportul rutier și, potrivit publicației sârbe Blic, citată de agenția Tanjug, vor avea un impact direct asupra modului în care firmele își organizează activitatea.

Până în prezent, obligația montării unui tahograf era aplicabilă, în principal, vehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Începând cu 1 iulie, regulile se extind și asupra autoutilitarelor și vehiculelor comerciale ușoare cu o masă maximă admisă cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, atunci când acestea sunt utilizate pentru transport internațional de mărfuri sau pentru cabotaj, adică transport realizat temporar într-un alt stat decât cel în care este înregistrată compania.

Noile prevederi impun instalarea tahografului inteligent G2V2, echipament care înregistrează timpul de conducere, pauzele, perioadele de odihnă, trecerile frontierelor, precum și locurile de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Noile reguli nu vizează doar montarea dispozitivului, ci și respectarea normelor europene privind timpul de lucru.

Potrivit Autorității Europene a Muncii, de la 1 iulie 2026, șoferii acestor vehicule vor trebui să respecte aceleași reguli aplicabile deja transportului greu.

Astfel:

timpul zilnic de conducere nu poate depăși 9 ore, cu posibilitatea prelungirii la 10 ore, dar cel mult de două ori pe săptămână;

după 4 ore și jumătate de condus, șoferul trebuie să efectueze o pauză de minimum 45 de minute;

această pauză poate fi împărțită în două perioade, una de cel puțin 15 minute, urmată de una de minimum 30 de minute.

Pentru operatorii de transport, aceste obligații presupun adaptarea programelor de lucru și o planificare mai atentă a curselor.

Noile reguli nu se aplică tuturor autoutilitarelor.

Conform informațiilor publicate de Blic, sunt exceptate vehiculele comerciale ușoare de până la 3,5 tone utilizate pentru transportul materialelor către și de la șantiere sau pentru activități desfășurate pe șantier, cu condiția ca acestea să opereze pe o rază de maximum 100 de kilometri.

De asemenea, rămân valabile excepțiile pentru transportul unor produse realizate artizanal și pentru vehiculele folosite în activități necomerciale, atunci când conducerea autovehiculului nu reprezintă activitatea principală a șoferului.

Obligațiile privind tahograful inteligent se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit publicației sârbe, aceleași reguli vor fi valabile și în Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Marea Britanie.

În schimb, statele care aplică prevederile acordului AETR privind timpul de lucru al șoferilor din transportul rutier internațional nu intră sub incidența acestor reguli în aceeași formă.

Organizația Internațională a Transportatorilor Rutieri (IRU) a avertizat încă din luna mai că numeroase companii riscă să întâmpine dificultăți în respectarea noilor cerințe.

Potrivit organizației, una dintre cele mai mari probleme rămâne instalarea tahografelor inteligente, în condițiile în care atelierele autorizate au o capacitate limitată, iar costurile de montaj și compatibilitatea tehnică reprezintă obstacole importante pentru multe firme.

Pentru transportatorii care folosesc autoutilitare în curse internaționale, noile reguli vor însemna investiții suplimentare, adaptarea programelor de lucru și respectarea unor norme mai stricte privind timpii de conducere și odihnă ai șoferilor.