Bulgaria profită de cererea ridicată de energie. Exporturile ating niveluri record pe fondul scăderii Dunării

Bulgaria înregistrează venituri suplimentare de ordinul milioanelor de leva pe fondul crizei generate de nivelul scăzut al Dunării. Evoluția pieței regionale a energiei a dus la o creștere a cererii de electricitate, iar acest context a impulsionat exporturile de energie ale țării, a anunțat ministrul Energiei, Iva Petrova.

Într-o intervenție pentru NOVA, oficialul a precizat că Bulgaria exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawați-oră de energie electrică pe zi. Potrivit acesteia, volumele record sunt influențate de situația din statele vecine, unde cererea de electricitate a crescut.

Ministrul Energiei a explicat că infrastructura de interconectare a Bulgariei cu sistemele energetice din regiune permite valorificarea condițiilor existente pe piață și susține creșterea exporturilor în această perioadă.

Iva Petrova a anunțat că a efectuat recent o vizită la Centrala Nucleară Kozlodui, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării este urmărit în permanență de specialiști.

„În urmă cu două zile am vizitat Centrala Nucleară Kozlodui şi, într-adevăr, nivelul Dunării este la un minim record. Echipele de la faţa locului monitorizează situaţia 24 de ore din 24. Centrala funcţionează în prezent fără probleme”, a declarat Petrova, potrivit Novinite.

Ministrul a precizat că evoluția situației rămâne una dinamică. Totuși, dacă nivelul fluviului se va menține în apropierea valorilor actuale și în următoarea săptămână și jumătate, sistemul energetic bulgar își va continua activitatea în condiții normale.

Oficialul a subliniat că Bulgaria dispune de suficiente resurse pentru a acoperi necesarul de energie al consumatorilor interni. Printre acestea se numără centralele termoelectrice, sistemele de stocare în baterii și alte capacități disponibile în rețeaua energetică.

Iva Petrova a evidențiat și ritmul accelerat al dezvoltării sistemelor de stocare a energiei în baterii din Bulgaria. Potrivit ministrului, țara a pus în funcțiune, în mai puțin de un an, instalații cu o capacitate totală de peste 6 gigawați.

Aceasta a arătat că investițiile realizate prin Planul de Redresare și Reziliență au contribuit la întărirea sistemului energetic, oferind un sprijin important în perioadele cu un consum ridicat de electricitate. „Ne ajută foarte mult, mai ales în perioadele de vârf de dimineaţă”, a declarat ministrul.