România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Prețurile au crescut cu peste 30% într-un an

România continuă să se afle în topul statelor europene în ceea ce privește scumpirea carburanților. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu peste 30% în țara noastră în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul Uniunii Europene, majorarea medie a fost de 20,7%, iar doar trei state au înregistrat creșteri mai mari decât România.

Datele publicate luni de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească puternic în Uniunea Europeană.

În luna mai 2026, prețurile au fost, în medie, cu 20,7% mai mari decât în aceeași lună din 2025, după o creștere anuală de 20,8% în aprilie și de 12,9% în martie.

România se numără printre statele cele mai afectate de aceste majorări.

Potrivit statisticilor europene, prețurile carburanților au crescut în țara noastră cu 30,4% față de luna mai a anului trecut, fiind al patrulea cel mai mare avans din Uniunea Europeană.

Doar Bulgaria (33,9%), Luxemburg (32,2%) și Lituania (30,8%) au raportat scumpiri mai mari.

La polul opus se află Ungaria, unde majorarea anuală a fost de numai 3,5%, în timp ce în Polonia creșterea s-a limitat la 12,7%.

Analiza Eurostat arată că evoluțiile diferă semnificativ în funcție de tipul carburantului.

În luna mai, prețul motorinei în Uniunea Europeană era cu 29% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În cazul benzinei, creșterea anuală a fost de 16,2%.

Diferența vine după ce și în aprilie motorina înregistrase un ritm de scumpire mult superior benzinei, respectiv 33,7%, comparativ cu 13,6%.

Aceste evoluții au avut un impact direct asupra costurilor de transport și asupra cheltuielilor suportate de milioane de șoferi europeni.

Deși la nivel european prețurile au început să dea semne de temperare în luna mai, situația din România a fost diferită.

Eurostat arată că, în medie, motorina s-a ieftinit cu 5,8% în Uniunea Europeană față de luna aprilie.

România este însă singurul stat membru în care prețul motorinei a continuat să crească, înregistrând un avans de 1,6% într-o singură lună.

În restul Uniunii Europene, motorina s-a ieftinit.

Cele mai importante scăderi au fost consemnate în:

Germania: -11,9% ;

; Grecia: -8,5% ;

; Estonia: -8,4% ;

; Irlanda: -8,1%.

Cele mai mici reduceri de preț au fost raportate în Bulgaria (-0,7%), Ungaria (-0,9%) și Cipru (-1,5%).

În ceea ce privește benzina, tendința a fost diferită.

Între aprilie și mai 2026, prețurile au crescut în 23 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

România se află și aici printre țările cu cele mai mari majorări lunare.

Potrivit Eurostat, benzina s-a scumpit cu 6,2% față de luna aprilie.

Singura țară care a raportat un avans mai mare a fost Italia, unde prețurile au crescut cu 6,9%.

În schimb, doar trei state au înregistrat ieftiniri la benzină:

Germania (-5,6%);

Irlanda (-2%);

Suedia (-0,7%).

Creșterea prețurilor la carburanți rămâne unul dintre factorii care influențează direct costurile suportate de șoferi, dar și cheltuielile de transport ale companiilor.

Motorina este utilizată în principal de transportul rutier de marfă și de o mare parte a vehiculelor comerciale, motiv pentru care evoluția prețului acesteia se reflectă și în costurile logistice și, indirect, în prețurile bunurilor de consum.

În cazul României, datele Eurostat confirmă că țara continuă să se numere printre statele europene cu cele mai accelerate scumpiri la carburanți, atât în ritm anual, cât și, în cazul benzinei și motorinei, față de luna precedentă.