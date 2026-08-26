Vânzările de mașini electrice câștigă teren în Europa. Mărcile chineze ar putea ajunge la o cotă de peste 10% în 2026

Piața europeană a mașinilor electrice crește puternic în 2026, însă această evoluție nu aduce doar vești bune pentru constructorii europeni. Producătorii chinezi câștigă rapid teren și ar putea vinde aproximativ 1,3 milioane de mașini electrice în Europa de Vest numai în acest an.

Vânzările de vehicule electrice din Uniunea Europeană au crescut cu 40,5% în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Peste 1,2 milioane de mașini electrice au fost vândute în primele șase luni, iar acestea au ajuns să reprezinte 20,7% din piață.

Creșterea rapidă a cererii vine însă într-o perioadă în care constructorii europeni se confruntă cu o concurență tot mai puternică din China.

Schmidt Automotive Research estimează că producătorii chinezi ar putea ajunge în 2026 la vânzări de 1,3 milioane de vehicule electrice în Europa de Vest. Cota lor de piață ar urca astfel la 10,3%, de la 6,3% anul trecut, când au fost vândute aproximativ 740.000 de unități.

Până în 2030, vânzările ar putea ajunge la 1,9 milioane de unități, echivalentul unei cote de piață de aproximativ 14%, potrivit Forbes.

Europa de Vest include în această analiză și cele mai mari cinci piețe auto din regiune: Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania.

Matt Schmidt, fondatorul Schmidt Automotive Research, se așteaptă ca ritmul expansiunii chineze să încetinească în a doua jumătate a anului, pe măsură ce producătorii europeni lansează modele mai competitive.

În segmentul mașinilor cu prețuri sub 30.000 de euro intră modele precum Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda și Volkswagen ID.2.

Oferta europeană se extinde și în segmentele mai scumpe prin modele precum BMW iX3 „Neue Klasse”, Mercedes-Benz CLA Electric, Audi A6 e-tron, Alpine A390 și Range Rover Electric.

Schmidt estimează că producătorii chinezi vor continua să crească până spre 2028, când ar putea ajunge la aproximativ 1,8 milioane de vehicule vândute anual și la o cotă de puțin peste 14%. Ulterior, avansul ar urma să se stabilizeze datorită intensificării concurenței constructorilor deja prezenți pe piața europeană.

Presiunea asupra industriei europene nu vine doar din importurile de automobile produse în China. Mai mulți constructori chinezi pregătesc sau dezvoltă capacități de producție chiar pe continent.

BYD construiește o fabrică importantă în Ungaria, unde urmează să producă inclusiv modele precum Dolphin Surf. Chery intenționează să producă mărcile Omoda și Jaecoo în Spania și caută un acord cu Nissan pentru utilizarea unei părți a fabricii din Sunderland, Marea Britanie.

Leapmotor, prin parteneriatul cu Stellantis, va produce vehicule electrice în Spania. SAIC intenționează, de asemenea, să utilizeze Spania pentru producția modelelor MG, iar XPeng a încheiat un parteneriat cu Magna pentru asamblarea unor automobile la Graz, în Austria.

Analistul auto Pedro Pacheco de la Gartner avertizează că producția locală poate transforma concurența într-o provocare și mai serioasă pentru constructorii tradiționali.

În același timp, producătorii chinezi se concentrează și asupra modelelor plug-in hybrid, pentru care nu se aplică tarifele europene impuse automobilelor electrice produse în China.

Unii analiști consideră că producătorii europeni mai au timp să reacționeze, dar schimbările trebuie făcute rapid.

Paul Bennett, Managing Partner la Madox Square LLP, consideră că problemele industriei sunt cunoscute deja de câțiva ani, însă reacția colectivă nu a avut viteza necesară.

În opinia sa, constructorii europeni trebuie nu doar să concureze cu rivalii chinezi, ci și să analizeze posibile alianțe cu aceștia. Stellantis a făcut deja un asemenea pas prin colaborarea cu Leapmotor.

Furnizorii europeni ar trebui, de asemenea, să își consolideze activitatea și să își mărească dimensiunea în domeniul tehnologiilor pentru baterii. În paralel, politica comercială a Uniunii Europene ar trebui să meargă dincolo de utilizarea tarifelor pentru limitarea presiunii concurențiale.

Pedro Pacheco consideră că producătorii europeni nu ar trebui să își bazeze strategia pe o eventuală relaxare a obiectivului privind eliminarea motoarelor cu ardere internă în 2035. Alternativa ar fi dezvoltarea unor vehicule electrice mai competitive, inclusiv din punctul de vedere al costurilor.

Evercore ISI avertizează că următoarea etapă a expansiunii chineze ar putea depăși simpla vânzare a automobilelor.

China începe să exporte tot mai mult tehnologiile dezvoltate în jurul industriei auto electrice, inclusiv software pentru conducere autonomă și sisteme avansate de asistență a șoferului, modele de dezvoltare și lanțuri integrate de aprovizionare.

Analiștii atrag atenția și asupra apariției unor noi actori chinezi proveniți din sectorul tehnologic, precum Huawei și Xiaomi.

În același timp, măsurile europene privind conținutul produs local ar putea oferi constructorilor tradiționali un anumit nivel de protecție. Schmidt indică posibila inițiativă europeană pentru automobile mici și accesibile și Industrial Accelerator Act drept instrumente care ar putea favoriza producția locală.

Estimările sale indică astfel o creștere puternică a producătorilor chinezi în următorii ani, dar nu neapărat o expansiune fără limită. Intensificarea concurenței, noile modele electrice europene și reducerea costurilor de producție ar putea stabiliza cota mărcilor chineze în jurul nivelului de 14%.