General Motors și SAIC prelungesc parteneriatul din China. Constructorul american mizează pe exporturi și relansarea vânzărilor

General Motors și producătorul chinez SAIC Motor au decis să prelungească parteneriatul lor din China cu încă 20 de ani. Acordul vine într-un moment în care piața auto chineză trece prin schimbări majore, iar constructorii tradiționali încearcă să își adapteze strategiile în fața concurenței locale.

General Motors a anunțat că a convenit cu SAIC Motor prelungirea cu 20 de ani a societății mixte din China, care urma să expire anul viitor.

Parteneriatul dintre cele două companii a fost înființat în 1997 pentru o perioadă de 30 de ani. Noul acord prelungește colaborarea până în 2047 și menține structura deținerii, fiecare companie având în continuare o participație de 50%.

Totodată, este extins și parteneriatul dintre General Motors, SAIC și Guangxi Automobile Group, inclusiv subsidiara Wuling.

Compania americană nu a făcut publice detaliile financiare ale noii înțelegeri, potrivit CNBC.

Potrivit General Motors, noul acord urmărește consolidarea vânzărilor pe piața chineză pentru mărcile Buick și Cadillac.

În același timp, compania intenționează să extindă exporturile de automobile fabricate în China către alte regiuni ale lumii, cu excepția pieței din Statele Unite. Printre modelele vizate se numără și cele comercializate sub marca Chevrolet.

Președintele GM China, John Roth, a declarat că producătorul vede oportunități importante de dezvoltare pe piețe precum Orientul Mijlociu, Africa, America de Sud, Mexic și regiunea Asia-Pacific.

Decizia vine într-un context în care industria auto chineză s-a transformat rapid. Producătorii locali și-au consolidat poziția, iar mărcile occidentale și parteneriatele tradiționale dintre constructorii străini și companiile chineze au pierdut teren.

În același timp, China a devenit cel mai mare exportator de automobile din lume, evoluție susținută de investițiile publice în industrie și de dezvoltarea accelerată a producătorilor locali.

Pe fondul încetinirii pieței interne și al utilizării reduse a unor capacități de producție, tot mai multe companii din China și-au orientat activitatea către export.

China a fost cea mai mare piață de vânzări pentru General Motors în perioada 2010-2023, însă schimbările din industrie au determinat compania și partenerii săi să își restructureze operațiunile.

Rezultatele financiare au fost afectate semnificativ. Profitul anual obținut de General Motors din China a scăzut de la aproximativ 2 miliarde de dolari în 2018 la doi ani consecutivi de pierderi, în 2024 și 2025.

Compania a raportat însă un venit din participații de 248 de milioane de dolari în primele șase luni ale acestui an, după măsurile de restructurare care au generat costuri speciale de aproximativ 1,1 miliarde de dolari anul trecut.

De la înființarea societății mixte în 1997, General Motors și SAIC au produs și livrat împreună peste 20 de milioane de vehicule în China.