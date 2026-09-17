O diferență importantă între bursele elevilor. Cine trebuie să depună cerere și cine nu

Elevii pot beneficia în anul școlar 2026–2027 de burse de merit, sociale și tehnologice, precum și de sprijin pentru reintegrarea școlară a mamelor minore. Fiecare categorie de bursă are propriile condiții de acordare, iar documentele necesare și perioadele în care sunt făcute plățile diferă în funcție de situația elevului, potrivit Ministerului Educației.

Bursele școlare se acordă potrivit Hotărârii de Guvern nr. 732 din 4 septembrie 2025, act normativ care aprobă metodologia-cadru și cuantumul acestora. Până la apariția unui nou ordin, se aplică prevederile metodologiei valabile în anul școlar 2025–2026.

Printre formele de sprijin disponibile pentru elevi se numără bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică. Există, de asemenea, o formă distinctă de sprijin destinată mamelor minore care se reintegrează în sistemul de învățământ.

Pentru unele categorii nu este nevoie ca elevii sau părinții să depună cereri, beneficiarii fiind stabiliți la nivelul unității de învățământ. În alte cazuri, acordarea bursei este condiționată de depunerea unei cereri și a documentelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor prevăzute de metodologie.

Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună și se acordă elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional, în limita a 15% din elevii fiecărei clase. Pentru a primi acest sprijin, beneficiarii trebuie să aibă media generală din anul școlar anterior de cel puțin 9,00 și să îndeplinească cerințele prevăzute de metodologie, inclusiv cele referitoare la clasele a V-a și a IX-a.

Condițiile generale pentru acordarea bursei de merit includ media generală de minimum 9,00 și calificativul „foarte bine” la purtare. Elevii trebuie să îndeplinească și celelalte cerințe stabilite prin metodologia aplicabilă.

Bursa se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice. Pentru această formă de sprijin nu se depune cerere din partea elevului sau a părintelui.

Beneficiarii sunt stabiliți la nivelul unității de învățământ, potrivit prevederilor metodologiei. Stabilirea elevilor care primesc bursa se face în funcție de criteriile prevăzute pentru această categorie de sprijin financiar.

Bursa socială, în valoare de 300 de lei pe lună, poate fi acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, înscriși la cursuri cu frecvență de zi. Sunt incluși și elevii școlarizați la domiciliu sau în „Școala din spital”, dacă se află într-una dintre situațiile prevăzute de metodologie.

Pot beneficia de acest sprijin elevii proveniți din familii cu venituri reduse, precum și cei care au unul sau ambii părinți decedați. În aceeași categorie intră elevii pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul sau plasamentul de urgență.

Bursa poate fi acordată și elevilor cu deficiențe ori afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului. O altă categorie este reprezentată de elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice, școlarizați pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni în „Școala din spital” sau la domiciliu.

De asemenea, sunt menționați elevii care revin la unitatea de învățământ după școlarizarea în „Școala din spital”, precum și cei proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016.

Pentru obținerea bursei sociale sunt necesare o cerere și documente doveditoare, în funcție de situația pentru care este solicitat sprijinul. Actele depuse trebuie să susțină situația care permite acordarea bursei, potrivit condițiilor prevăzute de metodologie.

Dosarele se depun la Comisia de management al burselor, sub coordonarea dirigintelui sau a învățătorului. Termenul este de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor, respectiv până la 1 octombrie 2026.

Bursa socială se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul vacanțelor, cu excepțiile prevăzute de metodologie. Acordarea sprijinului este legată de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru această categorie de bursă.

Printre condițiile generale se află promovarea la toate disciplinele și obținerea mediei 10 la purtare sau a calificativului „foarte bine” la purtare. Elevii trebuie să îndeplinească și celelalte cerințe stabilite prin metodologia-cadru.

Elevii din învățământul profesional pot beneficia de bursa tehnologică, în valoare de 300 de lei pe lună, în condițiile prevăzute de metodologie. Această bursă este destinată elevilor care urmează cursurile învățământului profesional și îndeplinesc criteriile stabilite.

Pentru acordarea acesteia, elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior. Sunt necesare și îndeplinirea celorlalte condiții stabilite prin metodologie.

Bursa se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice. Pentru această formă de sprijin nu este necesară depunerea unei cereri. Acordarea bursei tehnologice se face la propunerea dirigintelui, potrivit metodologiei. Beneficiarii sunt stabiliți prin procedura aplicată la nivelul unității de învățământ.

O categorie distinctă este bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore, acordată conform legislației. Sprijinul este destinat elevelor care se află în situația prevăzută de normele aplicabile acestei forme de ajutor.

Pot beneficia de această bursă elevele minore care sunt reintegrate în școală, frecventează cursurile de zi și au unul sau mai mulți copii proprii în întreținere, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru obținerea sprijinului sunt necesare o cerere și documentele prevăzute de legislația în vigoare. Documentele trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor pentru acordarea bursei.

Bursa se acordă în perioada cursurilor școlare, potrivit prevederilor aplicabile acestei categorii de beneficiari. Acordarea sprijinului este condiționată de respectarea criteriilor prevăzute de legislație.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. La rândul său, bursa tehnologică poate fi cumulată atât cu bursa de merit, cât și cu bursa socială. Pentru bursa de merit nu este necesară depunerea unei cereri. Beneficiarii sunt stabiliți la nivelul unității de învățământ, potrivit criteriilor prevăzute de metodologie.

Nici pentru bursa tehnologică nu este necesară depunerea unei cereri, acordarea acesteia făcându-se la propunerea dirigintelui. În schimb, pentru bursa socială, elevii sau părinții trebuie să depună cererea și documentele doveditoare în termenul stabilit.

Pentru sprijinul destinat reintegrării școlare a mamelor minore sunt necesare, de asemenea, o cerere și documentele prevăzute de legislația în vigoare. Lista completă a condițiilor de acordare și a documentelor necesare se regăsește în metodologia-cadru aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 732 din 4 septembrie 2025, iar până la apariția unui nou ordin rămân aplicabile prevederile metodologiei valabile în anul școlar 2025–2026.