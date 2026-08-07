Exporturile de bere ale Uniunii Europene au scăzut puternic în 2025. Livrările către țările din afara UE au fost cu 11% mai mici decât în 2024

În 2025, exporturile de bere ale Uniunii Europene către țările din afara blocului comunitar au înregistrat o scădere semnificativă, în timp ce importurile au continuat să crească. Datele au fost publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), cu ocazia Zilei Internaționale a Berii, sărbătorită în fiecare an în prima zi de vineri din luna august.

Potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), statele membre ale Uniunii Europene au exportat în 2025 un total de 3,2 miliarde de litri de bere care conține alcool către țări din afara UE. Comparativ cu anul 2024, volumul exporturilor a scăzut cu 11%.

În același timp, Uniunea Europeană a importat 0,5 miliarde de litri de bere cu alcool, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de anul precedent.

Belgia a fost cel mai mare exportator de bere dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un total de 1,5 miliarde de litri exportați, atât în interiorul UE, cât și în afara acesteia.

Pe locul al doilea s-a situat Țările de Jos, cu 1,4 miliarde de litri, urmate de Germania, cu 1,3 miliarde de litri. Cehia și Irlanda au ocupat următoarele poziții, fiecare exportând câte 0,6 miliarde de litri de bere.

„În 2025, Uniunea Europeană a exportat 3,2 miliarde de litri de bere care conține alcool către țări din afara UE, ceea ce reprezintă o scădere de 11% față de 2024. În același timp, a importat 0,5 miliarde de litri de bere, în creștere cu 6%. Belgia a fost cel mai mare exportator de bere dintre statele membre ale UE, cu un total de 1,5 miliarde de litri (atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene). Țările de Jos s-au clasat pe locul al doilea, cu 1,4 miliarde de litri, urmate de Germania, cu 1,3 miliarde de litri, iar Cehia și Irlanda au exportat fiecare câte 0,6 miliarde de litri”, informează Eurostat.

În ceea ce privește importurile, Franța a fost cel mai mare importator de bere care conține alcool în anul 2025, cu un volum de 0,9 miliarde de litri.

Italia a ocupat locul al doilea, cu peste 0,7 miliarde de litri importați, fiind urmată de Germania și Spania, fiecare cu câte 0,6 miliarde de litri. Țările de Jos au importat 0,3 miliarde de litri de bere.

„În ceea ce privește importurile, Franța a fost cel mai mare importator de bere care conține alcool în 2025, cu 0,9 miliarde de litri. Printre ceilalți mari importatori s-au numărat Italia, cu peste 0,7 miliarde de litri, urmată de Germania și Spania, fiecare cu câte 0,6 miliarde de litri, iar Țările de Jos au importat 0,3 miliarde de litri”, subliniază Eurostat.

Comunicatul Eurostat evidențiază astfel o reducere importantă a exporturilor europene de bere către piețele din afara Uniunii, concomitent cu o creștere moderată a importurilor, în contextul marcării Zilei Internaționale a Berii.