România are depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 62,77%. Stocurile sunt sub nivelurile înregistrate în 2024 și 2025

Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporţie de 62,77%, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Gas Infrastructure Europe (AGSI). Stocul total se ridica la 21,2565 TWh, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de metri cubi de gaze, iar gradul de umplere a crescut cu 0,40 puncte procentuale comparativ cu ziua precedentă.

România se situa peste media Uniunii Europene, care era de 58,84%, însă diferenţa faţă de nivelul comunitar era relativ redusă. Datele arată că operatorii continuau procesul de injectare a gazelor în depozite în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2026-2027.

La nivel european, mai multe state înregistrau grade de umplere superioare celui din România. Cele mai ridicate niveluri erau raportate în Polonia, cu 87,12%, Portugalia, cu 82,94%, Italia, cu 77,20%, Spania, cu 72,54%, Danemarca, cu 66,84%, şi Ungaria, cu 62,84%.

Cu un nivel de 62,77%, România se afla foarte aproape de Ungaria şi înaintea unor state importante precum Franţa, Germania, Austria, Croaţia şi Cehia. În Germania, depozitele erau umplute în proporţie de 48,18%, iar în Franţa gradul de umplere era de 59,99%.

La polul opus se situau Suedia, cu 36,91%, Belgia, cu 39,97%, Ţările de Jos, cu 39,52%, Slovacia, cu 45,65%, şi Letonia, cu 45,83%. În afara Uniunii Europene, Ucraina avea un grad de umplere al depozitelor de 30,28%, potrivit datelor înregistrate de platforma Gas Infrastructure Europe (AGSI).

Comparativ cu anii anteriori, nivelul actual al stocurilor este mai redus. La începutul lunii august 2025, depozitele româneşti erau umplute în proporţie de aproximativ 71%, iar stocul se ridica la circa 24 TWh, echivalentul a aproximativ 2,3 miliarde de metri cubi de gaze.

În prezent, stocul de 21,2565 TWh este cu aproximativ 2,7 TWh mai mic decât cel raportat la începutul lunii august 2025. Diferenţa corespunde unui volum de aproximativ 250-260 de milioane de metri cubi de gaze.

Datele din anul trecut arată că la 25 august 2025 gradul de umplere al depozitelor ajunsese la 81,07%, iar cantitatea de gaze stocată era de 27,45 TWh, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de metri cubi.

Diferenţa este şi mai mare în comparaţie cu anul 2024. La 16 august 2024, depozitele României erau umplute în proporţie de peste 88%, iar cantitatea de gaze înmagazinată era estimată la aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi.

Ulterior, la 23 august 2024, stocul a urcat la 2,878 miliarde de metri cubi, ceea ce reprezenta un grad de umplere de 90,79%.

Raportat la aceste valori, stocul actual este mai mic cu aproximativ 7-8 TWh, respectiv cu aproape 800 de milioane de metri cubi de gaze. Totuşi, comparaţiile trebuie făcute ţinând cont de faptul că datele provin din zile diferite, iar nivelul stocurilor se modifică permanent prin operaţiunile de injectare şi extracţie.

Importanţa acestor rezerve este majoră pentru sezonul rece, deoarece gazele din depozite reprezintă una dintre principalele surse utilizate pentru acoperirea consumului atunci când cererea gospodăriilor şi a industriei creşte. Un nivel ridicat al stocurilor înainte de iarnă contribuie la reducerea presiunii asupra importurilor şi asupra preţurilor de pe piaţa regională.

În cazul României, gradul actual de umplere de 62,77% oferă o bază pentru continuarea procesului de înmagazinare, însă evidenţiază şi necesitatea unor injecţii constante în lunile următoare. Pentru a ajunge la niveluri apropiate de cele din anii precedenţi, ar fi necesară recuperarea unui decalaj de câteva sute de milioane de metri cubi faţă de august 2025 şi de aproximativ 800 de milioane de metri cubi comparativ cu august 2024.