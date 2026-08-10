Marea Britanie investește aproape 130 de milioane de lire în mașinile viitorului. Banii merg către tehnologii cu emisii zero și sisteme inteligente

Marea Britanie pregătește o investiție de aproape 130 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea vehiculelor cu emisii zero și a tehnologiilor de mobilitate inteligentă. Aproximativ 65 de milioane de lire vor proveni din fonduri publice, investiția urmând să fie completată de contribuții importante din sectorul privat.

O parte importantă a programului este reprezentată de aproape 50 de milioane de lire sterline sub formă de granturi guvernamentale. Banii vor ajunge la companii din industria auto și la instituții de cercetare care lucrează la dezvoltarea unor tehnologii avansate pentru vehicule cu emisii zero.

Finanțarea este destinată cercetării, îmbunătățirii tehnologiilor existente și pregătirii acestora pentru producția la scară comercială. Autoritățile britanice vor astfel să consolideze poziția industriei auto locale într-o perioadă în care marile piețe internaționale se îndreaptă tot mai rapid către transportul cu emisii reduse.

Investițiile sunt importante și în contextul obiectivelor stabilite de Marea Britanie pentru următorul deceniu. Politica actuală prevede ca vânzarea de autoturisme noi alimentate exclusiv cu benzină sau motorină să se încheie până în 2030. Până în 2035, toate autoturismele noi înmatriculate ar urma să fie vehicule cu emisii zero.

Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare noi progrese în domenii precum eficiența bateriilor, integrarea sistemelor de propulsie și utilizarea materialelor ușoare în producția automobilelor.

Programul nu se limitează la electrificarea automobilelor. Alte 17 milioane de lire sterline vor fi direcționate către nouă proiecte specializate în mobilitatea conectată și automatizată.

Proiectele urmăresc dezvoltarea și integrarea unor tehnologii software și hardware pentru automobile. Printre acestea se numără senzori avansați pentru vehicule, sisteme de frânare de tip brake-by-wire și platforme de simulare bazate pe inteligență artificială.

Autoritățile britanice urmăresc astfel dezvoltarea simultană a vehiculelor cu emisii zero și a sistemelor de automatizare și conectivitate. Investițiile în senzori și tehnologii de simulare ar trebui să permită integrarea mai eficientă a sistemelor autonome cu noile sisteme electrice de propulsie.

Ministrul britanic al Industriei, Blair McDougall, a subliniat că obiectivul autorităților este păstrarea unui rol important pentru Marea Britanie în industria auto mondială. El a arătat că țara care a contribuit la apariția industriei auto moderne vrea ca și următoarea generație de vehicule să fie proiectată și construită pe plan local.

Programul se bazează pe combinarea finanțării publice cu investițiile private. Aproximativ 65 de milioane de lire sterline provin din fonduri guvernamentale, iar contribuțiile sectorului privat duc valoarea totală a investițiilor la aproape 130 de milioane de lire.

Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc să susțină proiectele de cercetare desfășurate pe mai mulți ani, să protejeze locurile de muncă specializate și să stimuleze dezvoltarea industriei auto britanice într-un moment în care competiția internațională pentru tehnologiile de transport cu emisii zero este în creștere.