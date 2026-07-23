Mercedes-Benz ar putea pierde accesul pe piața americană. SUA înăsprește regulile privind acționariatul chinez

Un proiect de lege aflat în Congresul SUA ar putea schimba radical regulile pentru industria auto și ar afecta inclusiv Mercedes-Benz. Constructorul german riscă să piardă accesul pe piața americană din cauza restricțiilor privind acționariatul chinez, deși susține că investitorii chinezi nu controlează compania.

Producătorul auto german Mercedes-Benz riscă să nu-și mai poată comercializa vehiculele în SUA, după ce Comisia pentru Comerț a Senatului American a aprobat miercuri, 22 iulie, un proiect de lege bipartizan care înăsprește restricțiile privind accesul producătorilor auto chinezi pe piața americană.

Proiectul prevede interzicerea importului, producției, vânzării și revânzării vehiculelor fabricate de companii în care acționarii chinezi dețin participații de peste 15%. În prezent, producătorul auto chinez BAIC controlează puțin sub 10% din acțiunile Mercedes-Benz, iar alte aproape 10% sunt deținute de Li Shufu, fondatorul Geely. După aprobarea în comisie, proiectul de lege trebuie să fie votat și de plenul Senatului.

Președintele Comisiei pentru Comerț a Senatului, senatorul republican Ted Cruz, a cerut eliminarea pragului de 15%, apreciind că acesta ridică semne de întrebare. Cruz a sugerat că limita ar fi putut fi stabilită astfel încât să afecteze Mercedes-Benz, rivalul german al producătorului american General Motors, și a susținut că GM face lobby pentru adoptarea prevederii cu scopul de a elimina Mercedes-Benz de pe piața americană.

„GM face presiuni pentru adoptarea acestei prevederi cu scopul de a elimina Mercedes-Benz de pe piață”, a declarat Cruz.

La rândul său, Mercedes-Benz a transmis că are o prezență semnificativă în SUA, unde susține aproximativ 160.000 de locuri de muncă, produce vehicule în fabricile din Alabama și Carolina de Sud și colaborează cu 386 de dealeri auto din 49 de state.

Compania a precizat că niciun acționar nu deține mai mult de 10% din capitalul social și că principalii acționari nu sunt reprezentați direct în Consiliul de Supraveghere, neavând control sau putere de decizie asupra companiei.

Mercedes-Benz a subliniat că este prezentă pe piața din SUA încă din 1888. Potrivit companiei, în prezent circulă pe drumurile americane aproximativ cinci milioane de autoturisme și autoutilitare Mercedes-Benz, iar în SUA au fost asamblate până acum peste cinci milioane de SUV-uri și aproape 500.000 de autoutilitare. Reprezentanții companiei au mai arătat că preferințele constante ale clienților americani demonstrează că Mercedes-Benz se numără printre cele mai apreciate mărci auto din SUA