Nissan schimbă planurile pentru Europa. Investiția care va uimi pasionații de SUV-uri

Nissan va aloca 170 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 229 de milioane de dolari, pentru producția unui nou SUV hibrid de dimensiuni mici destinat pieței europene.

Modelul va fi asamblat la uzina companiei din Sunderland, cea mai mare fabrică de asamblare auto din Marea Britanie, potrivit celor relatate de Reuters. Noul Kicks e-POWER se va alătura gamei de automobile produse deja la Sunderland.

Uzina britanică fabrică în prezent modelele Qashqai și Juke, precum și versiunea electrică a modelului Leaf. Mai trebuie subliniat faptul că Nissan nu a anunțat deocamdată data la care va începe producția noului Kicks e-POWER. Investiția anunțată vizează însă extinderea producției unui model destinat pieței europene direct de la uzina din Sunderland.

Decizia are o importanță deosebită pentru viitorul fabricii britanice, în condițiile în care Nissan derulează un amplu program de restructurare menit să reducă nivelul costurilor. Compania își restrânge operațiunile prin închiderea unor fabrici, reducerea numărului de angajați și renunțarea la dezvoltarea unor modele planificate anterior.

Printre proiectele abandonate se numără și versiunea electrică a modelului Qashqai. Măsurile fac parte din procesul prin care producătorul japonez își ajustează operațiunile și își reduce cheltuielile în mai multe zone ale grupului.

În acest context, introducerea unui nou model la Sunderland aduce o schimbare importantă în planurile de producție ale uzinei. Kicks e-POWER va fi destinat pieței europene și va fi fabricat alături de modelele deja produse în Marea Britanie.

Viitorul fabricii din Sunderland a fost urmărit îndeaproape în ultimele luni, pe fondul incertitudinilor legate de perspectivele sale de producție. Uzina reprezintă una dintre principalele facilități de producție auto ale Nissan din regiune.

În iunie, Nissan a anunțat că analizează posibilitatea de a închiria una dintre cele două linii de producție ale fabricii din Sunderland către producătorul auto chinez Chery. Compania chineză ar urma să utilizeze unitatea britanică pentru fabricarea de automobile.

Tot în luna iunie, Reuters relata că guvernul britanic purta negocieri avansate cu Nissan pentru acordarea unui sprijin financiar. Discuțiile aveau la bază un posibil angajament pe termen lung al producătorului japonez și realizarea unor noi investiții la Sunderland.

Anunțul privind producția noului Kicks e-POWER intervine astfel într-o perioadă în care viitorul uzinei britanice se află în atenția autorităților și a industriei auto. Investiția de 170 de milioane de lire sterline este destinată producției unui model nou pentru piața europeană.

„Decizia de a construi acest nou model la Sunderland reprezintă un vot uriaş de încredere în expertiza de producţie a Marii Britanii şi în viitorul industriei auto britanice”, a declarat ministrul britanic pentru afaceri, Jonathan Reynolds.

Prin introducerea Kicks e-POWER, fabrica Nissan din Sunderland va primi un nou model destinat clienților europeni. SUV-ul hibrid de dimensiuni mici va fi produs alături de Qashqai, Juke și versiunea electrică Leaf.

Pentru uzina britanică, investiția reprezintă o extindere a portofoliului de modele fabricate local, în condițiile în care Nissan își reorganizează activitățile și reduce costurile la nivelul grupului.

Compania nu a oferit până acum un calendar pentru începerea producției noului SUV. Anunțul confirmă însă că Sunderland va avea un rol în producția europeană a modelului Kicks e-POWER.

Investiția de 170 de milioane de lire sterline și producția noului SUV hibrid vin într-o perioadă în care Nissan își restrânge operațiunile în alte zone ale grupului și renunță la unele proiecte de modele planificate anterior.