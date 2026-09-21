Ajutorul de încălzire: cine poate primi sprijinul, ce venituri sunt eligibile și până când se depun actele

Persoanele cu venituri mici care vor să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței în iarna 2026–2027 trebuie să înceapă pregătirea documentelor. Sprijinul nu se acordă automat, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de venit, fiind necesară depunerea unei cereri, împreună cu o declarație pe propria răspundere.

Documentele se depun la primăria localității sau la sectorul Bucureștiului în care se află locuința. Pentru ca dreptul la ajutor să fie stabilit de la începutul sezonului rece, termenul utilizat, de regulă, pentru depunerea actelor este 15 octombrie.

Ajutorul pentru încălzire este destinat perioadei 1 noiembrie – 31 martie și acoperă o parte din cheltuielile necesare încălzirii locuinței. Separat de acest sprijin, persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot primi și suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului.

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie, eligibilitatea este stabilită în funcție de venitul mediu net lunar și de situația familiei sau a persoanei singure. Sunt luate în calcul și informațiile privind veniturile și bunurile declarate.

Pentru familii, limita de venit este de cel mult 1.386 de lei net lunar pentru fiecare membru. În cazul persoanelor singure, plafonul este de 2.053 de lei venit net lunar.

Respectarea limitei de venit nu reprezintă singura condiție pentru obținerea sprijinului. Solicitantul trebuie să declare componența familiei, veniturile obținute și bunurile mobile sau imobile aflate în proprietate ori deținute potrivit situației declarate.

Primăria poate cere documente care să dovedească informațiile prezentate și poate solicita date de la alte instituții. De asemenea, autoritatea locală poate efectua o anchetă socială atunci când este necesară verificarea situației declarate.

Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea cu energie electrică, ancheta socială este obligatorie, cu excepțiile prevăzute de legislație.

Valoarea sprijinului este diferențiată în funcție de venitul solicitantului. Cu cât venitul este mai ridicat, cu atât procentul suportat prin ajutorul de încălzire este mai mic.

Pentru venituri de până la 200 de lei, compensația este de 100%. Pentru veniturile cuprinse între 200,1 și 320 de lei, procentul este de 90%, iar pentru intervalul 320,1–440 de lei ajunge la 80%.

Compensația este de 70% pentru venituri între 440,1 și 560 de lei, de 60% pentru cele între 560,1 și 680 de lei și de 50% pentru veniturile cuprinse între 680,1 și 920 de lei.

Pentru veniturile între 920,1 și 1.040 de lei, sprijinul este de 40%. Procentul scade la 30% pentru intervalul 1.040,1–1.160 de lei și la 20% pentru veniturile cuprinse între 1.160,1 și 1.280 de lei. Pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru, procentul este de 10%, aceeași valoare fiind aplicată persoanelor singure cu venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei.

Procentul de compensare nu este calculat direct asupra întregii valori a facturii. Sprijinul se raportează la valoarea de referință stabilită de lege pentru sistemul de încălzire utilizat și nu poate depăși valoarea consumului facturat.

Pentru încălzirea cu gaze naturale, valoarea de referință minimă este de 250 de lei pe lună. În cazul încălzirii cu energie electrică, valoarea este de 500 de lei lunar, iar pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 320 de lei pe lună.

Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, calculul se realizează în funcție de prețul local și de consumul stabilit potrivit limitelor prevăzute de legislație.

Astfel, o persoană care beneficiază de o compensare de 100% și utilizează energia electrică pentru încălzire nu primește automat suma de 500 de lei. Sprijinul este limitat de consumul efectiv, iar pentru gaze naturale, energie electrică și încălzirea centralizată acesta este decontat prin furnizor și reflectat în factură.

În cazul încălzirii cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, plata ajutorului se face către beneficiar. Suma poate fi acordată, de regulă, o singură dată pentru întregul sezon rece sau pentru lunile de sezon rămase, în funcție de momentul stabilirii dreptului.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire există și suplimentul pentru energie. Cele două forme de sprijin sunt distincte, iar suplimentul este acordat în fiecare lună a anului, nu doar în perioada noiembrie–martie.

Pentru energia electrică, suplimentul este de 30 de lei lunar. Pentru gaze naturale și energie termică, cuantumul este de câte 10 lei pe lună, în timp ce pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă 20 de lei lunar.

Sumele pot fi cumulate atunci când într-o locuință sunt utilizate mai multe surse de energie. În situația în care energia electrică reprezintă singura sursă folosită, suplimentul ajunge la 70 de lei pe lună.

Pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică, suplimentul pentru energie este plătit furnizorului, în limita consumului facturat. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, suma este achitată direct titularului dreptului.

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie pot fi solicitate prin aceeași cerere. Suplimentul poate fi solicitat și separat, în funcție de situația beneficiarului.

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria comunei, orașului, municipiului sau la sectorul Bucureștiului unde se află locuința. Autoritățile locale pun la dispoziție formularele și stabilesc lista documentelor care trebuie prezentate.

În mod obișnuit, dosarul poate conține actele de identitate ale membrilor familiei, documente care dovedesc veniturile, actul care atestă proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței, o factură recentă ori datele furnizorului și documente referitoare la bunurile deținute. În funcție de situația solicitantului, pot fi cerute și alte acte necesare verificării informațiilor declarate.

Pentru acordarea dreptului de la începutul sezonului rece, data de 15 octombrie este termenul folosit, de regulă, pentru depunerea documentelor. Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate ulterior acestei date pot depune cererea și pe parcursul sezonului rece.

Pentru cererile depuse până în data de 20 a unei luni, dreptul la ajutor se acordă începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după data de 20, acordarea sprijinului începe din luna următoare.

Solicitantul sau beneficiarul are obligația de a informa primăria dacă apar modificări ale veniturilor ori ale componenței familiei. Schimbările trebuie comunicate în termen de cinci zile. Nerespectarea acestei obligații poate duce la încetarea acordării ajutorului, iar sumele primite fără îndeplinirea condițiilor legale pot fi recuperate.