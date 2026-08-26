Gazele naturale se scumpesc în Europa. Iarna ar putea aduce facturi mai mari pentru milioane de gospodării

Europa intră într-o iarnă cu riscuri tot mai mari pe piața gazelor, pe fondul prețurilor angro în creștere și al rezervelor aflate la niveluri scăzute. Închiderea Strâmtorii Ormuz complică aprovizionarea. Dacă scumpirile persistă, acestea ar putea ajunge treptat în facturile gospodăriilor din mai multe țări europene.

Europa s-ar putea confrunta cu cel mai dificil sezon de iarnă al gazelor din 2022, în condițiile în care prețurile angro se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Facturile pentru gospodării ar putea crește rapid în Olanda, în timp ce ajustarea completă a prețurilor ar putea dura aproape un an în Germania și Austria.

Facturile la gaze și electricitate ar putea crește în Europa în această iarnă dacă prețurile angro rămân suficient de ridicate pentru o perioadă îndelungată, astfel încât majorările să ajungă la consumatori. Prețul de referință european angro al gazelor naturale, TTF olandez pentru prima lună, se tranzacționa la peste 66 euro pe megawatt-oră (MWh) marți seara, în scădere de la peste 68 euro la începutul sesiunii. Spre comparație, la începutul anului prețul era de aproximativ 29 euro/MWh.

Creșterea prețurilor a fost alimentată de îngrijorările tot mai mari ale investitorilor că Strâmtoarea Hormuz ar putea rămâne închisă pe parcursul iernii.

Situația apare într-un moment în care nivelurile de stocare a gazelor din Uniunea Europeană rămân scăzute din punct de vedere istoric înainte de sezonul de încălzire. Conform datelor de la Gas Infrastructure Europe, stocurile de gaze din UE erau pline în proporție de 62,99% la sfârșitul zilei de gaze din 24 august.

„Stocurile de gaze din Europa sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului”, a declarat pentru Euronews Business Natasha Fielding, manager editorial pentru gaze, GNL, cărbune și biomasă la Argus Media. Ea a adăugat că acest nivel este mult sub media pe cinci ani de 79%. „Singura altă dată în ultimii 15 ani când stocurile au fost aproape la fel de scăzute a fost în 2021, înainte de ultima criză majoră a gazelor”, a spus Fielding.

Printre piețele europene mai mari cu cele mai scăzute niveluri de stocare, Germania avea depozitele de gaze pline doar în proporție de 51%, în timp ce în Olanda nivelul era de 44,3%. Oxford Economics a subliniat într-un raport publicat pe 13 august, înainte de ultima creștere a prețurilor la gaze, că cererea de gaze din UE este cu aproximativ 15%-20% mai mică decât în 2021.

Agenția a precizat că UE poate funcționa și cu niveluri de stocare mai mici, însă acest lucru ar însemna o dependență mai mare de importurile de GNL în timpul iernii. În același timp, Europa ar putea fi mai expusă concurenței cu cumpărătorii asiatici pentru cantitățile disponibile.

Concurența este deja intensificată de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, perturbând o rută care transportă în mod normal aproape o cincime din comerțul global cu GNL. În cazul unui potențial război al ofertelor între UE și Asia, prețurile angro ar putea crește și mai mult.

La nivelurile actuale, prețurile „nu vor fi suficiente pentru ca Europa să gestioneze stocarea pe parcursul iernii”, au scris analiștii Goldman Sachs, Samantha Dart și Laura Cyr, într-o notă citată de Bloomberg.

„Într-un scenariu în care exporturile de energie din Orientul Mijlociu se normalizează doar treptat până în 2027, estimăm că TTF din decembrie 2026 ar trebui probabil să depășească 100 EUR/MWh”, au spus ele.

Aceasta este cu 110% peste scenariul de bază de 50 euro/MWh al Goldman, au adăugat ele.

Oxford Economics a declarat că UE ar putea fi forțată să suspende părți din interdicția sa asupra importurilor de gaze rusești dacă aprovizionarea se va restrânge și mai mult. Conform celui mai recent calcul al Comisiei Europene, ponderea Rusiei în importurile combinate de gaze naturale lichefiate (GNL) și GNL a fost de aproximativ 12,5% în 2025.

În ianuarie 2026, Consiliul UE a adoptat un regulament care interzice importurile de GNL și gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 18 martie 2026, cu perioade de tranziție pentru contractele existente. Până la sfârșitul anului 2027, toate importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia urmează să fie interzise.

O creștere bruscă a prețurilor gazelor naturale ar putea avea un efect limitat asupra facturilor gospodăriilor, însă o majorare prelungită ar alimenta treptat contractele noi și pe cele reînnoite. Creșterea prețurilor angro nu se reflectă imediat în prețurile cu amănuntul. Prețul principal TTF poate crește mult mai repede decât prețul efectiv de import din UE, care reflectă ceea ce importatorii plătesc efectiv după ce sunt luate în considerare contractele existente și acordurile de acoperire a riscurilor.

Pe măsură ce contractele furnizorilor expiră, iar aceștia cumpără sau acoperă mai mult gaz la noul preț de piață, mai ridicat, prețul efectiv de import se apropie treptat de prețul angro. Costurile mai mari pot fi ulterior transferate către gospodării atunci când tarifele sunt revizuite sau contractele sunt reînnoite.

Potrivit lui Fielding, măsura în care cresc facturile la energie va depinde de durata majorării prețurilor și de evoluția acestora în lunile următoare. În întreaga UE, „gospodăriile cu tarife variabile la gaze ar fi printre primele care vor simți efectele prețurilor angro mai mari”, a spus ea, adăugând că transferul de la facturile la gaze la cele la electricitate este de obicei mai slab.

„Țările cu piețe de retail mai liberalizate tind să experimenteze un transfer mai rapid”, a spus Fielding. Conform Oxford Economics, este nevoie, în medie, de aproximativ șase luni pentru ca modificările prețurilor angro să se reflecte pe deplin în prețurile de consum. Cu toate acestea, momentul respectiv variază foarte mult între țări. „Structura predominantă a pieței – cu contracte cu preț fix pe 12 sau chiar 24 de luni care domină – înseamnă că este nevoie de aproape un an pentru ca transferul maxim să se atingă pe piețe precum Germania și Austria”, se arată în raport.

În țări precum Franța, Italia și Spania, prețurile gazelor naturale pentru consumatori pot reacționa în câteva luni. Pe unele piețe, precum Olanda, transferul este aproape imediat.

Oxford Economics a numit Italia drept cea mai expusă țară la un șoc al prețurilor gazelor naturale dintre marile economii europene, datorită „interacțiunii dintre un transfer relativ rapid și o dependență considerabil peste medie de gaze naturale”.

Cu toate acestea, Italia are în prezent unul dintre cele mai ridicate niveluri de stocare a gazelor naturale, conform datelor de la Gas Infrastructure Europe.

Mult depinde de cât de rece este iarna.

Oxford Economics a declarat: „Coloana vertebrală a încălzirii spațiilor din UE rămâne gazul natural; prin urmare, prețurile gazelor naturale din UE rămân ostatice temperaturilor exterioare în iarna care urmează.”

Consultanta a adăugat că o perioadă rece susținută în această iarnă ar duce la creșterea cererii de încălzire și gaze.

În raportul său anterior celei mai recente creșteri a prețurilor gazelor naturale, Oxford Economics a declarat că prețurile energiei de consum în zona euro – inclusiv gazele, electricitatea și alte costuri energetice pentru gospodării – ar putea fi cu până la 15% mai mari față de anul precedent în al patrulea trimestru.